«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»

Коронавирус расползается по миру. За неделю количество заболевших увеличилось в несколько раз, появились они и в России. В Югре пока говорят только о подозрении на заболевание у 30 человек. В сети множатся слухи, в чатах люди пишут о возможных способах заражения и придумывают народные методы профилактики. Чему верить и как уберечься от новой заразы? Об этом СИА-ПРЕСС рассказал руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив.

— Коронавирус относится к РНК вирусам, у которых много подвидов (грипп у нас тоже РНК вирус), и есть некоторые, которые восприимчивы к человеку. Основной путь передачи коронавируса – как и у гриппа: это воздушно-капельный, также может быть еще и контактный, что очень важно, потому что мы можем покашлять на поверхность какую-то, потом провести рукой и занести себе вовнутрь. Вакцины еще нету, а коль нет вакцины, нету специфического иммунитета, то основной механизм профилактики – это создать барьер. В первую очередь – стараться избегать контакта с людьми, которые уже заражены, и использование масок.

— У нас в Сургуте есть китайский рынок – популярное у народа место для шопинга. Можно ли сейчас, в разгар распространения заболевания, туда ходить?

— Я бы сказал здесь так: береженого бог бережет. Но если уж сильно приспичило, ради бога – сходите, только масочку не забывайте. Мы об этом говорим всегда, особенно сейчас, когда у нас всплеск ОРВИ и простуды – наденьте масочку, когда идете туда, где скопление людей массовое. И второй момент – не забываем мыть руки.

— В интернете появилось множество советов, как не заразиться новым вирусом. Самый популярный народный способ – регулярно употреблять крепкие напитки. Это действительно помогает?

— Вот как раз 200-250 грамм, которые у нас народ использует внутрь, вот их лучше потратить для наружного применения. Даже рекомендуют мыть руки с мылом, обрабатывать каким-нибудь дезинфицирующим средством, в частности, содержащим алкоголь. То есть для коронавируса методы профилактики не отличаются от мер профилактики ОРВИ, гриппа, ОРЗ.

— Много вопросов по посылкам из Китая через интернет-магазин АлиЭкспресс. Может ли новый вирус передаваться таким образом, через товар? Стоит ли сейчас что-то заказывать или лучше отложить покупку?

— По возможности передачи через АлиЭкпресс. Разные сведения есть о том, сколько во внешней среде этот вирус сохраняет свою жизнеспособность, но, в принципе, этот тип мало чем отличается от предыдущих. Дольше всего он сохраняется на стекле – до семи суток. На металлических, пластиковых предметах – уже два-три дня. Если на ткани, бумаге, то около суток. Исходя из этого, мы можем сделать предположение, что если посылка к нам в Сургут идет две недели, то вероятность переноса крайне мала. Но, в конце концов, протрите посылку дезинфицирующим средством и обязательно руки помойте после того, как вы ее вскрыли. Ну а если три недели и больше… То понятно, что уже ничего не дойдет сюда.

— Крупные торговые сети сейчас отказываются от закупки китайских фруктов из-за распространения вируса. В мессенджерах рассылаются сообщения о якобы опасных бананах. Можно ли им верить? Насколько высок риск заражения через фрукты и овощи?

— По аналогии с другими подвидами вируса, при температуре +56 градусов вирус погибает. Ну обдайте фрукты кипятком. Это даже кишечные все инфекции предотвратит. То есть банальные все наши меры предосторожности. Поэтому делать что-то страшное из посылок с АлиЭкспресса или фруктов я бы не стал. Нужно просто быть начеку.

Для справки: РНК-вирус - это вирус, в котором РНК (рибонуклеиновая кислота) является генетическим материалом. Известные человеческие заболевания, вызываемые вирусами РНК, включают геморрагическую лихорадку Эбола, ОРВИ, бешенство, простуду, грипп, гепатит С, лихорадку Западного Нила, полиомиелит и корь.