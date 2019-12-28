16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,0315   EUR  69,0349  

​Дарья Беседина: «Развивать в городе одновременно общественный и автомобильный транспорт – это шизофрения, сродни тушению пожара водой и керосином»

Фото besedina.moscow
Фото besedina.moscow

Новый созыв Московской городской думы был избран в ходе самой скандальной кампании последних лет. Ее сопровождали отказы от регистрации многих независимых кандидатов, протесты, массовые аресты, и в итоге в парламенте столицы треть мест получили представители оппозиционных партий. СИА-ПРЕСС поговорил с депутатом Мосгордумы от «Яблока» Дарьей Бесединой о Сергее Собянине, размерах столичного бюджета и транспортной политике российских городов.

– По итогам прошедшей избирательной кампании, есть ли у вас в голове методика, которая позволит оппозиционным политикам относительно безопасно и эффективно избраться в местную думу?

– Единственный шанс избраться от оппозиции – очень много работать, собрать хороший штаб и говорить людям то, что думаешь. Быть откровенным, не уходить от ответов, и чтобы машина, которая рассказывает о вас и создает контакт с людьми, работала очень четко. Тогда можно победить.

– А как зарегистрироваться?

– Никак. Это никак не зависит от ваших действий, абсолютная лотерея. Нужно, конечно, честно собирать подписи, бороться за регистрацию, но выиграть у государственной машины в этом случае невозможно. Может, повезет, а может, нет.

– Как вы, не будучи вовлеченной в политику настолько плотно, сейчас ощущаете себя в роли депутата Мосгородумы – человека, который участвует в распоряжении самыми гигантскими суммами денег после депутатов Госдумы?

– Политикой я занимаюсь достаточно давно, я в 2013 году пришла в фонд «Городские проекты», который всегда был сильно политизированным. Участвовала во многих выборах, работала в штабах, была кандидатом, но когда избираешься и сам оказываешься в зале заседаний – конечно, совсем другое дело, начинаешь намного лучше разбираться в том, как функционирует махина управления Москвой.

– Вот вы вошли в этот зал, и что? Подумали: «Блин, что я здесь делаю?»

– Это было достаточно интересно. Раньше Мосгордума была абсолютно безголосым, неинтересным органом, который ничем не занимался и не давал никаких новостных поводов, полная тишина. И когда оказываешься внутри, то понимаешь, какое это болото, куда с каждым днем погружаешься и делаешь все больше открытий: «Ого, ничего себе», «Ого, ни фига себе, как тут устроено». Но открытия эти не очень радостные. Чем глубже погружаюсь, тем больше хватаю себя за голову: тут сломано буквально все, все перевернуто с ног на голову.

– Что больше всего поразило?

– Нельзя сказать, что именно. Просто есть понимание, что Мосгордума низвела себя до состояния самого бесправного парламента в стране. Удивляет скорее степень имитации, в которой пребывает этот орган: практически все, что там происходит, по сути, является каким-то перфомансом. Это не политика, это имитация бурной деятельности. Эти единороссы, которые говорят, что «мы тут работаем, не политизируйте Мосгордуму, вас избрали для решения хозяйственных вопросов» – что не соответствует действительности, меня как раз избрали для того, чтобы я рассказывала, что там творится.

Они там находятся внутри мифа, что страшно заняты полезными вещами. Был показательный пример: я сидела рядом с одной из депутатов-единороссов на комиссии, и она играла в телефоне, а в это время Шапошников (председатель думы – прим. авт.) начал с кем-то припираться. Так она вскочила и закричала, мол, не мешайте нам работать. Я ей тогда сказала: «Дорогая, ну ты чего, я же вижу, как ты работаешь, не надо так».

И подобным там пронизано все. Люди выходят на трибуну и поют совершенно неприличные дифирамбы мэру, от чего мне хочется приложить руку к лицу и не отводить ее никогда, потому что это ужасно. И хорошо, что это сейчас становится видно – журналисты стали следить за происходящим в Мосгордуме, и люди смотрят трансляции. Если бы не было оппозиции, то этого бы общественность не увидела, было бы очень жаль. В том числе, как мэр отчитывался перед думой и сказал несколько любопытных вещей, вроде тех, что если кто-то против свалки в Шиесе, то мусор можно вываливать в их дворах.

– Вы задали Собянину неудобный вопрос во время его отчета (речь шла о якобы имевших место «массовых беспорядках» в Москве во время летних протестов, о чем сам Собянин заявил в своем видеообращении – прим. ред.). Каково это – тыкать пальцем в подбрюшье третьего или четвертого человека в стране?

(задумалась на несколько секунд) Он очень смешно убежал после этого вопроса. На самом деле мэрия и Собянин боятся публичного обсуждения любых вопросов, и все политика в Москве заточена под отсутствие какой-либо дискуссии. Решения вырабатываются за закрытыми дверями, все демократические институты сведены к имитации, в том числе «Активный гражданин» (программа, в которой практикуются опросы москвичей относительно решений городской власти – прим. авт.) – все это полная профанация. Собянин боится дискуссии, и подтверждение этому – то, как он убегал после моего вопроса, даже забыв про свое заключительное слово.

– Вы думаете, что он прямо боится? Мы знаем, что у Собянина еще со времен работы в Тюменской области сложился авторитарный стиль управления, и вряд ли бы он стал меняться, перебравшись в Москву. Может, он просто не понимает, что вы вообще от него хотите.

