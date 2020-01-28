​«Причин для паники из-за коронавируса объективно немного. Он не очень активно передается»

Коронавирус, с которым борется Китай и которого сейчас боятся во всем мире, стал главным героем СМИ и соцсетей за последние пару недель. О том, насколько реально страшен этот вирус, как часто человечество сталкивается с подобными угрозами, как борется с ними и как обычный человек может спасаться от подобных вещей, СИА-ПРЕСС поговорил с популяризатором науки, медицинским редактором издания «Только спросить», автором книги «Как болел бы врач» Ольгой Кашубиной.

— Что это вообще такое — коронавирус? Это что-то похожее на историю с птичьим / свиным гриппом? Почему мы должны его бояться?

– Коронавирус 2019-nCoV — весьма дальний родственник гриппа, логичнее объединить его в одну группу с атипичной пневмонией, эпидемия которой случилась в 2002 году, также стартовав в Китае. Ей переболели более 8 тысяч человек, умерли — более 800.

Еще одна болезнь, вызванная коронавирусом, — малоизвестный у нас Ближневосточный респираторный синдром, впервые выявленная в 2012 году в Саудовской Аравии. Она до сих пор не побеждена, к настоящему времени зарегистрировано более 1500 случаев, каждый третий из них закончился смертью.

Нужно понимать, что это не очень впечатляющие цифры — например, вспышки лихорадки Эбола в 2014 и в 2018 годах унесли жизни более чем 13 тысяч человек. При этом никакой истерии с ежедневным отчетам по числу заразившихся и погибших в отечественных СМИ не было. Предполагаю, что это связано с гораздо меньшей интенсивностью транспортного сообщения между Россией и западноафриканскими странами, а также с глобальной информатизацией. Доступ к самым свежим данным никогда не был таким простым для обывателей, поэтому многие наблюдают за этой историей как за сюжетом интересного фильма.

— Нынешняя истерия в СМИ по этому поводу имеет под собой какую-то реальную основу, или это исключительно нагнетание ужаса?

— Если говорить о реальных основах для паники, то их немного. Возбудитель китайской инфекции довольно сложно передается от человека к человеку (необходим тесный контакт, а не просто совместная поездка в вагоне метро или в лифте), в общем и целом болезнь протекает по сходному с гриппом сценарию. Умирают в основном пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет. Тот факт, что в Китае госпитализируют абсолютно всех заболевших, связан не столько с тяжестью болезни, сколько с желанием остановить распространение инфекции.

— Как можно оградить себя от этой опасности?

— Меры абсолютно те же, как и в случае с профилактикой обычной простуды и кишечных инфекций. Чаще мойте руки, не трогайте лицо руками, не пользуйтесь чужими полотенцами, чашками, столовыми приборами, регулярно проветривайте помещение, не употребляйте в пищу сырое мясо и рыбу.

Еще есть такой нестандартный совет: если вы в силу образа жизни ежедневно перемещаетесь в общественном транспорте — всегда надевайте перчатки (обычные, трикотажные или вязаные), когда выходите из дома, и снимайте их в помещении. Они соберут на себя бактерии, которые иначе оказались бы на ваших руках. При этом желательно каждый день менять их на чистые, а вчерашние стирать при высокой температуре. Возможно, это покажется вам хлопотной затеей, но если вы всерьез переживаете насчет заражения — минимизируйте шанс перенести инфекцию с рук на лицо.

— Были ли аналоги подобных эпидемий за последние десятилетия? И как человечество справилось с ними?

— В 2015 году была вспышка вируса Зика, про вспышки Эболы я упоминала выше. Лихорадка Денге ежегодно уносит тысячи жизней в Африке и Южной Азии. В прошлом году была крупнейшая за последние несколько десятилетий вспышка кори, которая затронула как Азию, как и Европу и США. Кроме того, одной из самых опасных инфекций современности остается холера, от которой ежегодно в Африке, странах Ближнего Востока и Карибского бассейна погибают тысячи человек.

Сложно говорить про универсальные подходы ко всем болезням, но если кратко:

а) нет, мы не научились делать так, чтобы эпидемий не происходило вовсе или чтобы они мгновенно ликвидировались, возбудителей слишком много, и они часто ведут себя непредсказуемо; к тому же люди стали чаще путешествовать

б) да, мы научились многому за последние века, у ВОЗ и правительств разных стран есть стратегии по предотвращению и ликвидации серьезных вспышек, все понимают, что инфекционные болезни — общий враг, и не жалеют денег и усилий на победу над ними (по крайней мере, это касается развитых стран).

— Как обычный человек, находящийся в информационном пространстве, может самостоятельно отличить: новости о новой болезни — это фейк / истерия на хайпе или сигнал о какой-то реальной опасности?

— К сожалению, никак — истерия в этот раз и правда приобрела небывалые масштабы. Но если вы восприимчивы к тревожным известиям, ограничьте свой поиск надежными государственными ресурсами вроде сайта Роспотребнадзора (или конкретными СМИ, которым всецело доверяете). А еще лучше — следите за информацией об эпидемии на сайте ВОЗ или на картах-агрегаторах, где можно следить за масштабом распространения инфекции. К тому же, не забывайте про такой показатель, как заразность. Насколько мне известно, для коронавируса она сейчас оценивается как 1,3-2,5 (столько человек за период болезни в среднем заражает один заболевший). Для сравнения, у кори показатель заразности 12-18. Это значит, что всеобщая угроза маловероятна — с учетом того, что центры по контролю заболеваний по всему миру настороже и оперативно изолируют все новые случаи заражения 2019-nCoV.