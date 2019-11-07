​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»

В сентябре в югорских СМИ появилась новость об уголовном деле против известного в регионе бизнесмена и эксперта ОНФ Рустема Юсупова. Якобы во время реализации госконтракта на строительство хоккейного корта в Пыть-Яхе возглавляемая им компания «Светодизайн-Югра» получила от бюджета 9,6 млн рублей, а работы выполнила только на 5,2 млн. Как развивается это дело, что происходит со «Светодизайном», и причем тут депутат думы Югры Сергей Елишев – в интервью СИА-ПРЕСС рассказал Рустем Юсупов.

– Для начала – что вообще произошло?

– Строительство объекта вела компания «Светодизайн-Югра», в которой я был генеральным директором. Закончили работу мы в октябре 2018 года, 1 декабря я покинул должность главы компании, а владельцем ее не являюсь уже более двух лет, единственный собственник – «Югорская промышленная корпорация».

– Почему в открытых источниках вы числитесь гендиректором?

– Потому что собственник компании не назначил нового руководителя. Вот и получается, что до сих пор я получаю на свой адрес разные запросы от налоговой или статистической службы о деятельности «Светодизайна», к которому отношения не имею.

– И как дошло до уголовного дела?

– Рядом с катком, что мы построили, была будка для переодевания. Ее делали отдельно от нас другие подрядчики. И вот в начале 2019 года в этой будке произошло короткое замыкание и обгорела небольшая часть обшивки, местные силовики начали расследование, и решили копать в сторону «Светодизайна», который к тому времени был обнуленной компанией – ни работников, ни деятельности она не вела, но так как нового директора там тоже не было, ниточки повели ко мне. Так, силовики вели свое расследование несколько месяцев, заказывали платные экспертизы, опрашивали управление капстроительства Пыть-Яха, но самое интересное – меня они ни о чем не уведомили. Не то что на допрос, а даже на опрос не пригласили. А потом из СМИ выяснилось, что мне вменяют чуть ли не кражу бюджетных денег.

– Ваши действия?

– Я сам поехал в Пыть-Ях к следователю. Она показала мне экспертизу, но сказала, что сама пока ее не изучала. Показать мне документ о возбуждении уголовного дела не смогли. Объяснить, почему это дело, как писали в СМИ, якобы возбуждено против лично меня, а не против компании, тоже не смогли. Они не знали также, что 80 процентов работ по тому объекту выполнялись по договорам субподряда на законных основаниях, и работу принимал даже не я как гендиректор, а местный УКС. А претензии у следствия – к строительной части, которую исполняли судподрядчики с конкретными ответственными лицами, прописанными в документах – то есть вопросы должны быть явно не ко мне и даже не к «Светодизайну», а, как пишется в законе, к «неустановленной группе лиц».

То есть – компания на законных основаниях выиграла аукцион по 44-му федеральному закону, также законно привлекла субподрядчиков, и все работы велись под строгим контролем УКСа Пыть-Яха. Не пониманию, какие тут могут быть претензии ко мне. И следователь мне этого тоже не объяснила.

– Что дальше?

– Я еще задал вопросы, каким образом получилось, что 24 сентября было возбуждено уголовное дело, а 25 сентября информация об этом появляется на порталах «Пыть-Ях онлайн» и «Юпорт»? И эти СМИ, не разобравшись в ситуации, просто написали, что на меня заведено уголовное дело. Кто слил? И зачем? Такое стечение обстоятельств явно говорит о заказе. Мне ответили, что во время проведения оперативно-следственных действий информация действительно не должна распространяться в СМИ, и они ищут, кто ее слил.

В итоге план такой: буду сотрудничать со следствием и добиваться полного оправдания моей деловой репутации. Я 11 лет работаю с бюджетом, и очень хорошо знаю, как там все строго, и как нужно отчитываться за каждую копейку, и никаких претензий ко мне до этого не было. Нужно детально разобраться, почему произошел сбой, был ли этой чей-то заказ, и как сделать, чтобы подобного в нашем округе никогда не повторялось.

– Вам не кажется, что это дело могло возникнуть на волне интереса правоохранительных органов к Андрею Копайгоре – владельцу «Югорской промышленной корпорации» и, как следствие, «Светодизайна»?

– Я думал об этом. В феврале мы встречались с Копайгорой, он мне говорил, что идет изъятие документов, и может быть уголовное дело, но мне не кажется, что это связано с его проблемами в «ДЭПе» (компанию обвиняют в том, что она взяла деньги дольщиков и не построила для них дома – прим. ред.). Вообще «Светодизайн» в мою бытность управлялся автономно от «ЮПК», там нечего копать. Зарплаты и налоги платились, мы отчитывались перед собственником, подписывали годовые протоколы, при уходе я сдал всю отчетность, архив, все формальности с моей стороны были исполнены. А что было после моего ухода – не знаю.