– Не знаю, трудно сравнивать, так как не видела, как он работал в Тюмени. Но могу предположить, что в Тюмени так управлять было проще – город меньше, внимание к нему меньше, и людей, которые могут оказать сопротивление подобной политике, тоже меньше. А москвичи ерунду не едят, это непокорный народ, которым сложно управлять авторитарно – у нас большой и богатый город с высоким уровнем жизни и образования, такие вещи напрямую коррелируют с чувством собственного достоинства. В итоге Собянин делает благоустройство, улицы, тротуары, а эти неблагодарные москвичи требуют уважения и ходят на митинги.

– К слову о москвичах, которые не едят ерунду. У вас раньше мэром был покойный Юрий Лужков, который, как мне кажется, столицу разорял.

– Не могу ничего хорошего сказать про Лужкова. Но стиль управления у него был другим. Хотя, по-моему, плохим был и его стиль, и стиль Собянина.

– Вернемся к Сергею Семеновичу чуть позже. Расскажите, как вы оцениваете бюджет Москвы?

– Бюджет Москвы отражает политику города – он абсолютно несистемный, он не дает понимания, куда и зачем мы идем. Просто куча строек без просчитанных последствий, нет никаких презентаций и пояснений. Возникает ощущение, что мэрия управляет по принципу «после нас хоть трава не расти».

– И как представители исполнительной власти это объясняют? Ведь вы задавали им вопросы.

– Когда мы спрашиваем, например, что происходит с транспортной стратегией города (потому что это моя сфера профессиональных интересов), в ответ получаем что-то вроде «мы построили столько-то километров дорог, бу-бу-бу, и тут построим тоже, бу-бу-бу». У них все планирование в километрах, кубометрах, штуках и прочих единицах измерения. А для чего это все, какие долгосрочные последствия – неизвестно. Нет системного подхода.

– В общих чертах – что не так с транспортной политикой Москвы?

– Она шизофреническая. Движется в две разнонаправленные стороны одновременно. В любой транспортной системе есть конкурирующие части – личные автомобили и общественный транспорт. Для развития города нужно заниматься общественным транспортом и дестимулировать пользование автомобилями, так как они вредны – занимают много места, производят выхлопы, инфраструктура по их содержанию очень дорога в содержании и неэффективна. Так вот, вся городская политика должна быть подчинена развитию общественного транспорта. Но у нас Дептранс и мэрия книжек не читали, поэтому они в центре города сужают улицы, убирают парковки и оставшиеся делают платными, то есть дестимулируют использование автомобилей, а с другой стороны возводят огромное количество магистралей и развязок, то есть приглашают людей сесть за руль.

Получается, мы одновременно тушим пожар керосином и водой, и из этого ничего не получится.

– Они называют это «комплексным подходом».

– Это маразм, а не комплексный подход! Шизофрения.

– Я недавно делал интервью с одним из кураторов транспортной политики Тюмени, и они говорят, что…

– Чтобы было и тем, и этим. Нет, это не работает. Это тупик. Путь в никуда. Это популярное заблуждение, что можно одновременно развивать и общественный транспорт, и автомобили, но нет. У меня ощущение, что люди, которые так говорят, либо не знакомы с азами транспортной науки, и что они тогда делают в мэрии? — либо врут из соображений популизма.

– А может, они действительно опасаются, что автомобилисты их возненавидят и начнут бузить?

– Конечно, опасаются. Но даже Собянин признает, что иногда нужно идти на непопулярные меры. А вообще все эти вещи можно и нужно объяснять людям. И надо понимать, что автомобилисты в меньшинстве. В Москве порядка 70 процентов людей перемещаются на общественном транспорте, и около 30 процентов на машинах. Из них немалая часть с удовольствием откажется от автомобиля – он дорогой, это нагрузка на семейный бюджет, и если дать людям альтернативу, они продадут машину и потратят эти деньги на что-то другое.

Социальный взрыв, который якобы может случиться от возмущенных притеснениями автомобилистов – это, как мне кажется, преувеличенный страх.

– Ну, вот есть Сургут – северный город, где достаточно холодно с конца сентября по начало мая. Очень много машин, очень плохой общественный транспорт. И когда кто-то заводит разговор о том, что нужно смещать фокус от автомобилей к автобусам, люди говорят: «Вы больные? Никто не хочет стоять на остановке или ехать на велосипеде или идти пешком в минус 30 градусов». Как их переубеждать?

– В таких экстремальный условиях четко выкристаллизовывается причина, по которой люди ездят на личных автомобилях. Когда среда недружественна, улицы неудобны, завалены снегом, грязью, или разбиты, автобусы нужно долго ждать, они грязные и вонючие, и к тому же стоят в пробках, люди убегают от этого всего в свою машину. Потому что не хотят унижаться, а хотят быть в комфорте. Чтобы менять ситуацию, нужно создавать качественную среду в городе, развивать общественный транспорт и инфраструктуру для пеших и велосипедных перемещений, содержать улицы в чистоте.

Посмотрите, в Финляндии город Оулу – столица зимнего велосипеда, они там катаются круглый год. Это достигается инфраструктурой, которая позволяет без проблем перемещаться и чувствовать себя комфортно.

– А такой аспект, как понты от владения крутым автомобилем?

