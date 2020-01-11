«Войны нет, но все ждут, что она скоро начнется»

Ближний Восток кипит от недавнего конфликта США с Ираном и ополченцами Ирака. После бомбардировок мир ожидал новой большой войны, но угроза отступила. Тем временем в соседнем Израиле несут службу молодые призывники, они стоят на границах между западным и арабским мирами. Корреспондент СИА-ПРЕСС побеседовал со старым другом Д.М., вступившим в армию Израиля.

Часть 1. Эмиграция и беженцы

Насколько я знаю, родился и вырос ты не в Израиле. Почему твоя семья переехала туда?

Да, я не чистокровный еврей, мы жили в Молдове. В 2009 году там случилась небольшая оранжевая революция, и как-то совсем все похерилось, а русскоязычное население начали дико притеснять.

В общем, стали думать, куда бы свалить. В Израиль нас агитировали поехать чуваки из Сохнута, это такая организация, которая пытается вернуть всех евреев и их потомков на землю обетованную. Там есть закон: если ты еврей, то гражданство дают сразу в аэропорту. Поэтому мы и решили туда репатриироваться.

Но я под закон не попадаю, потому что я еврей в четвертом поколении. Но шанс получить гражданство у меня есть, если я пройду армию.

Тяжело ли иммигранту в Израиле? Какое к тебе отношение и как ты себя чувствовал, пока был на гражданке?

Тяжело ли? С израильтянами мне нетрудно общаться, потому что я вырос в Молдове среди гопников и умел за себя постоять, а в Израиле люди боятся драк – они умеют только орать друг на друга.

Сложно в Израиле скорее из-за национальных особенностей, страна специфичная. По выходным все закрыто из-за Шаббата (выходной день, в который евреям нельзя работать. – Прим. ред.), даже общественного транспорта по праздникам нет. Цены высокие, выбор в магазинах скудный.

К сожалению, во многих планах Израиль еще отстает от Европы, от России, вообще от чего угодно. Его сложно назвать цивилизованным государством. Но с годами ситуация медленно выравнивается.

Чем вообще заниматься в Шаббат, если ты не еврей?

Когда я жил в Хайфе (третий по величине город Израиля. – Прим.ред.), мы часто с пацанами дрались с тамошними арабами-христианами. Никакой ненависти, просто мы молодые и в Шаббат нам тупо нечем заняться.

Израиль находится на Ближнем Востоке, а Ближний Восток – это вечная война. На улицах опасно?

Ну да, Израиль находится на Ближнем Востоке, тут происходит всякий движ. Бывает, кого-нибудь зарежут, или теракт произойдет, но в целом на жителях израильских территорий напряженность никак вообще не отражается, особенно в крупных городах.

А вот в израильских поселениях в Палестине люди ходят с пистолетами, потому что там работают чисто законы Дикого Запада. Если к тебе во двор залезет араб, то ты в праве достать свой Big Iron (револьвер на американском сленге. – Прим.ред.) и застрелить его, потому что нечего ему шляться на твоей территории.

В целом, пока войны нет, все нормально. А если идут боевые действия, то людям нужно пару раз в день ходить в бомбоубежище на пару часиков.

А беженцы в Израиле есть?

Недавно в Израиль завезли много беженцев с Судана и Эритреи вдобавок к уже живущим тут эфиопам. Они превращают районы в помойки, совершают преступления, торгуют наркотиками, ведут себя нагло. У меня много знакомых девушек, которые в эфиопских районах чувствуют себя неуютно.

А ты как себя в таких районах чувствуешь?

Лично мне побоку — я всегда ношу с собой автомат. Никто ко мне не сунется.

Часть 2. Служба: хитрости саперного дела и воры оливок

В армию зачем пошел, только ради гражданства?

Во-первых, служба срочная. Во-вторых, ну а почему бы и нет? Все идут, а я чем хуже? Вот и пошел. Опыт какой-никакой, молодежная движуха.

К тому же, у меня в семье никто не косил – шли и служили. Я почувствовал, что должен этим заняться. Плюс гражданство дают. Супер.

Что такое израильская армия, в чем ее соль, цель, задачи?

Израильская армия называется «Цахаль», что можно перевести как «армия обороны Израиля». Она стоит на границах и охраняет их, проводит спецоперации в Палестине и защищает евреев в поселениях на опасных территориях.

Как защищает?

Ну вот пролезает какой-нибудь террорист и бежит резать людей – солдаты его валят или задерживают, а потом выявляют, к какой террористической группировке он принадлежит.

Но перед этим вас учат, так?

Конечно. Первые восемь месяцев службы проходят в боевых частях, там учебка. Уже после нее отправляют «на линию» — это когда ты служишь в местах, где нужно присутствие армии.

