16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,3934   EUR  68,6764  

​«Причин для паники из-за коронавируса объективно немного. Он не очень активно передается»

Медицинский журналист Ольга Кашубина — о самом главном вирусе 2020 года в сравнении с другими болезнями и о методах спасения от заражения

Фото cultinfo.news
Фото cultinfo.news

Коронавирус, с которым борется Китай и которого сейчас боятся во всем мире, стал главным героем СМИ и соцсетей за последние пару недель. О том, насколько реально страшен этот вирус, как часто человечество сталкивается с подобными угрозами, как борется с ними и как обычный человек может спасаться от подобных вещей, СИА-ПРЕСС поговорил с популяризатором науки, медицинским редактором издания «Только спросить», автором книги «Как болел бы врач» Ольгой Кашубиной.

— Что это вообще такое — коронавирус? Это что-то похожее на историю с птичьим / свиным гриппом? Почему мы должны его бояться?

– Коронавирус 2019-nCoV — весьма дальний родственник гриппа, логичнее объединить его в одну группу с атипичной пневмонией, эпидемия которой случилась в 2002 году, также стартовав в Китае. Ей переболели более 8 тысяч человек, умерли — более 800.

Еще одна болезнь, вызванная коронавирусом, — малоизвестный у нас Ближневосточный респираторный синдром, впервые выявленная в 2012 году в Саудовской Аравии. Она до сих пор не побеждена, к настоящему времени зарегистрировано более 1500 случаев, каждый третий из них закончился смертью.

Нужно понимать, что это не очень впечатляющие цифры — например, вспышки лихорадки Эбола в 2014 и в 2018 годах унесли жизни более чем 13 тысяч человек. При этом никакой истерии с ежедневным отчетам по числу заразившихся и погибших в отечественных СМИ не было. Предполагаю, что это связано с гораздо меньшей интенсивностью транспортного сообщения между Россией и западноафриканскими странами, а также с глобальной информатизацией. Доступ к самым свежим данным никогда не был таким простым для обывателей, поэтому многие наблюдают за этой историей как за сюжетом интересного фильма.

— Нынешняя истерия в СМИ по этому поводу имеет под собой какую-то реальную основу, или это исключительно нагнетание ужаса?

— Если говорить о реальных основах для паники, то их немного. Возбудитель китайской инфекции довольно сложно передается от человека к человеку (необходим тесный контакт, а не просто совместная поездка в вагоне метро или в лифте), в общем и целом болезнь протекает по сходному с гриппом сценарию. Умирают в основном пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет. Тот факт, что в Китае госпитализируют абсолютно всех заболевших, связан не столько с тяжестью болезни, сколько с желанием остановить распространение инфекции.

— Как можно оградить себя от этой опасности?

— Меры абсолютно те же, как и в случае с профилактикой обычной простуды и кишечных инфекций. Чаще мойте руки, не трогайте лицо руками, не пользуйтесь чужими полотенцами, чашками, столовыми приборами, регулярно проветривайте помещение, не употребляйте в пищу сырое мясо и рыбу.

Еще есть такой нестандартный совет: если вы в силу образа жизни ежедневно перемещаетесь в общественном транспорте — всегда надевайте перчатки (обычные, трикотажные или вязаные), когда выходите из дома, и снимайте их в помещении. Они соберут на себя бактерии, которые иначе оказались бы на ваших руках. При этом желательно каждый день менять их на чистые, а вчерашние стирать при высокой температуре. Возможно, это покажется вам хлопотной затеей, но если вы всерьез переживаете насчет заражения — минимизируйте шанс перенести инфекцию с рук на лицо.

— Были ли аналоги подобных эпидемий за последние десятилетия? И как человечество справилось с ними?

— В 2015 году была вспышка вируса Зика, про вспышки Эболы я упоминала выше. Лихорадка Денге ежегодно уносит тысячи жизней в Африке и Южной Азии. В прошлом году была крупнейшая за последние несколько десятилетий вспышка кори, которая затронула как Азию, как и Европу и США. Кроме того, одной из самых опасных инфекций современности остается холера, от которой ежегодно в Африке, странах Ближнего Востока и Карибского бассейна погибают тысячи человек.