– Это нужно просто пережить. Какое-то время назад в Москве тоже бытовало мнение, что человек без машины лох. Если приехал на свидание на автобусы – то вообще лошара, ты просто никому не понравишься. Это культурологический момент, который меняется. Сейчас в Москве уже никто не подумает плохо про человека без автомобиля. Напротив, этот человек, может, живет в центре города, поэтому ему и не нужна машина, у него много свободных средств, потому что он их не тратит на личный транспорт, и к тому же он не находится в плену стереотипов, ему не нужна железная коробка для самоутверждения. Я думаю, что этот тренд, как и многие другие, зародившись в столице, с некоторым запозданием перейдет в регионы.

– Вернемся к бюджету Москвы. Вас не удивила его гротескность? Люди из провинции, когда смотрят на размеры бюджета столицы, падают в обморок.

– Мне сложно судить, так как я москвичка, и Москва для меня это та самая «норма». Наоборот, когда мне говорят, что мы на одну строчку расходов тратим два бюджета Омска, я думаю: боже, бедный Омск, как они там живут, это ведь ужасно.

– Дайте оценку: Собянин как городской управленец – хороший или плохой мэр?

– Плохой.

– Почему?

– Правительство Собянина, как я говорила ранее, живет по принципу «после нас хоть потоп». Все программы строительства никак не рассчитаны на будущее, ни у кого нет понимания, что будет с Москвой через 20-30 лет. Все эти стройки, реновация – это создает районы, которые рискуют превратиться к гетто. В мире уже пробовали так строить – это не работает. Мы же наступаем на эти грабли. То же самое – с дорогами. В мире знают, что крупные магистрали ведут к деградации транспортной среды, и мы наступаем на эти грабли. Называть эффективным управленцем мэра, идущего по таким граблям, я не могу. Это не говоря о его авторитарном стиле управления, при котором никому в мэрии не интересует, что реально нужно москвичам.

– Он же сделал Москву лучше.

– Иногда мэрия выдает что-то хорошее по случайности, потому что где-то на местах сидят люди, которые понимают, что и зачем они делают. Конечно, Собянин сделал важные вещи, когда ввел платные парковки – это политически сложный шаг, когда ввел программу «Моя улица», которая совершила колоссальный разворот мышления, и некоторые части города стали действительно ориентироваться на людей. Но мы видим, как попытка вынести этот концепт из центра на окраины терпит фиаско. Хотя бы потому, что нет твердой политической воли на деавтомобилизацию – современные улицы требуют убрать с них машины. Но в мэрии к этому не готовы.

– В России вообще есть хорошие мэры?

– Нет, потому что система управления городами и страной глубоко сломана. Хороший мэр не может появиться – как только он появится, система его либо перемалывает и подстраивает под себя, либо отторгает. Так построены межбюджетные отношения, вертикаль, все устройство. Пока все будет так, хороших мэров в стране быть не может.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

28 декабря в 10:52, просмотров: 1498, комментариев: 69


QR код
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
28 декабря в 11:26
Соболезную Москве. С такими депутатами неизвестно что будет через 2-3 года, а не то, что через 20-30 лет.
Швондер
не нравится
28 декабря в 11:35
По такой логике ты Сургут поздравляешь
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 14:04
Цели и задачи депутата Мосгордумы от «Яблока» – «…меня как раз избрали для того, чтобы я рассказывала, что там творится».

«…ощущаете себя в роли депутата Мосгородумы – человека, который участвует в распоряжении самыми гигантскими суммами денег после депутатов Госдумы?» – вопрос пропустила мимо ушей. Твоя моя не понимает.

Горе этой стране – все на велосипеды. В Сургуте на собачьи упряжки. Заодно вопрос с бродячими собаками решится.
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 14:07
Может Дмитрий пояснит, что она делает в Мосгордуме.
Моби Dochimacho
не нравится
28 декабря в 14:40
То ли дело стабильные депутаты от едра - на годы вперед стабильное пиление бюджета. Да?
Моби Dochimacho
не нравится
28 декабря в 14:41
Радостно за москву, что теперь парламент - место для дискуссий, а не одобрямс
Четатиль
не нравится
28 декабря в 14:53
А не пригласить ли к нам девушку на лисапете покататься в минус сорок. Можно под это дело и дорожку ей расчистить. Ну и что с того, что в Москву без носа и ушей вернется, зато покажет на личном примере как надо жить правильно - по-европейски.
Сергей Б Моби
не нравится
28 декабря в 15:02
С «либералами» пусть баблом делятся? Чтоб, по справедливости. Радостно за Москву, что теперь парламент место, где не только едросы пилят бабосы. Феерично.
Сергей Б Четатиль
не нравится
28 декабря в 15:11
Действительно, Дмитрий Щеглов всех на велики пересадить хочет, хоть бы сам пример показал – велопробег, Тюмень – Сургут. А то сам все на авто да на каршеринге.
Dochimacho Моби
не нравится
28 декабря в 15:32
Ну возможно и радостно за Москву. Так ей и надо. Вы же видите, что девушка про попиариться и бла бла бла. Это не тот человек, который будет работать. Это раз. Два, вот Это апосля ни за что не будет отвечать. И специалист она в какой отрасли? Про транспортную сеть откровенную чушь несёт. Пусть приезжает в Сургутский район и поездит без дорог по некоторым населённым пунктам и до них ещё доберётся. Нефтяной кормилец России, епрст. Это я про Сургутский район и его транспортную составляющую.
Иван Меньшенин Dochimacho
не нравится
28 декабря в 15:37
Дарья архитектор и она умница. То что вам лично там видно про попиариться и бла бла бла... Ну, говорят же, по себе не надо судить.
Моби Четатиль
не нравится
28 декабря в 17:01
В финляндии нет минус сорок?
Моби Dochimacho
не нравится
28 декабря в 17:04
Что????? Я смотрю там стебенкова дофига работает.
Из едросов кто за что отвечает сейчас?
И при чем тут сургуцкий район, в котором кстати все депутаты едросы, но до сих пор нет автобусного сообщения нормального?
Моби Dochimacho
не нравится
28 декабря в 17:05
И где блабла - она при принятии бюджета уже задает неудобные вопросы
Сергей Б Иван Меньшенин
не нравится
28 декабря в 17:10
Может хоть вы объясните, с какими целями и задачами она шла в депутаты. А если она еще и без оплаты депутат, то даже представить трудно, как и когда этот патриот бессребреник собирается разгребать эти авгиевы конюшни. Так зачем она пошла в депутаты?
Иван Меньшенин Сергей Б
не нравится
28 декабря в 17:53
Как и всякий нормальный депутат, в представительной модели власти Дарья представляет своих избирателей и защищает их интересы. Недавно заявила и провела круглый стол по троллейбусам, автобусам и электробусам. К вопросу о знаниях в транспортной сфере.