Девчонки стоят на спокойных границах и нифига там не делают, потому что там нифига не происходит. Это границы с Иорданом, Сирией и Египтом, оттуда никто не лезет. А вот пацанов ставят в Палестину или на границы с Ливаном и Газой, там они нередко вступают в боевые контакты.

Если восемь месяцев вас только учат, то сколько идет сама служба?

Срок службы два года и восемь месяцев для мальчиков. У девочек на восемь месяцев короче, но если они идут в боевые батальоны, то служат столько же, сколько парни.

Я отслужил год, закончил командирский курс и получил звание сержанта. Сейчас командую отрядом додиков.

Расскажи про учебку, чему учат?

Сначала тебя кидают к незнакомым людям, и ты должен как-то с ними работать и существовать. Еще нужно научиться жить с запретами и глупыми мелочами из разряда «как чистить обувь» или «как складывать вещи на кровати». Всё нужно делать бегом, если присядешь, то получаешь подсрачник от командира.

Потом тебя переводят в боевые части, и начинаются самые сложные месяцы в твоей жизни. Ты начинаешь работать в полевых условиях: на базах и в пустынях.

Мне больше всего запомнилась так называемая неделя выживания — на ней мы всю неделю ходили в снаряжении и спали в яме.

В метафорической яме?

Не, мы буквально рыли себе яму и спали в ней. Это после нового года было, а с пустынным климатом на спальнике образовывался иней. Спали мы в снаряжении, не снимая ботинок. К утру пальцы внутри отмерзали, и приходилось топтаться на месте минут пять, прежде чем идти куда-нибудь.

А я думал, в Израиле всегда тепло, и зимы у вас нет.

Такие стереотипы не с потолка взялись. Тут летом стоит просто невыносимая 40-градусная жара. Но самое страшное летом – это тысячи мух, стремящихся залезть во все твои дыры. Естественно, в полевых условиях никто не моется.

Были и другие извращённые выдумки армейского искусства. Например, недели дежурств в столовой. Правда, лично я убегал с другом Саней к русскому прапорщику Олегу, и мы нифига не делали, только считали мешки с сахаром.

Марш-броски — это вообще отдельная тема. Четыре месяца с постепенным увеличением нагрузки. Начинали мы с трех километров, а в финале пробежали 32 в полном снаряжении – с броней, магазинами, автоматом, еще в рюкзаки клали мешки с песком.

Как все это сказывается на организме по твоим ощущениям? Сильно загасил иммунитет?

Здоровье почти не загасил, я у мамы смекалистый. Секрет прост: надо с собой носить сухую рубашку, потому что под бронником она намокает от пота секунд за пять.

Все это конечно тяжко, восемь месяцев проходят иногда просто мучительно... Но при этом, чем ближе конец, тем легче переносить сложности. Начинаешь чувствовать рост над собой. Вот такой армейский лайфхак.

Какую специальность ты получил?

Я боевой инженер. Это саперы, подрывники, а еще – очень крутой стройбат. У нас есть «ЦАМА», что переводится как «механическое снаряжение армии». Это военные экскаваторы, бульдозеры и, не знаю, бетономешалки.

Боевые инженеры всегда первыми входят на войну, чтобы проложить мосты, разминировать мины и найти ловушки. Уже потом заходит пехота. Так что у нас приличные такие шансы сдохнуть.

А как разминируете? Провода режете, как в фильмах?

Не, мы их не обезвреживаем, а тупо взрываем. Либо закладываем заряды, либо приходит чел с «Барретом» (американская снайперская винтовка. – Прим. ред.) и стреляет с расстояния в мину.

А техника вам зачем?

Ребята ездят на здоровенных бульдозерах, сносят дома палестинцам и сооружения в Газе. Это тоже опасная работа: никогда не знаешь, что прилетит – камень или граната. Но зато их по выходным отпускают домой. Там очень дружные пацаны, поэтому я с ними.

Правда, никогда не знаешь, когда на тебя закроют люк БТР. Моему знакомому так отрубило фалангу пальца: он руку высунул, а командир сверху не заметил.

Часто такие курьезы случаются?

Ну как сказать... Другим ребятам с соседней роты недавно не повезло — они запускали «Тропу», это такая кишка, начиненная взрывчаткой. Она падает на минное поле и подрывает его, а запускает ее ракета в форме грибочка. Солдаты поставили ракету наоборот, соплом кверху, и запустили. В итоге у всех ресницы расплавились, и глаза слиплись. По пути в госпиталь врач всех заверил, что они ослепнут, и вообще им повезло, что их не пришлось собирать по кусочкам. В итоге всех вылечили, конечно, но было забавно.

