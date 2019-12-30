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Лучший Дед Мороз Анатолий Лупашко: «Волшебником быть непросто»

В новогоднюю ночь все жду главного гостя — Деда Мороза и Снегурочка, который приходит с подарками в наш дом. В Сургуте такой есть — актер театра «Петрушка», Анатолий Лупашко, ставший лучшим среди зимних волшебников России. Корреспондент СИА-ПРЕСС побеседовал с главным персонажем праздника накануне новогодней ночи.

— Люди верят в Деда Мороза, а в кого верит сам Дед Мороз?

— В себя. Дед Мороз такой же, как и все, и тоже верит в чудеса, потому что они внутри нас. Волшебником быть непросто, поэтому важно верить в себя, в то, что ты делаешь и, конечно же, в чудо, которое может случиться с каждым из нас и не только с боем курантов.

— Сколько писем получает Дед Мороз в год?

— Очень и очень много, порой довольно сложно точно подсчитать. Иногда на такой вопрос в шутку отвечаю: миллиард! Временами кажется, что это хорошо, что мы дарим подарки только один раз в году, но видя радость детей, их улыбки, а иногда даже улыбки самих родителей, понимаешь, что все это не зря.

— Как все подарки помещаются в вашем мешке?

— Он волшебный, безграничный. В нем помещаются даже целые города. Детей в России очень много и каждого хочется порадовать, поэтому с обычным мешком мне было бы сложно управиться, а мой мешок – это не только элемент образа, но и главный подручный, без которого я как без рук.

— Есть подарки, которые Деду Морозу не по карману?

— Если в плане денежном, то пускай об этом думают сами родители и родственники. Я – волшебник, а все мои подарки – это плод моих же чудес, а также стараний моих помощников и моей любимой внучки Снегурочки.

— А о каком подарке мечтает сам Дед Мороз?

— О том, чтобы у всех настало благополучие, и чтобы все были счастливы, не думали о плохом. Хотелось бы, чтобы все научились прощать друг друга и себя, старались исправлять свои ошибки. Не нужно таить обиды друг на друга, ведь творить добро – это самое главное в нашем мире.

— Что вы можете пожелать сургутянам в этом году?

— Наступает год мышки. Она юркая, вредная, виляет хвостиком, но хочется пожелать не «вилять хвостом», держаться только правильного направления. Ну, и самого главного: здоровья, счастья, благополучия в каждой семье, исполнения всех желаний в новогоднюю ночь и побольше добра каждому, кто живет на Земле.


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30 декабря в 14:44, просмотров: 657, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
30 декабря в 21:15
Спасибо за поздравление,Дедушка Мороз!Пусть так и будет!С праздником!

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