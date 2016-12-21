​Поезд из Югры два часа простоял под Екатеринбургом из-за поломки локомотива

​Галина Думлер: «Споры водителей и страховщиков обычно возникают из-за недоплаты страхового возмещения»

Доля оформлений ДТП по европротоколу (без участия ГИБДД) в России должна увеличиться уже в следующем году. Почему до сих пор этот способ урегулирования не слишком популярен у автолюбителей?