А мы вместо этих учений сидели в казармах и мощно серили — кто-то занёс эпидемию дизентерии. Еще как-то раз все болели ларингитом, тогда мы ходили и кашляли, как бомжи с Курского вокзала.

Кроме дизентерии и самоподрыва есть опасности? Пулю поймать или попасть в плен, например.

Сейчас все спокойно. От пуль умирают на войне, а сейчас ее нет. Но все ждут, что она скоро начнется.

Еще есть маленький шанс, что тебя попытается кто-нибудь прирезать в Палестине или Газе. Бывают случаи, что на зазевавшихся солдат нападают, но каждый знает, как дать отпор.

Кстати о войнах. Что с Ираном? Как это повлияло на обстановку у вас?

Никак. Когда убили Сулеймани, меня из дома на базу вернули, а на следующий день тревогу уже сняли.

У нас позиция сейчас такая: наша хата с краю, мы ничего не знаем. Нетаньяху, наш премьер, сказал: «Ни слова про Иран». Никаких провокаций «Хезболлы» и Ирана в нашу сторону не было, так что мы сидим тихо и молчим.

Ты уже бывал «на линии»?

Да, недавно была неделя, когда мы помогали батальону в Палестине. Мы сидели в бункере и охраняли село от набегающих арабов. Село стоит на горе, а у подножья – арабский поселок. Между ними дорога, которую нельзя пересекать, но палестинцы ее перебегают и тырят у евреев оливки. Мы их ловили и фотографировали. Дальше либо сдавали милиции, либо отпускали домой.

В людей уже стрелял?

Пока не доводилось ни в кого стрелять. Тех же палестинцев мы только задерживали – приказа стрелять не было. Если бы они побежали с ножом, тогда пришлось бы открыть огонь.

То есть ты стал бы в человека стрелять?

Если появится необходимость, конечно буду. А что мне делать? Автомат висит не для красоты, а чтобы убить из него кого-нибудь. Ну, точнее не убить, а как-то им воспользоваться… Короче, как говорится «деньги ляжку жмут, а автомат – палец».

Часть 3. Гражданка: о переломе сознания.

Уже бывал на гражданке? Есть миф о том, что в Израиле люди по-особому относятся к солдатам. Это так?

На гражданке бывал, часто дают отпуск из-за праздников.

Отношения к солдатам очень хорошее, но только пока ты в форме. Людям нужен визуальный ориентир. По мнению населения, 90 процентов солдат – это офисные служащие из войск поддержки. Они проходят начальную учебку, а потом просиживают жопу с 10 до 14 и едут домой.

А вот когда люди видят боевую форму, то относятся лучше, помогают. Китайские туристы просят сделать фото, а русские женщины показывают на тебя своим детям. В магазинах делают скидки, уступают место и так далее. Но есть негласный армейский закон, по которому нужно отказываться от поблажек со стороны гражданских. Смысл в том, что ты должен быть сильнее всех, защитником и святым в их глазах, потому что ты один представляешь всю армию.

Что ты понял во время службы? Пришло новое понимание вещей?

В армии видишь мир с другой стороны. Здесь очень разные люди: у кого-то обязаловка, кто-то хочет убивать людей, другие служат из-за идеологических соображений. Как бы то ни было, люди живут в тяжелейших условиях и обретают новые ценности.

Армия дает тебе понять: худшее всегда заканчивается, а люди помнят только хорошее. Все наши проблемы и волнения – это мелочи. Я стал спокойнее и перестал волноваться – совсем.

У тебя испортились отношения со старыми друзьями? Правда, что у солдат появляется эмоциональный разрыв с гражданскими?

На гражданке я вижу людей, которые думают, что все в этой жизни знают, но у них не было такого опыта, который тебя переламывает. Они не понимают, как хорошо живется большинству на этой планете.

Я общался со старыми знакомыми и друзьями. Не понимаю, как они могут о чем-то судить. Откуда им знать, правильно ли это – убить человека? Ведь никто и никогда не пытался их прирезать. Как можно говорить насколько тебе тяжело, если ты не стоял в карауле посреди ничего, борясь со сном? Как можно говорить о своих страданиях, если ты не таскал 30-килограммовый мешок на спине, идя всю ночь без остановки? Как можно судить о том, нужно ли повышать армейский бюджет, если ты не видел, как у солдат толчок забился, а денег на новый нет?

Мне тяжело понять людей, которые живут беззаботной жизнью и считают, что им тяжело приходится.

Ответишь по-философски, что такое армия?

Короче, главное, что я могу сказать про службу в «ЦАХАЛе», это то, что я с русского на иврит переводил цитаты из фильма ДМБ и повторял всем нашим сослуживцам. Потому что армия – она везде одна.