Но лично для меня, как не жителя Москвы, самое важное достижение это появившася прозрачность заседаний МГД и использование трибуны даже тогда, когда его сначала запрещают задавать, а потом выключают микрофон. Гуглится по запросу "запрещенный вопрос собянину о московском деле".

Теперь все видят, какая хрень происходит внутри, что есть депутат, который их защищает и вообще кто есть кто во всей этой системе.

Без оплаты депутат, да. Они там пробовали всех поставить в равные условия и всем назначить зарплату, но едросы сказали "неча тут выдумывать, за деньгами в другое место" и разъехались по своим заводам-пароходам-лесопилкам собянинского бюджета.

В "Яблоке" есть дотошный человек, который ведет статистику голосований МГД, и на основе ее строит сводный индекс оппозиционности, отражающий голосования вразрез с консолидированным мнением ЕР. Так вот Дарья, согласно этому индексу, самый оппозиционный депутат МГД.
Dochimacho Моби
не нравится
28 декабря в 18:21
Какие неудобные вопросы? Есть ли стратегия транспортного развития Москвы? Это не тот вопрос? Ей ответили в цифрах и кубометрах. Если девушка мыслит романтические концепция и - это её проблемы.
Dochimacho Моби
не нравится
28 декабря в 18:25
Причём сургутский район? Извольте. Девушка топит за модный тренд велопедизации и пешеходоизации. Поэтому расстраивается, что мэрия Собянина планирует строительство новых транспортных узлов и дорог. Дедушка не знает как жить без дорог, а по направлениям. Поэтому я и пригласила в Сургутский район. Посмотреть и проникнуться. И причём тут единороссы? Я политики совсем не касалась.
Alkonowa1ow
не нравится
28 декабря в 19:26
Мне видится, что здесь совсем простая штука - это некомпетентность депутата Дарьи Бесединой. Это болезнь всего русского парламентаризма, начиная с первых царских Дум, которые сумели придти к власти в феврале 1917 г. и умудрились развалить российскую Империю за полгода. Нынешние парламентарии тоже грешат некомпетентностью. Я имею в виде хозяйственную и экономическую сторону дела. Как может депутат который за свою жизнь не построил своим руками туалет на даче принимать решения по хозяйству мегаполиса. Тоже относится и депутатам Государственной думы, Правительству, Председателю правительства. Много сидит спортсменов артистов и других медийные фигур. В основном они могут бла-бла-бла. Да и в региональных и городских Думах такой же тренд. Поэтому комментировать ее суждения о хозяйстве 15 миллионного города не хочется. Потому как человек не понимает, что он туда попал случайно и не на своё место. Можно конечно ей задать вопросы по проблемам мегаполиса; реновации, центральным диаметрам, хордам, бордюрам, использованию бюджета в 3 трл руб.,который приняли на 2020 год. Можно, но в принципе и так все ясно. Хуснуллин и Бирюков и этим все сказано.
Сергей Б Иван Меньшенин
не нравится
28 декабря в 19:44
И все-таки, за что Дарья Беседина кушает и зачем она пошла в Думу? А вот зачем.

«17 февраля 2019 года директор фонда Городские Проекты объявил об участии организации в выборах в Московскую городскую думу с ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДЕМОНТАЖА СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, построенных в Москве. Кандидатом от организации была объявлена Дарья Беседина, кампания планировалась в округе №8, через который проходит Ленинградский Проспект — улица, переделанная в многоголосную скоростную магистраль.»

Вы вообще представляете какие это деньги?

И это только один из проектов фонда Городские Проекты.

Вот с какой целью Дарья Беседина пошла в депутаты в московскую думу-кормушку. Вот, кто ее «избиратели», которых Дарья Беседина представляет и чьи интересы защищает – КОММЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ группы лиц.

«Городские проекты» — фонд, созданный муниципальным депутатом Максимом Кацем и блогером Ильёй Варламовым.»

