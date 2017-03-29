Не могли?! Публичные лекции Станислава Дробышевского и Александра Соколова по антропогенезу // ВИДЕО

В главном корпусе Сургутского государственного университета 25 марта прошли две лекции из серии «Не могли».

Кандидат биологических наук, антрополог, научный редактор портала Антропогенез.ру Станислав Дробышевский в своей лекции «Эволюция человека: факты и вымысел» рассказал о последних достижениях антропологии, происхождении человека и где же пресловутое «недостающее звено».

А создатель и редактор Антропогенез.ру, научный журналист Александр Соколов развенчал заблуждения о лемурийцах, атлантах, рептилоидов, строительстве пирамид, «шагающих» статуях с острова Пасхи и способностях наших предков в лекции «Мифические и реальные возможности древних людей».

Публикуем видеозапись обеих лекций.



Проведение научно-популярных лекций стало для информационного агентства СИА-ПРЕСС уже доброй традицией: напомним, что они проходят в рамках российского образовательного проекта «Курилка Гутенберга».