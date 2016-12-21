​12 югорчанам поставлен диагноз «грипп»

До эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре осталось почти четыре процента. По сравнению с позапрошлой неделей на 50-й количество заболевших выросло на 21 процент во всех возрастных группах. Самый большой рост произошел среди школьников от 7 до 14 лет — на 32 процента. И среди в возрастной группе 15 лет и старше — на 30 процентов. На долю детей до 14 лет приходится основное количество больных –77 процентов всех заболевших. Госпитализировано 110 человек, что на 37,5 процента выше предыдущей недели.

«С начала эпидсезона у 12 заболевших был выделен вирус гриппа тип А, из них у 5 человек - A(H3N2), у 7 человек – А не субтипированный. Все заболевшие были непривитыми», - отметили в пресс-службе управления Роспортебнадзора округа.

Отметим, что в Сургуте в конце прошлой недели из-за подъема заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты все школы до субботы, 24 декабря.