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Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»

Сургутская певица — о том, как был услышан новый альбом Autumn, и планах провести зиму «Босиком»

Фото: Александр Угаров
Фото: Александр Угаров

Под занавес осени вышел третий альбом сургутской певицы Алёны Поль, записанный в содружестве с екатеринбургским ASK Trio — пластинка Autumn также стала третьей в «сезонной серии», в рамках которых уже вышли Spring и Summer, при этом она достаточно сильно отличается от предшественниц. Рассказать о новой работе мы попросили саму артистку.

— Алёна, в интервью о выходе первого альбома с ASK Trio — Spring ты говорила, что после его записи вы не всерьез, но предполагали создание «сезонной серии». А когда эти предположения стали уже серьезными намерениями? Иными словами, второй альбом — Summer вы создавали уже с прицелом на Autumn и Winter?

— Да, действительно, после первого альбома Spring, наш контрабасист, идейный вдохновитель Александр Булатов (он же является автором почти всех аранжировок в наших альбомах) сказал, что можно будет потом записать полностью «Времена года», основанные на джазовых стандартах. Первый альбом стал успешным, за ним вышел и второй, Summer, теперь — Autumn. Осталось записать Winter.

— Интересно, в какой момент изменилась концепция звучания? Потому что два первых диска звучат джазово, а в Autumn вы вдруг расширили жанровые рамки, добавили где-то инди, где-то даже такую сдержанную, стильную поп-музыку.

— Трудно сказать, в какой именно момент. Мы все меняемся, расширяется наш круг музыкальных предпочтений, жизненных ситуаций и это всё накладывает свой отпечаток. Но отправной точкой, конечно, являются мысли Саши, контрабасиста и композитора. Мы уже вдыхаем жизнь в его истории.

— Я вижу, что в ASK Trio изменился состав — вместо Кирилла Кирпичева за ударными теперь Вячеслав Евлютин. Наверняка были и другие изменения — кто продюсировал альбом, кто сводил?

— Всё верно, в этом альбоме вместо Кирилла играет Слава. Так сложились жизненные обстоятельства. Ребята совершенно прекрасные музыканты, они разные, но все — большие профессионалы своего дела. Также к нам подключился мой супруг Саша (Александр Кошелев — прим ред.), он сводил наш альбом, и его влияние здесь очевидно. Также в записи альбома помогал наш cургутский друг и чудесный мастер своего дела — Александр Кривошеев. Надо сказать, что на талантливых Саш в жизни мне очень везёт (смеется).

— Ты говорила, что Александр Кошелев тяготеет немного к другой музыке — насколько вам вместе было комфортно работать над новой пластинкой? Были какие-то споры, запись/перезапись нескольких вариантов композиций или уже на этапе создания песни вами были «услышаны» в том варианте, в котором вы их и зафиксировали?

— Да, наши взгляды на этот альбом изначально очень разнились. Вернее, Саша «не слышал» этот альбом, не было понимания, как лучше его сделать. Ведь это вроде бы и не особо джаз, но и не поп — непонятно, что с ним делать. Потом, включившись в работу, он так его почувствовал, что услышал даже больше, чем мы, — нам это очень понравилось.

— Были какие-то музыкальные ориентиры, которые вы держали перед собой, записывая Autumn?

Ориентиров не было — только интересная музыка в голове у нашего Саши, контрабасиста (смеется).

Альбом Autumnна Яндекс.Музыке

— У вас прошел тур: насколько я понимаю, он включил в себя песни со всех трех альбомов. Как зрители их принимают? Наверняка у публики тут же появились какие-то фавориты.

Принимали нас совершенно прекрасно — тепло и радушно. По моим ощущениям, потрясающе принимали Maybe September, Autumn Nocturne из нового альбома, Slow Hot Wind, The Summer Wind из Summer. Вообще мы собрали лучшее из всех альбомов и не прогадали. Также во втором отделении исполняли авторские композиции на русском языке, которые очень понравились зрителям, судя по овациям: «Джек», «Так легче» на стихи Кати Гордон.

— Выпустив Autumn (кстати, успела в последний день осени, поздравляю!), ты тут же анонсировала следующую работу. Я так понимаю, это будет пока не Winter? Расскажи о ней, пожалуйста.

— Это будет сольный проект, который я уже несколько лет хочу издать: EP-альбом, в который войдут песни, близкие мне по духу. Он будет совершенно тёплый, искренний. Одну из композиций я написала на Фарерских островах. Я назову альбом «Босиком», он будет построен на фортепианном звучании, совместно с вокалом и струнным квартетом. Я его очень жду. Сама разрабатываю концепцию обложки. Все композиции записаны, сейчас мы на стадии сведения и мастеринга — так что в скором времени познакомлю всех слушателей с ним!


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Сегодня в 18:25, просмотров: 691, комментариев: 0


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