Так что, вешайте свои стеклянные бусы на уши аборигенам Гондураса, про «прозрачность заседаний МГД и использование трибуны даже тогда, когда его сначала запрещают задавать, а потом выключают микрофон. Гуглится по запросу "запрещенный вопрос собянину о московском деле".

Сергей Б
не нравится
28 декабря в 19:48
Фонд Городские Проекты, это офигительниший лохотрон, с привлечением европейских экспертов.
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 19:53
Вот интересно, на какой основе здесь подвизался Дмитрий Щеглов, настойчиво пропихивающий «идеи» фонда в Сургут.

Иван Меньшенин Сергей Б
не нравится
28 декабря в 20:00
В общем, я от вас иной реакции и не ожидал. Вот если бы Беседина топила за усатого грузина, положившего в гроб полстраны, вы бы по-другому про нее говорили.

Отдельного упоминания заслуживает ваше отношение к москвичам, которые, по-вашему, мыслят настолько узко, что проголосовали за кандидата, просто предлагающего демонтировать скоростные магистрали.

То есть человек выиграл в упорной борьбе у коммуниста Кумина, согласованного кандидата от мэрии, всю кампанию общался с избирателями, регулярно освещал это в соцсетях, но на встречах разговаривал только о скоростных магистралях? Вы серьезно? Думаю, что нет и все ваши комментарии, как обычно, просто набросы.

Нет, дорогой Сергей Б., люди увидели альтернативу. И в Сургуте увидят. А вы так и продолжите искать подвох в искренних людях, которые довольно скоро сменят эту лживую власть.
Сергей Б Иван Меньшенин
не нравится
28 декабря в 20:25
Я понимаю, что не ту страну назвали Гондурасом, но я все-таки гражданин РФ, а вы мне все стеклянные бусы вешать пытаетесь.

И это не моя реакция, вы же видели там в кавычках. За что купил, за то продал. В свободном доступе.

И с усатым вы тоже не угадали. «Патриоты» из РМС, было дело, грозили мне «пролетарской» расправой за нелестные отзывы о Сталине. Что-то так и не реализовали свои замыслы. Кстати, вы с ними чем-то схожи – «идейностью».
Четатиль Моби
не нравится
28 декабря в 21:00
Для Финляндии характерны прохладное короткое лето и длинная снежная зима. Если брать средние показатели температуры по месяцам, то результаты будут такими:

Январь – самое лучшее время, чтобы наблюдать за полярной ночью. Температура в зависимости от региона в пределах -3°С – -12°С, хотя на севере может опуститься и до -22°С. - это все, что нужно знать про минус 40 в Финляндии.
Dochimacho Alkonowa1ow
не нравится
28 декабря в 21:03
Вот под каждым словом подпишусь
Я эту ситуацию так и вижу.
Сергей Б Четатиль
не нравится
28 декабря в 21:25
Там Гольфстрим и свежий морской воздух. Полная противоположность Сургуту.
Моби Четатиль
не нравится
28 декабря в 21:27
Ок, не так напишу - в сургуте минус сорок с ночбря по март?
Давай будем честными - балаболят про минус сорок и велосипеды те, кто и в плюс 20 на них не ездят. Ну и совсем глупо не понимать, что чем больше будет людей на великах, тем лучше для владельцев кредитопомоек
Моби Dochimacho
не нравится
28 декабря в 21:30
Ды не равняй москву и болото вроде суогуцкого раена. Но повторюсь - чего-то «компетентные» хозяйственники этого же раена так и не могут наладить транспортную составлчющую - упомяну опять автобусное сообщение
Иван Меньшенин Alkonowa1ow
не нравится
28 декабря в 21:30
А на чье место он попал? Уважаемый человек хотел денежки пилить, свои проекты пиарить и за голосование за бюджет получит круглую сумму от благодарных интересантов?

Ну да, неприятно, когда пришла какая-то малолетка, задает неудобные вопросы, требует слова, да еще и ЗА БЮДЖЕТ ГОЛОСУЕТ ПРОТИВ (этого простить никак нельзя).

А еще вы не знаете истории, либо намеренно ее искажаете ради... Ради чего?
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 21:31
Только идиоты могут сравнивать Югру с Финляндией.
Моби Сергей Б
не нравится
28 декабря в 21:32
Я правильно понял, злой варламов хочет украсть то, что бережно хранится честными единоросами?
Четатиль Моби
не нравится
28 декабря в 21:32
Ок, не так напишу - как на самом севере финляндии может иногда случиться в январе у нас с ноября до середины апреля. Согласитесь, что можно иногда в минус 10 и прокатиться на велосипеде, но авто таки иметь надо, чтоб когда такая "жара" спадет не замерзнуть.
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 21:33
Однако, «либералы» минусят что есть мочи. Те же сталинисты, только кишка потоньше.
Сергей Б Моби
не нравится
28 декабря в 21:35
Тебе стеклянные бусы в самый раз.
Моби Иван Меньшенин
не нравится
28 декабря в 21:35
А у людей какое-то тупое мнение, что нлрмальный депутат - это старпер, просиживавший штаны в должности какого-нибудь начальника. Правда, такой депутат без административного ресурса и лизания ячейке едра никогда бы не выбрался
Четатиль Сергей Б
не нравится
28 декабря в 21:36
Это происходит одной волной - какой-то борец с режимом несколько акков под энто дело заготовил.
Моби Четатиль
не нравится
28 декабря в 21:37
Дык имей, кто против. Я уже писал - чем больше без машин, тем тебе лучше
Сергей Б Моби
не нравится
28 декабря в 21:39
Нет, люди, наверное, думают, что нормальный депутат, это Моби, со стеклянными бусами на ушах.
Сергей Б Моби
не нравится
28 декабря в 21:41
Глянь, глянь у тебя уже полбутылки самогона испарилось пока ты тут лясы точишь. Учи химию.
Сергей Б Иван Меньшенин
не нравится
28 декабря в 21:47
Вы так и не ответили на простой вопрос – за какие шиши кушает депутат Дарья Беседина? Не хочу конечно сравнивать вас с Мазуриным, но все-таки.
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 21:54
Служил на Кольском. Вроде рядом с Финляндией, но скажу вам, туда Гольфстрим уже хиреново доходит. Все, что досталось России, это то, куда Гольфстрим хиреново доходит.
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 22:01
Особенно, в смысле людских ресурсов.
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 22:03
Вот, вроде нахамил, а забанить то, не за что. Бе-бе-бе…
Сергей Б
не нравится
28 декабря в 22:31
Мы бля… носители культуры
Мы православная страна