Сложно говорить про универсальные подходы ко всем болезням, но если кратко:
а) нет, мы не научились делать так, чтобы эпидемий не происходило вовсе или чтобы они мгновенно ликвидировались, возбудителей слишком много, и они часто ведут себя непредсказуемо; к тому же люди стали чаще путешествовать

б) да, мы научились многому за последние века, у ВОЗ и правительств разных стран есть стратегии по предотвращению и ликвидации серьезных вспышек, все понимают, что инфекционные болезни — общий враг, и не жалеют денег и усилий на победу над ними (по крайней мере, это касается развитых стран).

— Как обычный человек, находящийся в информационном пространстве, может самостоятельно отличить: новости о новой болезни — это фейк / истерия на хайпе или сигнал о какой-то реальной опасности?

— К сожалению, никак — истерия в этот раз и правда приобрела небывалые масштабы. Но если вы восприимчивы к тревожным известиям, ограничьте свой поиск надежными государственными ресурсами вроде сайта Роспотребнадзора (или конкретными СМИ, которым всецело доверяете). А еще лучше — следите за информацией об эпидемии на сайте ВОЗ или на картах-агрегаторах, где можно следить за масштабом распространения инфекции. К тому же, не забывайте про такой показатель, как заразность. Насколько мне известно, для коронавируса она сейчас оценивается как 1,3-2,5 (столько человек за период болезни в среднем заражает один заболевший). Для сравнения, у кори показатель заразности 12-18. Это значит, что всеобщая угроза маловероятна — с учетом того, что центры по контролю заболеваний по всему миру настороже и оперативно изолируют все новые случаи заражения 2019-nCoV.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

28 января в 08:49, просмотров: 1386, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
29 января в 23:15
Успокоил. Для либералов главное оптимизация. Пока петух голову не клюнет. Где коечные места для госпитализации в случае эпидемии? Из 10700 стационаров в России осталось 5000 стационаров. Принимают тяжелых больных, экстренных и на плановую операцию. Для лечения коек нет. А нужны будут специальные инфекционные и карантин соблюдать. Это все есть?
444 Alkonowa1ow
не нравится
29 января в 23:29
Вы у главного либерала Путина спросите, 20 лет все "оптимизировавшего" и половину больниц закрывшего. Которые все "проклятые девяностые" работали (вы не забыли, что это при Ельцине либералы "ураганили", по словам самого Путина?). У своего Владимира Владимировича ненаглядного узнайте, неуклюжий запутинский пропагандист.
Alkonowa1ow
не нравится
29 января в 23:38
Сегодня Президент совещание провёл по коронавирусу, а Ольга Кашубина всех дезинформирует, успокаивает. Эпидемии это очень серьезно. Вакцины нет. Тёплая зима. Не исключён американский след в Китае. А у нас самая протяженная сухопутная граница с Китаем. Первичное звено медицины разрушено оптимизацией. Все ФАП в населенных пунктах ликвидированы в пределах доступности скорой- это более 30 км по бездорожью. Требуется не успкительная статистика прошлых лет, а мобилизация населения и органов здравоохранения. Пик коронавируса в России прогнозируют в феврале. И это наряду с ОРВИ и гриппом.
Alkonowa1ow 444
не нравится
Сегодня в 01:09
Оптимизация здравоохранения началась с 2015 года. Стройная система организации Советского здравоохранения окончательно и безвозвратно либеральной системой стала разрушаться. Сначала в Москве Печатниковым, а затем далее до самых до окраин. Итог: 50 тыс врачей оказались невостребованными. В Москве откупились 500 тыс руб для врача и 300 тыс руб для среднего персонала. Чувствуете либеральный метод. Демография почти 500 тыс руб, доктора уволить по собственному желанию 500 тыс. рублей.Либеральная такса. А медицинские начальники сейчас льют крокодиловы слезы и Президенту нужно решать опять в который раз. В ручном управлении. Причём сократили вдвое коечный фонд в стационарах, который всегда имел двойное назначение в мирное время и на период различных ЧС. От этого никто не застрахован. Здоровье народа не основное в либеральной экономике. Главное принцип либерализма- бизнес и ничего личного!
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 01:31
19.12.2014 Президент РФ Владимир Путин оценил действия столичных властей по объединению больниц и сокращению коечного фонда как правильные меры по реформированию системы здравоохранения.
- Власти Москвы действовали в рамках своей компетенции. Они подсчитали, что коечный фонд перераздут на 30 процентов, и с этим надо что-то делать. Это неэффективные расходы, и правительство Москвы решило их оптимизировать, - цитирует Путина Москва 24.
По мнению главы государства, деньги, которые удастся выручить властям от сокращения коек в больницах, нужно пустить на качественную подготовку медицинского персонала.