– Сейчас «Светодизайн» уже не существует?

– Существует, но, кажется, проходит стадию банкротства. Там уже назначен арбитражный управляющий, проходят процедуру. Еще в январе, когда я увидел, что они не назначают директора, понял, что у компании будут проблемы. Вообще они по закону в течение трех дней после моего ухода должны были это сделать.

– И весь руководящий состав и работники перешли в «Среду комфорта»?

– Нет, как такового перехода не было, люди из «Светодизайна» уволились, некоторые устроились в «Среду комфорта», некоторые ушли в другие места или уехали в другие города.

– А какое отношение вы имеете к «Среде комфорта»?

– Работаю там заместителем гендиректора по экономическим вопросам. Ни я, ни мои родственники не являются там ни собственниками, ни первым руководителем. У меня ведь не один бизнес-проект, у меня сейчас основной портфель в топливно-энергетическом секторе, где масштабы и уровень доходности выше. Но там с творческой составляющей туго, а «Среда комфорта» – это отдушина, где можно самореализоваться. У нее и область работы шире, чем была у «Светодизайна» – развитие и благоустройство территорий.

– К вам возникает много вопросов из-за того, что вы – эксперт ОНФ по строительству и благоустройству, и компания, в которой вы работаете, занимается тем же. Это ведь прямой конфликт интересов.

– В некоторых случаях отчасти согласен, но в целом – я же не могу запретить «Среде комфорта» участвовать в каких-то тендерах и аукционах, если она это делает на законных основаниях. Это во-первых. Во-вторых – да, я разбираюсь в энергетике и строительстве, и «Среда комфорта», зарабатывает в этой сфере, но я что – ворую? Или отмываю деньги? Или схемы с чиновниками придумываю? Нет.

Был случай, когда принимали 50-метровый бассейн.

– Очень проблемный объект.

– Да, очень проблемный. И когда мы в ходе общественной приемки во главе с губернатором его инспектировали, многие указали на то, что явно не хватает света над чашей бассейна, и Наталья Владимировна это подтвердила. В итоге свет сделали, объект стал значительно лучше, там прошел этап Кубка мира, и мне стали говорить: «Вот, ты протолкнул эту тему». А я спросил: где в этой теме моя компания? Все делали ребята из Екатеринбурга, которых я даже не знаю. Да, я привлек компанию, чтобы оценить ситуацию и помочь решить проблему, но никакого личного или корпоративного профита от этого не получил. Но дело ведь хорошее сделали, правильно?

– Возвращаясь к Пыть-Яху. Все знают, что вы состоите в ОНФ и близко общаетесь с депутатом думы Югры от этого города Сергеем Елишевым. И вот мы видим, как множество объектов «Светодизайна» появлялись именно на его избирательном округе. Что это такое? Большая человеческая дружба или «вась-вась»?

– Мы с Сергеем, как многие коренные сургутяне, знаем друг друга. Вы же знаете, что он из Сургута, хотя так вышло, что его избирательный округ в Пыть-Яхе, и это очень проблемная территория.

Так вот, когда главой Пыть-Яха стал Олег Ковалевский (это было в октябре 2016 года – прим. ред.), он хотел украсить город светом, и Елишев пригласил меня к нему на встречу. Я предложил разработать концепцию освещения, на основе которой можно было бы дальше работать в этом направлении, и он согласился. В итоге был конкурс, на котором во время торгов цена упала с миллиона до 150 или 200 тысяч, не помню.

– То есть было несколько компаний.

– Да, было несколько, и в ходе торгов цена упала. Так вот – роль Елишева была только в том, чтобы передать мне пожелания местного руководства и устроить встречу. Далее Олега Ковалевского убирают (он ушел в отставку в июне 2018 года – прим. ред.), назначают Александра Морозова. Он пригласил меня включиться в подсветку дворца культуры, это произошло вообще без участия Елишева, равно как и наша победа на конкурсе по хоккейному корту.

– И завершая эту тему. Вы неоднократно сказали про возможный заказ в деле о хоккейном корте. Кто это может быть? Это политическое дело или просто личные счеты?

– Я думаю, тут надо смотреть на владельцев порталов «Пыть-Ях онлайн» и «Юпорт», а также на тех, кто комментировал это дело – в частности это были представители ЛДПР. Но я пока не буду ничего загадывать, мы скоро все узнаем – я буду держать общественность и СМИ в курсе этого процесса, буду рассказывать все, что знаю – в первую очередь чтобы ни с кем больше подобно не произошло. Как только у меня будет фактура по этому поводу – я обязательно озвучу все подробности.