Валерия Сафина: «Пока мы молодые, для нас открыты все дороги, и нет смысла зацикливаться на чем-то одном»

Валерия Сафина, студентка СурГПУ, председатель объединенного совета учащихся вуза, победительница окружного конкурса «Студент Югры-2019», «Лидер XXI века», «Студенческая весна-2019» рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС о мотивации, работе над собой и целях в жизни.

— Ты в этом году победила во множестве фестивалей и конкурсов, от «Студента года» в Югре, до премии губернатора в рамках поощрения и поддержки талантливой молодежи. Можешь ли ты для себя назвать этот год успешным?

— В целом, да. Он прошел для меня очень плодотворно, особенно по сравнению с предыдущим. Я считаю, что тот уровень достижений, который у меня вышел за 2019 год, достаточно хорош, но как говорится, нет предела совершенству (смеется).

— Что тебе больше всего запомнилось за этот год?

— Я могу выделить два мероприятия. Первое – это «Студент года». И тут вопрос даже не в результате, а в эмоциях и впечатлениях. Для меня этот конкурс стал некой точкой отсчета. Ведь еще три месяца назад я и не могла мечтать, что буду находиться в числе лучших студентов России. Второе мероприятие – это «Студенческая весна-2019», на которой я получила огромный опыт. И не только творческий, но и жизненный.

— Какие цели ты ставишь себе на 2020 год?

— Я такой человек, что всегда боюсь что-то загадывать. Как-то так жизнь складывается, что все, что я планирую, обязательно идет не так. Но, наверное, самое главное для меня в следующем году – это получить диплом и стараться приумножать результаты, полученные за 2019 год.

— Скажи, что является твоей главной мотивацией? Почему ты решила всем этим заниматься?

— Если я что-то делаю и вижу результат, который удовлетворяет как меня, так и тех, кто мне помогал, в такие моменты я понимаю, что в этом и была цель. Я давно отошла от работы на внешний показатель. Очень важно, когда мотивирует внутренняя отдача. Вот я достигла одну вершину и мне хочется еще. Не для того, чтобы быть круче, а, чтобы проверить саму себя.

— Возникало ли у тебя когда-то чувство, что ты перегорела?

— В любой деятельности бывают кризисы. Так или иначе, подобные мысли возникают же неспроста. В критические моменты, конечно, задумывалась: «А нужно ли все это мне?», «Может, лучше просто учиться себе спокойно и все?». Когда ты доходишь до таких мыслей, нужно задать себе один главный вопрос: а для чего тогда все это было? Зачем было проходить такой путь? Ведь неудачи случаются, и это нормально. Также большую роль играют и близкие мне люди, которые всегда готовы поддержать.

— Не всегда же возможно выигрывать. Как ты относишься к своим проигрышам?

— Как раз-таки национальная премия «Студент года-2018», прошедшая в Казани, была для меня показательной. Мой наставник Ольга Власова напрямую говорила, что она переживает не за наши результаты, а скорее за нашу возможную реакцию на них. Конкурс — это очень субъективная вещь, и мы как взрослые люди все прекрасно понимаем. Все свои поражения я воспринимаю как новый вызов себе. Ведь когда ты уже всего достиг, все выиграл, наверное, становится довольно скучно жить.

— Можешь назвать несколько отличий между тобой, когда ты только поступила в университет и сейчас?

— Определенно могу сказать, что, когда я только поступила в вуз, спала я намного больше, нежели теперь (смеется). На первом курсе мне очень хотелось быть учителем и работать по профессии, но в данный момент это желание переросло немного в другое. Раньше я думала, что как только человек заканчивает обучение, он сразу должен идти на работу. Я ни в коем случае не разочаровалась в своей профессии, просто сейчас появилось определенное понимание того, что пока мы молодые, для нас открыты все дороги, и нет смысла зацикливаться на чем-то одном.

— Если посмотреть на творческие и научные направления, в которых ты участвуешь, можно сказать, что ты не боишься пробовать новое. Можешь поделиться секретом, как не стесняться и проявлять себя?

— Мной всегда движет мысль, что в будущем будет что вспомнить. Да и к тому же, когда что-то пробовать ежели не сейчас?