- То, что сделано московскими властями - это правильные шаги. Они начали диалог с горожанами, подготовили компенсации и выплаты медикам, которые могут быть сокращены, готовят программу по переподготовке специалистов, - заявил Путин."
Вы просто неуклюжий бюджетный пропагандист. И больше ничего.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

10 причин, по которым стоит зарегистрироваться самозанятым

10 причин, по которым стоит зарегистрироваться самозанятым
Новый налоговый режим начал работать в Югре
Ильяна Багишева, директор департамента экономического развития Нижневартовска 29 января в 13:24
854 3
​«Причин для паники из-за коронавируса объективно немного. Он не очень активно передается»

​«Причин для паники из-за коронавируса объективно немного. Он не очень активно передается»
Медицинский журналист Ольга Кашубина — о самом главном вирусе 2020 года в сравнении с другими болезнями и о методах спасения от заражения
Дмитрий Щеглов 28 января в 08:49
1385 5
Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ

Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ
Богдан Гужва, депутат думы Сургута 27 января в 17:17
1497 8
​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами

​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами
Руководство города взирало на ответственного за коммунальное хозяйство, всем своим видом умоляя его сделать правильный ответ. К чести Натальи Владимировны, она подсказала им решение проблемы, разжевала и положила в рот
Альберт Леонов, сургутянин 26 января в 15:56
4721 8
В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму

В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму
Сергей Большов 24 января в 18:30
6159 6
Нужно что-то менять...

Нужно что-то менять...
Жители продолжают выражать недовольство относительно недостатков работы городского общественного транспорта, а также качества содержания городских улиц и дорог
Ринат Айсин, депутат думы Югры 24 января в 17:14
2382 4
Закон не писан?

Закон не писан?
Сегодня многажды битый, трижды кинутый и сотни раз обманутый собственник буквально с лупой изучает и Жилищный кодекс, и Кодекс об административных правонарушениях, и различные Приказы и Постановления Правительства РФ
Инна Бирук, сургутская общественница 24 января в 14:16
8521 15
Ситуацию с общественным транспортом в Сургуте надо исправлять!

Ситуацию с общественным транспортом в Сургуте надо исправлять!
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 24 января в 13:11
4676 2
​А если это не для Путина?

​А если это не для Путина?
При определенной доле фантазии можно представить, что президент готовит в 2024 году передачу основных дел надежному преемнику, и для этого усиливает пост уже до самой крайности
Дмитрий Щеглов 24 января в 01:09
1739 5
​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры

​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры
Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, мол поменять лицо города можно только за огромные деньги. Но деньги имеются – они в новых чиновничьих заборчиках, в убогих сайдингах, в проваливающемся в колею асфальте, в нелепых, вновь появившихся по всему городу, ларьках
Сергей Антонов, сургутянин 23 января в 08:48
1374 14
​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок

​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок
Юрий Важенин, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:15
1416 31
​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей

​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей
Нынешний закон превращает данные о здоровье 15-летних подростков во врачебную тайну. Это может повредить и им самим, и семье
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:06
1002 1
​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой

​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой
Одни привозили театры и музеи, другие – врачей, а кто-то обещал 5G
Редакция СИА-ПРЕСС 21 января в 22:43
2450 7
​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России

​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России
Дмитрий Щеглов 21 января в 12:04
2456 91
Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной

Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной
Коллектив СурГУ, кафедры информатики и вычислительной техники Политехнического института 20 января в 12:38
5558 0
​Маткапитал демографии не помощник

​Маткапитал демографии не помощник
Я думаю, нынешние пертурбации с маткапиталом – это не про демографию как таковую, а про умиротворение многочисленной социальной страты «молодые семьи с детьми». Чтобы не бухтели и не ходили на митинги
Дмитрий Щеглов 19 января в 20:07
3527 17
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика