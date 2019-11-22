Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»

— Вы известны, как пионер российской танго-эстрады. Почему именно танго?

— Сей пёстрый эпитет целиком звучит так: «Пионер ренессанса российской танго-эстрады». Я всерьёз увлёкся жанром во времена, когда в столицах лишь начинали танцевать традиционное танго, возрос интерес наших людей к культуре Буэнос-Айреса, а в России бандонеон нашёл меня сам. Помню своё первое выступление. Я был молод и дерзок, а заведение называлось арт-кафе «Бродячая собака» на площади Искусств в Санкт-Петербурге. То самое, в котором танго в пору своей юности впервые пелось и танцевалось в России в 1911 году. Поскольку моё появление на танго-эстраде случилось много позже, как и общий ажиотаж вокруг и внутри жанра, то кто-то обронил слово «ренессанс». Так и закрепилось – «пионер ренессанса».

Привлёк меня даже не жанр и, конечно, не волна общего к нему интереса и моды. А новый для моего уха и сердца звуковой мир, стоявшая за ним культура. Музыка Пьяццоллы, Пуглиезе, Троило, Гарделя и других поражала чувства и сильно контрастировала с привычным репертуаром, особенно тем, что диктовала консерваторская программа. Ну а бандонеон - душа танго - сразил уже наповал.

— Почему для концерта «В ритме танго» вы выбрали эту программу?

— Программа «В ритме танго» — наш совместный выбор с маэстро Леонтьевым (художественным руководителем Симфонического оркестра Сургутской филармонии). Это он предложил мне составить компанию солистам, оркестру и хору в «Танго мессе» Мартина Пальмери, мастерском и мелодичном сочинении. А я дополнил его выбор несколькими мощными и лаконичными произведениями для бандонеона и симфонического оркестра. Таким образом, мы получили весьма необычную программу концерта. Думаю, что слушатели получать невероятное эстетическое и музыкальное удовольствие.

— Для кого этот концерт? Какой зритель приходит на Ваши концерты?

— Для путешественников-профессионалов и начинающих: мореплавателей, альпинистов, космонавтов, исследователей Крайнего Севера, Полинезии, Микронезии и острова Пасхи. Есть в танго, кстати, что-то пасхальное. Тем более оно есть в «Танго мессе».

Вообще же, на концерты с моим участием приходят, в основном, постоянные слушатели камерной музыки, компанию которым составляют любители танго. Так бывает в первый мой приезд. Во второй и последующие аудитория, как правило, обогащается друзьями и родными тех, кто слышал и видел меня впервые.

— Расскажите, пожалуйста, о своём инструменте.

— Это бесконечно долгий разговор, если говорить о бандонеоне вообще. Если говорить о моём бандонеоне, то он – сотый, юбилейный инструмент лучшего немецкого мастера, изготовленный 10 лет назад для моего учителя Виктора Виджены, в ту пору солиста группы Gotan Project. Чем-то они, то есть бандонеон и Виктор, друг другу не угодили, в результате чего бандонеон сбежал ко мне. Буквально прыгнул в руки, и с тех пор мы неразлучны.

— В Сургуте Вы играете с симфоническим оркестром. А с кем бы из музыкантов вы хотели сыграть на одной сцене?

— Мне нравятся музыканты, с которыми я играл на одной сцене по сию пору и продолжу сотрудничество в будущем. Среди них мои древние друзья и новые коллеги, музыканты с громкими и тихими именами, столичные и провинциальные. Главный критерий — обоюдная любовь к исполняемой музыке, а ещё, наверное, внимание к мелочам.

Если серьёзно, то многие музыканты, с которыми я хотел бы вместе сыграть, давно умерли. Но есть и хорошая новость — они оставили огромное наследство. Кстати, двое композиторов, произведения которых мы выбрали для нашего концерта, живы и здоровы, а это радует больше всего.

— Чего Вы ждёте от Сургута, кроме крепких декабрьских морозов?

— Музыкальной оттепели, ведь на сцене будет довольно горячо!

Справка

Александр Митенёв родился в 1981 г. Одним из первых Александр стал исполнять камерную музыку в транскрипции для бандонеона. Впервые на этом инструменте им были исполнены сочинения русских композиторов Глинки, Рахманинова, Чайковского, музыка которых особенно душевно звучит на бандонеоне. Сейчас Александр является артистом OTRA Orquesta Tipica (Нидерланды), а также обучается искусству игры на бандонеоне и композиции у маэстро Виктора Виджены (Victor Villena) и Густаво Бейтельмана (Gustavo Beytelmann).