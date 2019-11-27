Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»

Герман Саватеев, выпускник СурГПУ, а ныне — руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель педагогического университета, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, а также призер Всероссийских соревнований и Кубка мира рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС о нюансах своей работы, современных студентах и планах на будущее.

— Тяжело ли быть руководителем центра молодежных инициатив университета? Какие особенности работы ты можешь выделить?

— Суть моей работы состоит во взаимодействии со студентами. Это, конечно же, большой плюс и отчасти именно поэтому я пошел работать в этот отдел. Мне нравится общение с ребятами, взаимодействие с ними. Когда ты работаешь со студентами, ты все равно получаешь от них какую-то обратную связь. Это могут быть просто эмоции, а иногда даже и благодарность за что-либо (смеется). Ну и, в конце концов, ты всегда узнаешь что-то новое от них, а они в свою очередь узнают что-то новое от тебя.

— Отличаются ли нынешние студенты от тех, которые были лет пять назад?

— Да, безусловно они отличаются. В первую очередь интересами и взглядами. Огромное влияние на ребят оказывает интернет, а именно социальные сети, да и родители тоже. Отмечу, что у всех студентов остается огромное желание себя проявлять, участвовать в разных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Психологически они те же, но вот интересы разные. Так что приходится менять к ним подход.

— Как можно привлечь к творчеству только поступивших студентов, которые еще недавно учились в школе и пока не понимают, что происходит в их жизни?

— На самом деле привлечь очень просто, поскольку во многих школах нет и половины того, что есть в университетах. Все равно жизнь в высших учебных заведениях гораздо интереснее. Первокурсники как правило всегда горят желаниям попробовать себя везде, но вот зацепить студентов, и не дать им перегореть — это уже другой вопрос. На первых встречах с ними мы стараемся работать максимально открыто. Потому что если ты сможешь привлечь их своей деятельностью, они пойдут за тобой.

— Кстати, кто больше проявляет интерес к творчеству в университете? Старшие курсы или же первокурсники?

— Ну, тут нельзя так сравнивать. Дело в том, что первокурсники, не имея как такового университетского опыта, стараются участвовать везде. Они могут погрузиться в какое-то мероприятие, однако через некоторое время у них пропадает мотивация. А старшекурсники, если начинают в чем-то участвовать, то их никто уже не остановит.

— Что для тебя самое трудное в организации концертов и мероприятий?

— Самое трудное — это волнение в трех вопросах: будет ли зритель в зале? Понравится ли ему мероприятие? Захотят ли ребята участвовать во всем этом? Ведь это все взаимосвязано. Если не будет участников, то не будет и зрителя, что приведет к отсутствию мероприятия. Соответственно, ты всегда переживаешь, понравится ли ребятам идея, чтобы она их заинтересовала и, следовательно, они участвовали. И вот от этого ты уже начинаешь отталкиваться и что-то придумывать.

— На протяжении последних нескольких лет ты ведешь, наверное, почти все мероприятия в Сургутском педагогическом университете. Также ты раньше вел различные городские мероприятия. Что тебя мотивирует?

— Да я бы и рад поделиться, да было бы с кем (смеется). Этим нужно заниматься, но как я уже говорил, интересы у студентов сейчас разные, не многие хотят отрабатывать навыки ведущего. А из тех, кто проявляет хоть какое-то желание, большинство хочет просто засветиться, не работая над собой. Моей же главной мотивацией являются эмоции. Потому что когда ты на сцене, когда ты выступаешь для зрителя, это непередаваемые ощущения. Если ты не выступал, то тебе не понять. Это дорогого стоит.

— Как ты себя чувствуешь за несколько часов до мероприятия?

— Все зависит от моей роли в мероприятии. Если я организатор, то, естественно, у меня мысли о том, все ли я сделал и подготовил. Так сказать, идет подготовка к мероприятию, контроль за репетициями. Если же я выступаю, то, естественно, пробегают мысли о том, что я буду делать, как все должно быть. Ну и, конечно, я всегда хорошо сплю перед мероприятиями, чтобы полностью отдавать себя во время концертов. Зритель ведь все чувствует.

— Ты призер всероссийских соревнований по гиревому спорту, призер Кубка мира. Можно ли сказать, что ты оставил спортивную карьеру ради творчества?

— Отчасти да. Не могу сказать, что я об этом жалею, хотя иногда все равно появляются мысли: а что если?.. Спорт в моей жизни сыграл немаловажную роль, но наступил момент, когда мне приходилось метаться между спортом и творчеством. Иногда мероприятия совпадали по времени с тренировками или соревнованиями. Но все-таки желание заниматься творчеством в конечном счете победило.

— Тебе легче работать одному или в компании?

— Вопрос одновременно и простой, и сложный. В команде работать проще, но вот ее состав должен быть хороший. Когда команда плохая, то лучше работать одному. Ведь в таком случае ты знаешь, что сделаешь все правильно и точно, нежели если будешь всех контролировать и исправлять за ними недочеты.

— В каких еще сферах ты бы хотел себя развивать?

— Я очень хочу попробовать себя в профессиональной деятельности, а именно в преподавании. С 1 ноября я стал педагогом СурГПУ. Сейчас в моих планах защитить кандидатскую, а также развивать себя как преподавателя.

— Что бы ты мог посоветовать школьникам, которым скоро предстоит стать студентами?

— Будущим студентам я хочу посоветовать две вещи. Первое — заранее определиться с направлением, в котором вы хотите себя развивать. Это очень важно, поскольку в дальнейшем это может сыграть большую роль в вашей жизни. Ну и второй момент. Выбирая университет, пообщайтесь со студентами, спросите у них, нравится ли им в университете, насколько у них развита студенческая жизнь. Потому что университет — это все-таки студенческая движуха, это действительно то, что не забудется никогда. На мой взгляд, это бесценные годы.