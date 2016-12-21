В среду, 21 декабря, в 07.30 на перегоне Мурзинка – Таватуй произошла вынужденная остановка поезда № 338 сообщением «Приобье – Екатеринбург» из-за поломки локомотива. Задержка составила 2 часа 22 минуты. «К месту назначения состав был отправлен со вспомогательным локомотивом. На движение других поездов происшествие не повлияло. Свердловская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы СвЖД.
Поезд из Югры два часа простоял под Екатеринбургом из-за поломки локомотива
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21 декабря в 18:52, просмотров: 587, комментариев: 0
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