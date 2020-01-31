Абдулкарим Магомедов: «Необязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы подняться на горную вершину»

Абдулкарим Магомедов, сургутянин, отправившийся в прошлом году в путешествие на вершину Эльбруса и Килиманджаро рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС о нюансах восхождения на крупнейшие вершины мира, сложностях, происходящих в пути и что необходимо человеку, решившему стать альпинистом.

— В прошлом году вы в составе команды побывали на вершинах Эльбруса и Килиманджаро. Это ваше первое восхождение?

— Да, конечно. Поход на Эльбрус стал первым подобным опытом в моей жизни. Хотелось начать именно на родине, ведь дома всегда как-то попроще. К тому же я был в составе команды из десяти человек, под руководством чемпиона мира по альпинизму Алексея Сикилинды, так что было спокойно.

— Думали ли вы когда-то взобраться на вершины этих гор в одиночку?

— Нет, такого не было. На ледниках, по которым пролегает маршрут, находится большое количество трещин, которые не всегда видны и в которые вы можете провалиться. С нами во время восхождения был опытный человек, проверявший на протяжении всего пути безопасность толщины льда. Поэтому все же одному нежелательно идти.

— А как вы вообще пришли к альпинизму?

— В конце 2017 года вместе с моими коллегами заинтересовался этой темой. Потихоньку начал приобретать необходимое обмундирование. Когда у меня все было готово, оказалось, что мои друзья по разным причинам не могли отправиться со мной в поездку. Так и вышло, что я поехал не с моими коллегами, а с людьми, с которыми познакомился в интернете.

— Что вас привлекает в восхождении на гору?

— Мне всегда хотелось хотя бы раз в жизни побывать на вершине горы, посмотреть на вид, открывающийся на больших высотах. Ну и чувство эйфории, которое я даже словами не могу описать. Это что-то волшебное.

— Альпинизм – это сильно опасно?

— Вообще есть несколько видов альпинизма. К примеру, альпинисты-профессионалы занимаются скалолазанием, они как правило поднимаются по ледникам и вертикальным склонам с ледорубами. Я же как правило осуществляю скально-ледовые восхождения. У нас немного попроще все, хотя у нас также имеются все необходимые инструменты.

— Насколько интенсивными должны быть тренировки, перед путешествием на вершину горы?

— Если вы пробегаете десять километров легким бегом, значит вы точно готовы(смеется). А вообще, желательно подкачивать ноги, заниматься кроссфитом, поскольку на протяжении всего восхождения вы будете нести рюкзак весом 30-34 килограмма. Необязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы подняться на горную вершину. Достаточно просто иметь легкую физическую подготовку.

— А что находится в рюкзаке альпиниста?

— Большую его часть занимает одежда: несколько курток, штанов, разное термобелье, дождевик, обувь. Хотя это не самое тяжелое, что есть, поскольку в рюкзаке также лежит и аптечка, еда, оборудование (палатка, веревка, горелки и др).

— Чем питается альпинист во время восхождения на вершину?

— Плотно мы ели только утром и вечером, в течении дня как правило устраивали небольшие перекусы, но не более. Из продуктов питания были каши, супы, разная лапша, шоколадки, энергетические батончики, ну и конечно же чай и какао. У каждого из нашей группы было по 7-8 килограммов еды с собой.

— Сколько в среднем занимает восхождение, например, на Эльбрус?

— Сначала все идут до штурмового лагеря (примерно 4 дня). А вот с него до вершин Эльбруса примерно 10-12 часов обычно, но очень многое зависит от погоды. Когда вы на такой высоте, за полчаса может произойти метель, потом выйдет солнце и снова начнется метель.

— Как к вашему хобби относится семья?

— Очень хорошо. Все, кто меня знает: мои коллеги, друзья, родные, все меня поддерживают, что тоже меня не может не мотивировать и радовать.

— На какую следующую вершину вы планируете подняться?

— Мне интересно взобраться на гору Аконкагуа (Аргентина). Пока только не знаю, когда получится туда съездить. Либо в конце этого года, либо в начале следующего. Высота этой горы почти 7000 метров. Также этим летом с моим коллегой по работе поедем на Эльбрус, но на этот раз подниматься на вершину будем по новому маршруту, который проходит через реки и обсерваторию.