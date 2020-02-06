Гири - дело женское

Несмотря на то, что WADA в очередной раз ввела свои санкции, наши спортсмены не отчаиваются и продолжают покорять высоты и удивлять своим мастерством. Студентка СурГПУ факультета физической культуры и спорта Алена Пестерева одна из них: придя в гиревой спорт относительно недавно – в октябре 2016 – она не только смогла стать лучшей в Первенстве Европы, но и установила рекорд в своей категории. О том, как она добилась успеха, об отношении к девушкам в таком виде спорта и соревнованиях в Париже она рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС.

— Как ты начала заниматься гиревым спортом?

— Это случилось спонтанно. Все началось с соревнования в посёлке по национальным видам спорта, там я познакомилась с тренером по гиревому спорту. Он заметил меня и предложил попробовать. Эта идея мне понравилась, я давно хотела испытать себя в чем-то новом. Спустя время я привязалась к этому спорту.

— Были ли те, кто говорил, что «гири-дело не женское»?

— На самом деле, да. Было много людей, которые мне это говорили. Больше всего переживали родители, так как гиревой спорт считается тяжелым.

— Как на соревнованиях и в жизни относятся к гиревикам-парням и к девушкам? Есть ли разница?

— Сложно сказать. Если и есть эта разница, то она незначительная. Однако сразу заметно то, что девушки менее заинтересованы этим спортом и спортсменов мужского пола всегда больше.

— Было ли желание бросить? Как ты с этим справилась?

— Нет, такого желания не было. Хотелось лишь отдохнуть – постоянные тренировки, соревнования так или иначе отбирают много энергии. Но, несмотря на это, я продолжаю заниматься тем, чем мне нравится.

— Соревнование в Париже стало первым твоим выступлением за рубежом?

— Да. И, я надеюсь, они не станут моими последними.

— Расскажи, как ты поставила рекорд. Что за рекорд это был? Какие чувства ты испытала, когда узнала об этом?

— Рекорд в Париже я поставила в дисциплине "Толчок по длинному циклу" – смогла поднять ядро целых 66 раз. Я была очень рада: впервые поучаствовать в соревнованиях за границей и сразу же привезти домой золотую медаль!

— Какие сложности возникли при общении с иностранцами?

— Я плохо знаю иностранный язык, но в некоторых случаях это не было помехой. Например, я познакомилась с одним очень хорошим человеком из Эстонии. Я не ожидала услышать от него русскую речь. Это была прекрасная беседа. Он рассказывал о своей жизни, о том, как выучил русский язык. Поделился историей поездки в Россию.

— Какой опыт тебе принесло общение с иностранными спортсменами?

— Их было очень интересно слушать, каждый из них рассказывал интересные вещи о себе, своей жизни, о спорте. К тому же, когда еще выпадет шанс пообщаться с иностранцами в живую? Но мне было немного грустно из-за того, что я не всегда понимала, о чем они говорят. «Языковой барьер» мешал мне свободно общаться со всеми, а мне очень этого хотелось. Тогда я поняла, как важно учить другие языки.

— Гиревики - это люди сильные и духом, и телом. Но обычно это понятие относят к мужчинам. По твоему мнению, в чем различие между отношением к сильным женщинам у нас, в России, и там, за рубежом?

— Даже не знаю, за рубежом девушек в гиревом спорте намного меньше, чем в России. Я думаю, что в этом спорте не должно быть разделений – каждый может попробовать и достигнуть своих высот.

— Можешь дать несколько советов тем, кто только собирается посвятить свою жизнь спорту?

— Могу сказать, если вы начали заниматься каким-либо делом (в моем случае – спортом) – не бросайте. Даже если и есть какие-то сложности и моменты, способные вас разочаровать – нужно вновь или начать сначала. В другой раз с вами обязательно произойдет что-то хорошее.