Перебор?..
444 Сергей Б
не нравится
28 декабря в 23:21
Нет, Сергей Бражников, вам матом на СИАПРЕСС в самый раз.
Alkonowa1ow Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 00:05
Не знаю как история соотносится с данными фактами. Как депутаты к чему-то приложат руку- так сразу облом. Так Государственная Дума была замешана в событиях февраля- октября 1917 года. Устранение монархии. Возник хаос, гибель российской империи. Приход к власти большевиков. Далее, 1991-1993г.г. устранение руководящей роли КПСС, передача власти народным депутатам. Результат. Развал Советского Союза. Захват власти крупным капиталом и олигархами. Потеря территории в 5 млн кв км и 20 млн русских за пределами Родины. Потеря влияния в Восточной Европе, что можно расценивать как аннулирование итогов 2- й мировой войны и нарушение Хельсинских соглашений о нерушимости границ по итогам 2-й мировой войны. К чему ещё могут приложить руку депутаты? На локальном уровне Беседина выступает против строительства скоростных магистралей, по сути это 4-е транспортное кольцо (Северно-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада), но вот о реновации, как архитектор, почему-то молчит. Мол жители сами поймут. Это явление пострашнее тысяч скоростных магистралей. Москвичей просто развели. Где вопросы о реновации к господину Собянину. Это ведь не про протесты спрашивать! Вопрос самый важный, потому как это уничтожение города и жизненного пространства москвичей.
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 09:00
Да все вы знаете. Знаете, что вопрос о реновации Собянину был задан, что и в интервью Беседина о ней говорит, как о примере безумия московских властей. Знаете, что никем не избираемый и подконтрольный только Господу богу королек довел популярность монархии до такого предела, что подписать отречение уговаривали его же ближайшие советники, а назначенный наследником Михаил Александрович отказался от престола от греха подальше. Знаете, что Государственной Думе в результате досталась бурлящая страна населенная на 85% неграмотными крестьянами, которым только пообещай землю, так они все сметут. Знаете, что оставил после путча Горбачев со своими дураками - самыми проверенными коммунистическими коммунистами, тот же никем не избираемый и никому не подконтрольный царек. И про сегодняшних никем не избираемых путинских воров-миллиардеров, обманом через колено поднявших народу пенсионный возраст, вам тоже все прекрасно известно... Но виноваты все остальные, конечно же, только не "его величества".
Сергей Б 444
не нравится
Сегодня в 10:53
Нет, Мазурин, это не мы матом – это Шнур.

И в эту Думу-кормушку, идут пилить бюджетные бабосы в свою пользу. И Дарья Беседина не исключение, и ничем не отличается от любого другого депутата, хоть КПРФ, хоть ЕР, хоть ЛДПР. Хрен редьки не слаще.

И вся эта партейная политическая свора, существующая в России, никакого отношения к интересам большинства граждан не имеет. Факт налицо.

Так что, оставьте вашу мишуру про патриотические чувства «либералов», жителям Гондураса.

И не надо далеко за примерами ходить, что после себя оставляют «либералы» – Украина, бывшая часть Российской Империи и бывшая республика СССР, которая расхлебывает плоды «либеральных» инноваций – последний яркий пример.
Dylan
не нравится
Сегодня в 11:03
Дарья Беседина отличный депутат, прекрасный архитектор и эксперт в области комфортного обустройства городской среды. Маленькая хрупкая девушка, которая отстаивает права своих избирателей и всех москвичей как огромная скала. Не слушайте всяких желтушных троллей, дремучих коммуняк и кремлеботов. Читайте внимательно ее интервью, посмотрите заседания МГД с ее участием, как она протестовала против бюджета и коррупционных схем в нем, как, продираясь через блокаду от партии жуликов и воров, она задала крайне жесткий вопрос Собянину. Все это есть на YouTube и это ее работа по факту. Таких депутатов как она стране нужно как можно больше.
Сергей Б Dylan
не нравится
Сегодня в 11:18
Непонятно, что вы тут за чушь несете, но никто и не скрывает зачем Дарью Беседину запихали в Мосгордуму.

