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​Белоярские школьники могут оплачивать питание по ладошке

В школе №1 г. Белоярский ХМАО-Югры Сбербанк при поддержке Администрации Белоярского района, Федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта» запустили проект «Ладошки». Биометрическая система позволяет оплачивать школьное питание по ладони. После идентификации ребенка по рисунку вен на руке сумма автоматически списывается со счета родителя.

«Этот замечательный проект станет подарком к 45-летнему юбилею школы. Система обеспечивает полную безопасность, удобство и комфорт как для учеников и их родителей, так и для педагогов школы. Родители спокойны и уверены в том, что денежные средства будут потрачены только на питание ребенка. Режим и здоровая пища позволяют детям получить энергию и новые знания. В 2017 году совместно со Сбербанком мы планируем реализовать проект «Ладошки» в других школах города Белоярский, а также в близлежащих поселениях», – отметил в приветственном слове глава Белоярского района Сергей Маненков.

Управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп рассказал о том, что система позволяет родителям следить за питанием и расходами детей через личный кабинет и смс-оповещение: «Счет можно пополнять без комиссии через Сбербанк Онлайн, в банкоматах и терминалах, а так же с помощью услуги «Автоплатеж». При смене школьного заведения можно оплачивать питание ранее внесенными денежными средствами».

Система позволяет регулировать взаимодействие всех участников процесса. Администрация может контролировать выделяемые из бюджета средства на питание учащихся, учебные заведения и комбинаты питания снижают обороты наличных денежных средств, минимизируют затраты на инкассацию и риск мошенничества, могут планировать количество необходимых продуктов. Родители в свою очередь могут контролировать рацион питания детей.

В 2017 году Сбербанк продолжит реализацию проекта «Ладошки» в Тюмени и других городах Западной Сибири.


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21 декабря в 17:43, просмотров: 593, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
21 декабря в 19:57
Позорище. Замечательный проект - это бесплатное питание. Разоритесь блин.
IlMironov
не нравится
Сегодня в 13:17
Отличная система! Наконец-то можно быть уверенным, что ребенок накормлен, и деньги потратил не на отраву, а на обед. Да и факт того, что у него на руках нет денег, тоже к лучшему - не потеряет (просто у нас это постоянно)
Денис Мерзликин
не нравится
Сегодня в 13:29
Времена с бесплатным питанием, ушли в прошлое. Так что платить всё равно придётся за питание ребёнка, поэтому лучше в такой форме, когда мы точно будем знать, что ребёнок поел нормально в школе, а не потратил деньги непонятно куда.

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