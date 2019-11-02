Нина Сергеева: «Я с уверенностью могу сказать, что критика — это очень хорошо»

Сургутская поэтесса Нина Сергеева, выпускница СурГУ, победительница различных поэтических конкурсов и фестивалей вошла в этом году в золотую сотню лучших авторов по версии международного фестиваля «Всемирный день поэзии». О своем творческом пути, работе и отношении к ней Нина рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС.

- Вы вошли в золотую сотню лучших авторов по итогам престижного международного фестиваля, собравшего почти 4 500 поэтов из 10 стран мира. Скажите, повлияло ли это как-то на вас и ваше творчество?

- Это безусловно крупная награда, но она у меня все-таки не единственная. Конечно же, такие моменты меня стимулируют, помогают в раскрутке, ведь в большинстве случаев имена поэтов и писателей узнают именно из таких топов. Но чтобы прям как-то повлияло на меня, не думаю.

- Вы помните, как написали свое первое стихотворение? Чем вы были вдохновлены?

- Это очень забавная история. Дело в том, что когда мне было 11 лет, на одном из уроков в школе нам нужно было написать сочинение с описанием природы. Конечно, там был определенный объем, примерно в полстраницы (уже точно не помню). Тогда мне казалось это чем-то большим. В итоге я почти весь урок рисовала и делала все, но только не сочинение. В конце урока ко мне пришло осознание того, что у меня осталось мало времени, и я решила попробовать срифмовать слова. В конечном итоге, это прокатило и получилось достаточно объемное простенькое стихотворение. С этого все и началось.

- В творческих произведениях начинающих писателей можно увидеть подражание более именитым авторам. Расскажите, было ли и у вас такое?

- Подражательство — это обязательный процесс взросления любого автора, причем подражательство не одному автору, а на разных этапах жизни разным. Пока ты учишься, даже не вырабатываешь свой стиль, а учишься стилистике, ты неизбежно начинаешь косить под тех, кого больше всех читаешь, а порой даже этого и не замечаешь. Первое мое подражательство было еще в школе и длилось достаточно долго. Тогда я прям зачитывалась Игорем Северяниным. Потом был и «ахматовский» этап, и «бродский». Сейчас я стараюсь от этого отходить и если что-то замечаю, то сразу стараюсь отфильтровывать и редактировать.

- А часто ли в вашей семье было принято читать литературу?

- У нас всегда была достаточно читающая семья. Я же начала активно читать уже с четырех лет. Да и в целом вокруг меня всегда было много книг.

- Для вас быть писателям это профессия или же хобби?

- Я воспринимаю это как профессиональную деятельность. Мне кажется, когда это хобби, это, конечно, хорошо, но, как правило, в таких случаях люди не вольны заморачиваться. У нас получается как? Либо ты это делаешь для души, либо ты делаешь упор в пиар, в свою концертную деятельность. Безусловно, участвуя в каких-то крупных конкурсах и съездах, ты стараешься запомниться людям. Где-то ты участвуешь как конкурсант, где-то как член жюри. В любом случае, ты получаешь большой опыт.

- Вы пишете под псевдонимом «Переплутова дочь». Почему вы решили публиковаться именно под таким именем? За ним стоит какая-то история?

- Я увлекаюсь мифологией и антропологией. Переплут – это славянский аналог Локи (бога хитрости и обмана в германо-скандинавской мифологии). Я очень тяготею к трикстерам (плутам-озорникам одновременно наделенными демоническими и комическими чертами). Мне нравится их философия плутовства, а где-то даже и мелкого гадства, которое в конечном итоге все равно выводит на взлет весь мир.

- Приходилось ли вам переживать так называемый «творческий кризис»? Если да, как вам удалось из него выйти?

- Да, я с этим сталкивалась. Однако в моем случае это скорее было связано не с отсутствием вдохновения, а с нежеланием вообще писать. Этот момент совпал с моим приходом в журналистику. Ведь по работе приходилось писать объемные тексты и, соответственно, уже как-то не хотелось заниматься этим же дома. Потом, конечно, я сменила род деятельности, но все равно чувствовала, что выпала из колеи и желания писать также не было. Вернулась я к творчеству по чистой случайности. Моя подруга поэтесса Анна Дерябина захотела попробовать себя на сцене. Она мне предложила выступить вместе с ней на рождественском вечере поэзии. И как-то так вышло, что нас выбрали. Сначала я сопротивлялась, однако под натиском подруги все-таки согласилась. И после выступления мне захотелось проверить себя, не позабыла ли я все то, что знала, и решилась написать новый материал.

- Скажите, часто ли вы сталкиваетесь с негативной реакцией на свои произведения? И как вы реагируете на критику?

- Конечно же критика бывает разной. Все мы знаем так называемую «диванную» критику, но я всегда прислушиваюсь к людям, которые говорят что-то конструктивно. У всех есть авторская слепота, не всегда мы можем что-то заметить. Бывает такое, что просто не хватает какой-то матчасти. Поэтому с уверенностью могу сказать, что критика — это очень хорошо.

- Что думают о ваших стихотворениях близкие вам люди?

- Они всегда открыто говорят свое мнение. Я могу услышать от них как что-то в негативном формате, так и похвалу. Но это люди, как правило, разбирающиеся в теме, в такие моменты они читают произведение не друга, а, скорее, коллеги. Они знают, что я с ними советуюсь не ради дифирамбов. Моя семья же относится к моим работам по-разному. Когда я только начинала, моих родителей пугало, что большинство работ были депрессивными. Потом они уже поняли, что это больше созданные мною образы, истории, которые я придумываю.

- Вы сейчас работаете на одном из городских телеканалов, не мешает ли это вам в реализации ваших произведений?

- Сейчас я, конечно, редко пишу, но это скорее связано с большим количеством концертов, в которых я участвую. Хотя не могу сказать, что я человек сцены, я ее не люблю, но приходится себя заставлять, иначе можно просто потеряться. Конечно же мне хочется, чтобы меня читали, ведь я пишу не для себя, а для людей. Поэтому иногда все-таки наступает определенное выгорание.

- Есть ли что-то, что может кардинально повлиять на ваше творчество?

- Не буду, конечно, зарекаться, но мне кажется, что на нынешнем этапе вряд ли что-то кардинально изменится.

- На ваш взгляд поэтами рождаются или же ими становятся?

- Конечно же становятся. Это такой же скилл, как и любая другая работа. Взять, к примеру, музыкантов. Люди рождаются с чувством ритма, музыкальным слухом, но, если они не будут тренировать свои навыки, то и выделиться из массы у них не выйдет. Писатель всегда должен развиваться. Необходимо читать о различных жанрах и стилях, читать других авторов.

- Как вы обычно любите проводить свободное от творчества и работы время?

- Как правило, провожу его с друзьями или же просто смотрю сериалы. Чаще всего выбираю фэнтези и фантастику. Сейчас вот в планах посмотреть все сезона сериала «Доктор Кто».

Отметим, что увидеть выступления Нины Сергеевой можно в КЦ «Порт», а также в галерее современного искусства «Стерх».