«17 февраля 2019 года директор фонда Городские Проекты объявил об участии организации в выборах в Московскую городскую думу с ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДЕМОНТАЖА СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, построенных в Москве. Кандидатом от организации была объявлена Дарья Беседина, кампания планировалась в округе №8, через который проходит Ленинградский Проспект — улица, переделанная в многоголосную скоростную магистраль.»

За большими бюджетными бабосами конечно, для группы лиц. Как и любые другие депутаты, которые пасутся в Мосгордуме.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:20
Кандидат от ОРГАНИЗАЦИИ, а не от граждан.
Четатиль
не нравится
Сегодня в 11:46
В этом популярном туристическом городе погода прохладная. По данным, пожалуй, самого точного прогноза погода в Оулу в январе плохая, не сезон. В этот зимний месяц cредняя температура окружающей среды -8.0 днем и примерно -9.0 ночью. Дождей практически нет, примерно 1 день за месяц, выпадает 36.0 мм осадков. Солнечных дней крайне мало не менее 2 дня. Для справки - сейчас там минус один. - Продолжаю ликбез для тех, кто верит в минус сорок зимой в Финляндии. Минусовщики, не позорились бы... Вы же себя позиционируете как люди, которые "знают как", а для этого надо много знать.
Dylan Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:07
Вы здесь написали миллион комментариев с одной блевотиной. Никакой аргументации и фактов. Никакой доказательной базы, то есть банальный троллинг от вроде уже пожившего человека. А чушь оказывается я несу. Никто из думающих людей Вас не слушает.
Сергей Б Dylan
не нравится
Сегодня в 12:15
А что вы несете? Тут из вас никто «либералов» даже на простой вопрос ответить не может – за какие коврижки пошла в Думу Беседина?

Вам даже лохов разводить тяму не хватает, только и остается что минусить да обсирать.
Dylan Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:12
Она в Москве организовала вместе со своим штабом фандрайзинговую компанию + часть своих средств внесла - абсолютно честные деньги.
Сергей Б Dylan
не нравится
Сегодня в 14:00
В Мосгордуму то она за какие коврижки пошла? Это что, трудный вопрос?

«17 февраля 2019 года директор фонда Городские Проекты объявил об участии организации в выборах в Московскую городскую думу с ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДЕМОНТАЖА СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, построенных в Москве. Кандидатом от организации была объявлена Дарья Беседина, кампания планировалась в округе №8, через который проходит Ленинградский Проспект — улица, переделанная в многоголосную скоростную магистраль.»

Кандидат от организации, который пошел в депутаты чтобы продвинуть многомиллиардный заказ для этой организации.

Это что, враки?

В Сургуте вон, некоторые депутаты от ЕР многомиллиардный кампус НТЦ продвигают. Что, тоже альтруизм?

Хотя НТЦ это гораздо более конкретная и необходимая для Сургута тема, чем демонтаж скоростных магистралей для Москвы, высосанный из пальца.

В общем, не смешите уже своими вилами по воде.
Сергий Сургутский
не нравится
Сегодня в 14:01
Тупой заголовок и много букав.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:05
А по мне так, заголовки на Сиа хорошо делают.

Вполне соответствует фотке, которая под заголовком.
Сергий Сургутский
не нравится
Сегодня в 14:20
Тема отказа от автомобильного транспорта транслируется из университета «Высшая школа экономики». Об этом вещал профессор Блинкин М.Я. на урбанистическом форуме в 2017 году. Я лично с ним беседовал и полностью в теме, для них других вариантов нет. Благодаря этому человеку в городе остановили проект АСУДД( Автоматизированная система управления дорожным движением).
Сергий Сургутский
не нравится
Сегодня в 14:22
Ни какой заслуги здесь Дарьи Бесединой нет обычная говорящая голова.
Сергей Б Dylan
не нравится
Сегодня в 14:30
Вся это вонь про «комфортную среду» по всей стране, с разъездами блогера пуделя Варламова, и вся эта «либеральная» «аппозиция», не более чем сраная попытка протиснуться к жирной кормушке по благоустройству Москвы, где со слов той же Бесединой, только на одну строчку расходов тратится два бюджета Омска.

«…я думаю: боже, бедный Омск, как они там живут, это ведь ужасно».

Какая забота, какая забота об россиянах. Срань господня.
Сергей Б Сергий Сургутский
не нравится
Сегодня в 14:35
У Дарьи Бесединой другая задача – чтобы ее хозяева побольше бабосов из этой темы извлекли.
Сергий Сургутский Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:59
Все блогеры работает на хозяина, мы как бараны верим им. Дудь ярчайший пример симбиоза предателей.
444 Сергий Сургутский
не нравится
Сегодня в 16:18
А кому вы-то верите? Телевизору пропагандистскому, не иначе, который про "блогеров-предателей" круглосуточно заходится? Потому что нормальные люди уже эту теле-блевотину не смотрят.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:23
Кого представляет в Мосгордуме Дарья Беседина? За не проголосовало около 15 тыс. москвичей( население Белого Яра). И остальные такого же пошиба. Соперник ее некто Кумин ( спонсор КПРФ) бывший соперник Собянина на мэрских выборах и того меньше-12 тысяч. Так что о представительстве москвичей можно тихо молчать.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:26
Были бы у Дарьи Бесединой "хозяева", не пришлось бы ей собирать деньги на выборную кампанию по 1000 рублей, а то и меньше. Кто чем может.
Dylan Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:33
Прочитайте что такое фандрайзинг, если вас не забанили в поисковиках, а потом тупите тут. Вы вопрос задали я ответил и не надо тут лить желтушную инфу непонятно откуда. Все ваши слова сплошное вранье.
Dylan Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:35
У Сергея Б одна задача, чтобы ватные хозяева побольше бабла за коменты ответили, вот и тупо троллит

