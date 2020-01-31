«Судя по масштабным поправкам в генплан Сургута, нашему городу нужно очень много жилья и не нужны рабочие места»

В думу Сургута на рассмотрение поступил большой документ – более 120 поправок в генеральный план города. СИА-ПРЕСС поговорил с депутатом Алексеем Кучиным о том, кто разработал эти новшества и чем они грозят жителям Сургута.

– Для начала – насколько важны поправки в генплан в принципе? И зачем как-то исправлять этот документ, если он такой системообразующий для города?

– Генплан – документ, что называется «живой», он должен подстраиваться под изменения, происходящие в социальных и экономических процессах, учитывать современные тенденции и обеспечивать устойчивое развитие города. Его разработчики должны не просто разукрашивать карту и клеить значки будущих школ и больниц, а скрупулезно просчитывать каждое изменение, увязывая его с интересами горожан и действующими нормами. Работа эта, безусловно, архисложная, и стоит очень дорого – как правило, несколько десятков миллионов рублей, поэтому и корректировки обычно стараются принимать скопом, заказывая работу в специализированной организации. В нашем случае ею является ООО «ГИПРОГОР ПРОЕКТ».

– И что в этих поправках?

– Во-первых, жителей Сургута,по этому проекту, должно стать больше, намного больше. Львиная доля изменений посвящена переводу территории под многоэтажную застройку. Во-вторых, новых промышленных или деловых зон не требуется, основные изменения в этой части связаны с ходатайствами ПАО «Сургутнефтегаз» и изменению назначения существующих участков. В-третьих, школ и городских лесов станет больше, что само по себе, безусловно, хорошо.

Для меня главным вопросом остается необходимость продолжения плотной высотной застройки теми темпами, что существуют в городе, и которые должны, по мнению разработчиков проекта генплана, сохраниться.

– Это плохо?

– Приведу несколько простых фактов:

1. По моим подсчетам, сейчас в Сургуте уже предоставлены земельные участки под застройку Ж-4 (высотой более девяти этажей) для проживания более 40 тыс. человек, работы ведутся едва ли на трети этих территорий.

2. В прошлом году план по вводу жилья в городе был выполнен чуть более чем на 50 процентов, и это не вызвало дефицита квартир и роста стоимости квадратного метра

3. Имеется устойчивый спрос на участки под ИЖС и дачные участки.

4. Рост численности населения отстает от показателей, прописанных в Стратегии развития города (надеюсь, разработчики генплана ее учитывали в своей работе)

5. И главное: если в городе активно развивается жилищное строительство, но не создаются столь же массово рабочие места, то возникает вопрос, где обладатели новеньких квартир будут работать?

Отсюда я делаю вывод, что в Сургуте существует профицит предложения жилья в многоэтажной застройке, нехватка доступного малоэтажного жилья (в т.ч. ИЖС), и есть необходимость привлечения бизнеса для создания рабочих мест. В связи с этим было бы разумно сосредоточиться на реализации уже существующих деловеперских проектов (этого должно хватить на ближайшие 10-15 лет), новые жилые зоны проектировать преимущественно низкой этажности (ставя во главу угла качество, а не количество жилья). Также нужно синхронизировать возведение социальных объектов с планами застройщиков по освоению территории, не сокращать территорию промзон и деловой застройки, а создавать условия для развития там предпринимательской деятельности. Все это прекрасно согласуется с планами превращения Сургута в комфортный полумиллионник.

– А если говорить о конкретных предложениях, которые отражены в генплане?

– Там много разных вещей. Перечислю те, которые мне показались наиболее спорными. Разработчики генплана предлагают:

1. Поставить точку в судьбе многострадального совхоза «Северное». Он прошел долгий путь от разорения и продажи к деградации в статус площадки для многоэтажной застройки. На его месте собственники уже видят жилые дома, сельское хозяйство и рабочие места оказались Сургуту не нужны.

2. Отдать под высотную жилую застройку участок на пересечении проспекта Мира и улицы Пушкина – на месте котельной и прилегающих построек.

3. На улице Саянской (поселок Юность – прим. ред.) часть зоны ОД переводится в «высотную» Ж-4, здесь уже есть жилая застройка, и район выглядит перспективным.

4. Странное планировочное решение предложено на ул. 30 лет Победы. Там на месте заправки у Metro и аналогичной АЗС на противоположенной стороне улицы, видимо,должны появиться две очень тонкие «свечки». Дело в том, что доля застройки в зоне Ж-4 не может превышать 15 процентов от имеющейся земли, а отданные под эти цели участки в том районе имеют совсем небольшую площадь.

5. В районе Нефтяников зона ОД, отведенная под СПАТО, также меняет свое назначение на Ж-4 и, видимо, станет местной архитектурной доминантой.

6. Крупный жилой район предлагается построить в пойме у Югорского тракта напротив «Мерседеса».

7. Так же можно отметить тренд на перевод участков, выделенных под гостиницы, в жилую застройку. О риске такой трансформации я предупреждал неоднократно, так как градостроительные нормативы к гостиницам гораздо либеральней. Видимо, процесс начался. Так, например, планируют поступить с долгостроем на улице Энергетиков около Гуманитарного корпуса Университета и с возведенным зданием на перекрестке улиц Университетской и Иосифа Каролинского.

8. Но есть и ситуации, когда ходатайства об изменении функциональных зон были отклонены. Например, жители улицы Чехова не смогут наслаждаться видом многоэтажки на месте зеленой зоны на пересечении с ул. Профсоюзной, а несостоявшиеся обитатели микрорайона за магазином «Лента» на Нефтеюганском шоссе не смогут принять участие в создании транспортного коллапса в этом районе.

9. Есть и странные решения, например под «Марьину гору» (будущий большой район на Черном мысу, отведенный «Сибпромстрою» – прим. ред.) зона переведена под жилую застройку, но все жд-пути с охранными зонами в генплане остались. Как промеж рельсов застройщики будут возводить свои дома – непонятно.

Искренне надеюсь, что специалисты «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» действительно по полной отработали свой многомиллионный контракт и учли каждую мелочь при составлении плана будущего Сургута. Но я думаю, нашему городу нужен план Б, в котором созданию рабочих мест, социальной инфраструктуре и комфортной городской среде уделяется больше внимания.