16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,9722   EUR  70,4398  

Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»

Руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель СурГПУ — о нюансах своей работы и современных студентах

Герман Саватеев, выпускник СурГПУ, а ныне — руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель педагогического университета, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, а также призер Всероссийских соревнований и Кубка мира рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС о нюансах своей работы, современных студентах и планах на будущее.

— Тяжело ли быть руководителем центра молодежных инициатив университета? Какие особенности работы ты можешь выделить?

— Суть моей работы состоит во взаимодействии со студентами. Это, конечно же, большой плюс и отчасти именно поэтому я пошел работать в этот отдел. Мне нравится общение с ребятами, взаимодействие с ними. Когда ты работаешь со студентами, ты все равно получаешь от них какую-то обратную связь. Это могут быть просто эмоции, а иногда даже и благодарность за что-либо (смеется). Ну и, в конце концов, ты всегда узнаешь что-то новое от них, а они в свою очередь узнают что-то новое от тебя.

— Отличаются ли нынешние студенты от тех, которые были лет пять назад?

Да, безусловно они отличаются. В первую очередь интересами и взглядами. Огромное влияние на ребят оказывает интернет, а именно социальные сети, да и родители тоже. Отмечу, что у всех студентов остается огромное желание себя проявлять, участвовать в разных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Психологически они те же, но вот интересы разные. Так что приходится менять к ним подход.

— Как можно привлечь к творчеству только поступивших студентов, которые еще недавно учились в школе и пока не понимают, что происходит в их жизни?

На самом деле привлечь очень просто, поскольку во многих школах нет и половины того, что есть в университетах. Все равно жизнь в высших учебных заведениях гораздо интереснее. Первокурсники как правило всегда горят желаниям попробовать себя везде, но вот зацепить студентов, и не дать им перегореть — это уже другой вопрос. На первых встречах с ними мы стараемся работать максимально открыто. Потому что если ты сможешь привлечь их своей деятельностью, они пойдут за тобой.

— Кстати, кто больше проявляет интерес к творчеству в университете? Старшие курсы или же первокурсники?

Ну, тут нельзя так сравнивать. Дело в том, что первокурсники, не имея как такового университетского опыта, стараются участвовать везде. Они могут погрузиться в какое-то мероприятие, однако через некоторое время у них пропадает мотивация. А старшекурсники, если начинают в чем-то участвовать, то их никто уже не остановит.

— Что для тебя самое трудное в организации концертов и мероприятий?

Самое трудное — это волнение в трех вопросах: будет ли зритель в зале? Понравится ли ему мероприятие? Захотят ли ребята участвовать во всем этом? Ведь это все взаимосвязано. Если не будет участников, то не будет и зрителя, что приведет к отсутствию мероприятия. Соответственно, ты всегда переживаешь, понравится ли ребятам идея, чтобы она их заинтересовала и, следовательно, они участвовали. И вот от этого ты уже начинаешь отталкиваться и что-то придумывать.

— На протяжении последних нескольких лет ты ведешь, наверное, почти все мероприятия в Сургутском педагогическом университете. Также ты раньше вел различные городские мероприятия. Что тебя мотивирует?

— Да я бы и рад поделиться, да было бы с кем (смеется). Этим нужно заниматься, но как я уже говорил, интересы у студентов сейчас разные, не многие хотят отрабатывать навыки ведущего. А из тех, кто проявляет хоть какое-то желание, большинство хочет просто засветиться, не работая над собой. Моей же главной мотивацией являются эмоции. Потому что когда ты на сцене, когда ты выступаешь для зрителя, это непередаваемые ощущения. Если ты не выступал, то тебе не понять. Это дорогого стоит.

— Как ты себя чувствуешь за несколько часов до мероприятия?

Все зависит от моей роли в мероприятии. Если я организатор, то, естественно, у меня мысли о том, все ли я сделал и подготовил. Так сказать, идет подготовка к мероприятию, контроль за репетициями. Если же я выступаю, то, естественно, пробегают мысли о том, что я буду делать, как все должно быть. Ну и, конечно, я всегда хорошо сплю перед мероприятиями, чтобы полностью отдавать себя во время концертов. Зритель ведь все чувствует.

— Ты призер всероссийских соревнований по гиревому спорту, призер Кубка мира. Можно ли сказать, что ты оставил спортивную карьеру ради творчества?

Отчасти да. Не могу сказать, что я об этом жалею, хотя иногда все равно появляются мысли: а что если?.. Спорт в моей жизни сыграл немаловажную роль, но наступил момент, когда мне приходилось метаться между спортом и творчеством. Иногда мероприятия совпадали по времени с тренировками или соревнованиями. Но все-таки желание заниматься творчеством в конечном счете победило.

— Тебе легче работать одному или в компании?

Вопрос одновременно и простой, и сложный. В команде работать проще, но вот ее состав должен быть хороший. Когда команда плохая, то лучше работать одному. Ведь в таком случае ты знаешь, что сделаешь все правильно и точно, нежели если будешь всех контролировать и исправлять за ними недочеты.

— В каких еще сферах ты бы хотел себя развивать?

Я очень хочу попробовать себя в профессиональной деятельности, а именно в преподавании. С 1 ноября я стал педагогом СурГПУ. Сейчас в моих планах защитить кандидатскую, а также развивать себя как преподавателя.

— Что бы ты мог посоветовать школьникам, которым скоро предстоит стать студентами?

Будущим студентам я хочу посоветовать две вещи. Первое — заранее определиться с направлением, в котором вы хотите себя развивать. Это очень важно, поскольку в дальнейшем это может сыграть большую роль в вашей жизни. Ну и второй момент. Выбирая университет, пообщайтесь со студентами, спросите у них, нравится ли им в университете, насколько у них развита студенческая жизнь. Потому что университет — это все-таки студенческая движуха, это действительно то, что не забудется никогда. На мой взгляд, это бесценные годы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:16, просмотров: 193, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Что тут говорить – ведь мы сами такие

​Что тут говорить – ведь мы сами такие
В психологическом плане на видео я увидел игру. Как ни странно, это их общая игра – и избивающих, и избиваемой. Абсолютно серьезная, страшная, нам не понятная, но все же игра
Валерий Меренков, психолог Сегодня в 17:33
176 0
​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным

​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным
Хочешь проголосовать – оплати рублей 100-500. Вроде сумма незначительная, и пусть она пойдет как пожертвование на проект-победитель
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Сегодня в 16:40
204 3
Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»

Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»
Руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель СурГПУ — о нюансах своей работы и современных студентах
Сергей Большов Сегодня в 16:16
192 0
Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы

Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы
Пресс-служба администрации Сургута Сегодня в 16:07
323 0
​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара

​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара
О новой модели авиаперевозок говорили на эфире «Губернатор Онлайн» с Натальей Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:11
310 0
​Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет

​Денежная подушка «Сургутнефтегаза» не дает покоя инвесторам уже много лет
Естественно, что в мире с отрицательными ставками компания может испытывать определенный позыв для повышения эффективности от своей валютной позиции
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» Сегодня в 09:53
558 0
​Александр Панчин: «Если почитать наши СМИ, то выяснится, что меня купил Моссад, Кремль, фарм-мафия, рептилоиды, масоны и ЛГБТ»

​Александр Панчин: «Если почитать наши СМИ, то выяснится, что меня купил Моссад, Кремль, фарм-мафия, рептилоиды, масоны и ЛГБТ»
Интервью с известным популяризатором науки — о выборах в РАН, «Диссернете» и последних аргументах лжеученых
Дмитрий Щеглов Сегодня в 08:52
469 0
Логопед сургутского коррекционно-развивающего центра — о дачных бочках, 12-киллограмовых одеялах и нейропсихологии

Логопед сургутского коррекционно-развивающего центра — о дачных бочках, 12-киллограмовых одеялах и нейропсихологии
Анастасия Семихатских 26 ноября в 16:36
964 0
​Говорят, что «Сургутнефтегаз» готовит покупку «Лукойла». Разбираем новый слух про триллионы Богданова

​Говорят, что «Сургутнефтегаз» готовит покупку «Лукойла». Разбираем новый слух про триллионы Богданова
Дмитрий Щеглов 26 ноября в 11:02
9938 8
​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах

​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах
Руководитель крупного онлайн-сообщества Тарас Сычев в интервью СИА-ПРЕСС рассказал о любимых СМИ, своей редакции и работе в рамках закона
Анастасия Якупова 22 ноября в 18:59
1478 0
Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»

Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»
Знаменитый бандонеонист в преддверии своего выступления в Сургутской филармонии рассказал о том, кто приходит на его концерты, как его нашёл бандонеон, и какие произведения прозвучат в программе «В ритме танго».
Елена Агапитова 22 ноября в 17:46
1228 0
Что делать?

Что делать?
Надо устроить югорскую реновацию! В самых лакомых районах городов сносить к чертовой матери старые дома за счет бюджета и строить новые - 30-40 этажные на продажу, выселяя бывших владельцев куда подальше в «равнозначные квартиры»
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 22 ноября в 11:50
1354 3
​Точечная застройка по-тюменски

​Точечная застройка по-тюменски
Сперва подумал, что в мой двор прокрались сургутские чиновники старой закалки, которые согласовали на пятачке строительство 16-этажного дома. Но нет
Дмитрий Щеглов 22 ноября в 11:47
1577 10
Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?

Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 ноября в 17:23
1813 2
От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 21 ноября в 14:17
1088 0
​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса

​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса
Рассказываем, как так получилось
Дмитрий Щеглов 21 ноября в 09:42
2783 14
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика