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​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах

Руководитель крупного онлайн-сообщества Тарас Сычев в интервью СИА-ПРЕСС рассказал о любимых СМИ, своей редакции и работе в рамках закона

Главный редактор медиасообщества «Лентач» Тарас Сычев нередко становится спикером в университетах и на форумах по всей России. Недавно руководитель проекта с многомиллионной аудиторией побывал в Ханты-Мансийске и поделился с югорскими журналистами знаниями о мемах и их создании.

Сычев признается, что по первому образованию он — кузнец. На сегодняшний день он является главредом крупной молодежной площадки, которая популярна в девяти соцсетях и мессенджерах, в том числе в Instagram, Twitter, Telegram, ICQ, Viber, «Одноклассники», «Мой мир».

Корреспонденту СИА-ПРЕСС удалось расспросить эксперта о его команде, заработке «Лентача» и отношениях с властью. Тарас Сычев рассказал о своих любимых СМИ, сексизме в медиа и о том, как к ним попадают пикчеры. Кстати, не забыли и обсудить картинку с главой Сургута.

— Вы часто даете лекции и мастер-классы на различных форумах. О каких секретах вы рассказываете?

— Я делюсь знаниями, которые мне самому помогли понять суть работы. Если бы мне рассказали это лет шесть назад, мне было бы проще, я бы быстро понял тонкости. Я сознал недавно, что просто показать, как это все делается недостаточно.

На мероприятиях, куда меня приглашают, я рассказываю о теории юмора, какие приемы используются в мемах и делюсь нюансами, которые я замечал во время работы и сам записывал, как Принц Полукровка в книге о Гарри Поттере.

— Почему не жадничаете секретами?

— Если вырастет хороший конкурент, даже за счет наших знаний, нам будет интереснее с кем-то соревноваться, соперничать. Я не считаю, что знания — это ценная вещь, которую нужно хранить при себе. Наоборот лучше ими делиться со студентами и ребятами, которые хотят работать в медиасфере, чтобы они в дальнейшем превращались в хороших профессионалов.

— Сейчас у «Лентача» есть конкуренты?

— Если честно, мы не считаем кого-то конкурентами (смеется).

— Вы вне конкуренции?

— Да, потому что у нас специфическая подача новостей и тематика. Дело в том, что мы не соревнуемся со СМИ, потому что сами не являемся СМИ. У нас не работают журналисты. Мы агрегатор новостей, который подает информацию через мемы и иронию. Мы не соревнуемся и с пабликами с мемами, потому что у нас авторский контент, который мы придумываем самостоятельно.

Понятно, что существуют паблики с похожей тематикой, но мы не стараемся видеть в ком-то соперника. У нас есть стратегия, мы ее придерживаемся.

— Сколько людей сейчас работает в «Лентаче»? Чем они занимаются?

— Костяк редакции — 17 человек. Есть главный редактор, шеф-редактор, мониторщики, которые ищут новости, и пикчеры. Пикчер — боевая единица «Лентача» — он отбирает новости, вычитывает, проверяет, пишет подводки, придумывает картинки, выпускает, придумывает активности и так далее.

У нас нет какого-то точечного распределения — если что-то случится и останется один человек, он сможет пару дней вытягивать работу сообщества. Такое уже бывало и слава богу есть такие люди.

— «Лентач» — коммерчески выгодный проект?

— Мы не бедствуем (смеется). Мы можем себя содержать. В основном за счет продажи прямой рекламы и трафика изданиям-партнерам (СМИ платят за ссылки в новости сообщества — прим. авт.), а также мы имеем деньги с рекламной сети «Вконтакте». Этих трех источников вполне достаточно на данный момент, чтобы содержать редакцию и оплачивать наши активности.

— Как вы относитесь к госконтрактам?

— Мы никак к ним не относимся. Мы с этим никогда не сталкивались и в эту степь не лезем.

— Никогда не было таких предложений?

— Нет.

— А если предложат?

— Смотря что. У нас в принципе нет политической рекламы. То есть мы не даем новости, когда к нам приходят и говорят: «Надо раздавить мэра города». У нас рекламируются бренды. А если поступит госзаказ в отношении кого-нибудь, мы откажемся, потому что интернет такая штука, где рано или поздно все вылезет на поверхность. Даже через 5-10 лет, но это случится.
Над «Лентачом» несколько лет работало несколько сотен человек — столько труда вложено. Ради каких-то денег, неважно каких, жалко ломать такой проект.

— Ваши пикчеры часто делают шутки на грани. Часто ли звонят с вопросами: «Что вы творите?»

— Случаи бывают, но редко. Чтобы кто-то звонил и просил извиняться — такого, конечно, нет. Но была ситуация, когда мы сделали пост со ссылкой на одно СМИ, а оказалось, что источник исказил информацию. О том, что в новости ошибка нам позвонили и сказали коллеги из другой редакции. Нам пришлось писать опровержение, говорить, что новость не правдивая.

Бывает, что пикчеры, находясь узко в новости, которую отрабатывают, придумывают шутку и думают, что это весело-смешно. А в итоге пост оказывается обидным. Один из таких примеров, случился в прошлом году — в Ikea вышла публикация, где девушек сравнили с домашними животными, общество начало возмущаться. Наши редакторы в субботу утром, возможно после пятницы, неверно прочитали новость и выпустили пост, где сравнили феминисток с собаками. Это было настолько ужасно, что это был один из немногих постов, которые мы удалили. После этого извинились и пригласили Залину Маршенкулову, чтобы она рассказала нашему сообществу, почему сексизм — это плохо.

— Вы несколько раз были в Югре. Есть ли в нашей региональной журналистике какие-то особенности, то, что отличает от столичных СМИ?

— Я, если честно, не заметил. Это не камень в огород тех или других журналистов. Мне кажется есть, так называемая, русская школа журналистики.

— Сургут — крупнейший город округа. Наши новости редко становятся инфоповодом для «Лентача». Наверное, последний случай, когда мы попали в паблик — это мем про главу Сургута Вадима Шувалова. Тогда мэр решил сэкономить на транспортных расходах и пересадил чиновников с рабочих автомобилей на такси, а руководству (коим является и сам Шувалов) и высокопоставленным гостям оставил служебный транспорт. Была ли какая-то реакция со стороны местной администрации, ведь тогда они объясняли, что эта мера позволит бюджету экономить порядка 37-40 млн рублей в год?

— Если я не ошибаюсь, я рисовал эту картинку. До нас никогда не доходила какая-то негативная реакция со стороны властей. У нас есть самоцензура, чтобы оставаться в рамках закона, потому что есть такие статьи, как оскорбление власти, экстремизм, оскорбление чувств верующих и так далее. Мы консультируемся с адвокатами, они объясняют: что можно, что нельзя, что нежелательно. Мы бережем наших редакторов, чтобы их не пересажали.

Прим. ред.: По требованию Роскомнадзора мы изменили жест мэра, показанный в оригинале «Лентача».

— Есть ли у вас любимое издание, с которого вы начинаете утро?

— Я читаю Meduza, Tjournal, «Настоящее время». Еще захожу на информационный портал «Панорама», чтобы развлечься, но там придуманные новости.

— У «Лентача» свой особый стиль подачи информации. Способны на что-то подобные региональные СМИ и будет ли это востребовано?

— Вполне, главное старания и желание это делать. Есть множество региональных сообществ, которые работают в таком формате, есть даже такие, кто пишут «Лентач такого-то города». Но основная проблема таких ребят — они бодро начинают и быстро заканчивают. Это связано с мотивацией или возможно нехваткой бюджета.

— Есть ли в журналистике в России дефицит кадров, в том числе молодежи?

— Я думаю, нет. Когда мы набираем в команду, мы, например, не смотрим на образование. Мы берем талантливых ребят, которые хотят работать с нами, которые интеллектуально образованы и не имеют радикальных взглядов. Спустя месяц-два обучения у нас получается средненький специалист, а спустя год человек, в теории, может самостоятельно управлять какой-то редакцией. Нехватки кадров в России точно нет.

— Как вы набираете сотрудников?

— Раз полгода-год мы проводим наборы по человек 60. Из них остается 3-4 человека, которые с нами работают. Бывает к нам приходят иллюстраторы, говорят, что хотят работать. Мы даем им задание, дальше стажировка, и они по желанию остаются работать или нет.


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Сегодня в 18:59, просмотров: 220, комментариев: 0


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