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Что делать, если провалился под лед // ПАМЯТКА

Что делать, если провалился под лед // ПАМЯТКА
Руководство по выживанию на воде зимой
Илья Низовских Сегодня в 12:00
277 0
О повышении бдительности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству

О повышении бдительности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству
Аппарат антитеррористической комиссии г. Сургута Сегодня в 10:07
304 1
​Дарья Беседина: «Развивать в городе одновременно общественный и автомобильный транспорт – это шизофрения, сродни тушению пожара водой и керосином»

​Дарья Беседина: «Развивать в городе одновременно общественный и автомобильный транспорт – это шизофрения, сродни тушению пожара водой и керосином»
Депутат Мосгордумы – про гигантский бюджет столицы, Собянина и рецепт деавтомобилизации Сургута
Дмитрий Щеглов 28 декабря в 10:52
1497 69
Валерия Сафина: «Пока мы молодые, для нас открыты все дороги, и нет смысла зацикливаться на чем-то одном»

Валерия Сафина: «Пока мы молодые, для нас открыты все дороги, и нет смысла зацикливаться на чем-то одном»
Лауреат премии губернатора Югры, победитель окружного конкурса «Лидер XXI века» Валерия Сафина — о мотивации и секретах того, как правильно реагировать на победы и поражения.
Сергей Большов 27 декабря в 18:00
1333 11
В Сургутском районе открылся первый стационарный детский технопарк

В Сургутском районе открылся первый стационарный детский технопарк
Сергей Большов 27 декабря в 17:24
1048 0
​Три дефолта у Utair и чуть не проданный аэропорт Сургута, перед которым маячит реконструкция. Итоги 2019 года в авиации

​Три дефолта у Utair и чуть не проданный аэропорт Сургута, перед которым маячит реконструкция. Итоги 2019 года в авиации
Дмитрий Щеглов 26 декабря в 08:47
3024 1
Дума с Газпромом и Сургутнефтегазом

Дума с Газпромом и Сургутнефтегазом
Человек, успешно работающий в «корпорации», вряд ли будет ангажирован решать вопросы с землей или бюджетными деньгами в чьих-то корыстных интересах
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 25 декабря в 18:42
2081 11
​Переселение из аварийного жилья, строительство соцобъектов и благоустройство поселений: глава Сургутского района подвел итоги года

​Переселение из аварийного жилья, строительство соцобъектов и благоустройство поселений: глава Сургутского района подвел итоги года
Анастасия Якупова 25 декабря в 12:04
914 0
«Когда у нас образовывался университет, тоже было много скепсиса»

«Когда у нас образовывался университет, тоже было много скепсиса»
Мнение спикера думы Сургута о реальности появления кампуса в городе
Илья Низовских 24 декабря в 17:48
2139 12
​«Бывшие» Сургута и Югры – 2. Куда подевались известные экс-депутаты городской и окружной думы

​«Бывшие» Сургута и Югры – 2. Куда подевались известные экс-депутаты городской и окружной думы
Какой единоросс стал «жириновцем», какой банкир пишет стихи, и кто сделал карьеру в «Газпроме» и «Мегафоне»
Редакция СИА-ПРЕСС 24 декабря в 17:53
1868 4
Депутаты думы Сургутского района рассмотрели проект бюджета на 2020 год

Депутаты думы Сургутского района рассмотрели проект бюджета на 2020 год
Сергей Большов 24 декабря в 14:21
651 0
​Большие подвижки для сургутян, которые хотят участвовать в управлении городом

​Большие подвижки для сургутян, которые хотят участвовать в управлении городом
В публичном доступе появились несколько полезных ресурсов
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 24 декабря в 13:48
787 0
​Битва против балков, решение проблем 90-х и два триллиона налогов в год – с каким заделом Наталья Комарова подходит к своему десятилетию на посту

​Битва против балков, решение проблем 90-х и два триллиона налогов в год – с каким заделом Наталья Комарова подходит к своему десятилетию на посту
Редакция СИА-ПРЕСС 24 декабря в 08:56
902 6
​Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником

​Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником
Желаю вам достижения поставленных целей, благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 22 декабря в 16:24
1281 0
В этот праздничный день позвольте Вас поблагодарить за те усилия и старания, которые Вы прилагаете в своем нелегком труде

В этот праздничный день позвольте Вас поблагодарить за те усилия и старания, которые Вы прилагаете в своем нелегком труде
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 22 декабря в 13:30
901 0
Хочу поблагодарить всех специалистов ООО «СГЭС» - за ежедневный, нелегкий труд, мастерство и профессиональный подход к делу

Хочу поблагодарить всех специалистов ООО «СГЭС» - за ежедневный, нелегкий труд, мастерство и профессиональный подход к делу
Желаю всем крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и оптимизма.
Пак М. Ч., Генеральный директор ООО «СГЭС» 22 декабря в 13:28
971 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика