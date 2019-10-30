​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»

Один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов до недавних пор не был известен широкой публике. В 2018 году он появился в федеральной повестке как соорганизатор митингов в поддержку Telegram, а минувшим летом в Москве он стал одним из организаторов акций за честные выборы, после чего отсидел 30 суток за отказ перенести митинг на другое место. Лояльные Кремлю издания после этого даже назвали его «возможной заменой Навальному».

После пребывания в СИЗО и окончания выборов в Мосгордуму Светов отправился в лекционный тур по России. Перед мероприятием в Тюмени мы поговорили об отношениях человека и власти в России, реальных и мифических русофобах, смертной казни и рисках сесть в тюрьму за политическую активность.

– После историей с летними митингами и отсидкой в СИЗО некоторые СМИ сказали, что «Кремль делает Светова заменой Навальному» – мол, более молодой и радикальный, уведет за собой протест. Что думаете?

– Не совсем понимаю, почему Кремлю может показаться, что я более удобный оппонент, чем Навальный. У меня, в отличие от него, есть идеология, и это опасно. Навальный – популист, у него есть прорехи там, где у меня прорех нет. Он работает от выборов к выборам, а между ними не знает, что делать...

– А расследования?

– Да, он делает расследования, это его дежурная работа, но иной деятельности он не ведет, потому что привязан к повестке, которую задает Кремль. Я к ней не привязан, и не мог дождаться конца выборной истории, чтобы поехать в этот тур, план которого у меня был давно. Одна из моих первоочередных задач – сеять семена идей, которые взойдут через несколько лет.

– Прежде чем перейдем к идеям, – какие у вас отношения с Навальным?

– С Навальным и другими представителями оппозиции отношения разные. Конкретно с Навальным у нас сильный тактический союз, и на данном этапе рассорить нас не удастся – потому что ни у одного из нас нет власти, мы только боремся за приведение наших идей в жизнь. А вообще я считаю его отважным человеком, сильным менеджером, он много сделал для нашего гражданского общества, взрастил Ивана Жданова (директор Фонда борьбы с коррупцией – прим. авт.) и Любовь Соболь (юрист ФБК – прим. авт.), у него отличная команда, и это круто. Я к нему исключительно положительно отношусь, но его взгляды не отвечают интересам России.

– Например?

– Его дикая реакция на Грету Тунберг (шведская школьница и эко-активистка – прим. авт.). Вместо того, чтобы сказать, что ребенку промыли мозги, и что Земля не утонет через 20 лет из-за таяния ледников, Навальный льет мельницу на воду алармистов. Это политическая ошибка, к тому же в России эта тема не выстреливает. Чисто репутационно не стоило вписываться в подобного рода истории.

– Ладно, давайте о ваших идеях. Среди простых людей бытует мнение, что повестка современной оппозиции далека от реальных проблем. Вроде разговоров о необходимости реформы суда...

– Люстрации судебной системы необходимы!

– Так или иначе – судебной реформы, выборов, и так далее. Люди говорят, что живут от зарплаты до зарплаты, берут кредиты на сбор детей в школу, «а вы, либералы проклятые...»

– Я либералов тоже не люблю. Я не либерал.

– «...вы несете чушь, и люди хотят другого».

– Денег, разумеется.

– Вам не кажется, что слово «либертарианство» для простого человека будет чем-то ругательным, производным от «либерастии»?

– Я думаю, что средний россиянин не знает такого слова.

– Вполне. И как же вы привлекаете людей?

– Мне кажется, что довольно неплохо. Сейчас идет успешный тур, везде полные залы, и хотя это капля в море, но я и работаю всего два года. А что касается идей либертарианства – они направлены на то, чтобы вытащить людей из нищеты. Мы уделяем много времени разрушению мифов о том, что государство людям помогает, и эта мысль близка россиянам – государство их ограбило неоднократно, самый свежий пример – пенсионная реформа.

Нас обвиняют в том, что мы якобы защищаем богатых от простого народа. Но все равно наоборот – государственные инструменты перераспределения денег всегда будут использоваться в пользу сверхбогатых, и в 90-х годах было то же самое – были сильные инструменты по распределению денег, к ним ожидаемо пришли охломоны, которые забрали все себе в карман.

И как же получилось, что Тюмени около 400 лет – больше, чем американской государственности, но у вас здесь Манхеттена я не вижу. Силиконовой долины тоже не вижу, и Голливуда не наблюдаю. А кто сделал Голливуд? Русские евреи Голдвин и Майер. А еще компания Metro, которую основал тоже русский еврей. Но сделали они это не России, а в Калифорнии. Как так получилось? Почему Сергей Брин сделал Google не в России, Паша Дуров (один из основателей соцсети «ВКонтакте» – прим. авт.) в студенческой общаге сделал продукт мирового значения – и где он сейчас? Работает за границей, платит налоги там же. Почему?

Потому что государство перераспределило плоды его труда в пользу того, кто «интернет не использует, а развивает». Потому что успех порицается, накопления разворовываются, и нам только и рассказывают сказку про белого бычка, что государство поможет бедным. Это не так. Государство бедных только грабит.

– Ну хорошо, но вы понимаете, что к вам приходит очень молодая аудитория, причем очень небольшая часть реальной молодежи и всего населения. Как вы себе представляете работу с условным работягой с тракторного завода?

– В каждом обществе есть инертное большинство, которое пассивно и в принципе не имеет серьезных взглядов, оно реагирует на внешние раздражители: хорошо или плохо живется. Конечно, с этими людьми надо работать, но приоритет должен быть на пассионарном меньшинстве, и моя задача сейчас – сформировать ядро, десять процентов. Общество идет за вожаком, и этим вожаком нужно стать, после чего мнение большинства меняется по щелчку пальцев.

Мы знаем, как в Румынии Чаушеску победил с путинским процентом на выборах, и эти «86 процентов» спустя несколько недель на инаугурационном митинге что сделали? Понесли его на плаху. Потому что концепция изменилась.

Вот и моя задача: найти десять процентов тех пассионарного меньшинства, которое поведет за собой общество.

– И все же, как бы построили свой разговор со средним неполитизированным человеком, чем для него хорошо либертарианство?

– Для него нет большей угрозы, чем государство. Оно сделало так, что его родители и деды были нищими, и что он сам нищий, и его дети и внуки будут нищими. Оно грабит нашу страну, ни одно поколение у нас не было выгодополучателем той земли, где мы живем.

Та же Колыма, про которую снимал фильм Дудь (известный видеоблогер и журналист – прим. авт.) – это же наш Клондайк. В Америке на Клондайк ехали люди, которые хотели вытащить себя из нищеты, и они в итоге построили зажиточное общество, на которое весь мир смотрит с завистью, и где недра принадлежат народу, а не государству. А на Колыму наши соотечественники ехали умирать, и на их костях построена страна, проведены войны, выданы эти миллиардные займы, украденные у наших людей, и все это не позволило сложиться богатому обществу.

Россияне 100 лет строили страну, и не пожали плоды индустриализации, все разграбило государство и номенклатура. И этого нельзя допустить снова. Если вы любите своих детей, свою страну, то не имеете права доверять государству – как говорится, не верь ему, не бойся его, и ничего у него не проси. Если ты это себе позволишь – то станешь терпилой, и в твоей жизни ничего хорошего не произойдет.

– К чему вы так идете? К президентству?

– Не хочу делать таких прогнозов.

– Ну желание какое?

– Желание сделать страну процветающей, чтобы было поколение людей, про которых нельзя сказать «родились, потерпели и умерли». Чтобы на нас смотрели с завистью – так, как мы все время смотрим с завистью на Запад. Все возможно, нужно просто провести реформы, чтобы люди работали не в интересах номенклатуры, а всей страны.

– Что бы вы сказали скептикам, которые рассказывают про якобы рабское сознание россиян и «генетическую неспособность» к демократии?

– Это русофобия. Как раз то тяжелое наследие старых либералов, из-за которого я терпеть не могу либерализм. Либералы и власть у нас находятся в связке: власть говорит, что народ требует твердой руки, а либералы говорят, что нельзя давать народу выборы, иначе они непонятно как наголосуют, и что власть у нас «главный европеец». И власть говорит: «Да, я у вас главный европеец». Да пошли они в задницу – и те, и другие!

У нас потрясающие люди. Мы знаем, что как только русские уезжают из России – они добиваются всего. Брин, Голливуд, Зворыкин телевизор тоже изобрел не у нас в стране.

Да вы знаете, эксперименты уже были проведены: Южная и Северная Корея. Один народ, одна история, один этнос, один язык, одно все – и какой разный результат всего за поколение.

Поэтому моя претензия к Путину и правящему классу – они не дали нашей стране развиться. В очередной раз провалены все шансы и весь потенциал. Вот были у нас в первые полтора срока Путина огромные нефтяные доходы, семь «тучных коров», и что сделано? Деньги прожраты, растрачены на дворцы и особняки, безумные коррупционные проекты. Мы потеряли двадцать лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был еще более нищим, чем Россия.

– Политическая структура в Китае та еще.

– Я не про политическую структуру, а про экономику. Любая сфера, откуда государство уходит – оживает, и куда государство приходит – умирает. Рейган (40-й президент США – прим. авт.) сформулировал, как работает государство: «Если что-то шевелится – обложи налогами. Если все еще шевелится – зарегулируй. Если перестало шевелиться – дай субсидию».

И вот власти Китая ушли из экономики, но полностью контролируют культуру. И что за 20 лет миру дала китайская культура, 1,5 млрд человек? Ни одного великого фильма, музыкальной группы, книги, компьютерной игры – культура в заднице, потому что там сидит государство. А у нас государство – везде. Если бы оно из культуры хотя бы ушло – был бы большой прогресс.

– До какой степени, по-вашему, государство должно исчезнуть из жизни людей?

– Есть идеология, а есть практика, и на практике государство всегда будет оставаться. В США есть отдельные штаты – но США никуда не деваются, так же как и в Швейцарии есть кантоны, но есть и Швейцария. И я категорически против развала страны, но я за повышение автономии во внутренней политике регионов.

– Читал, что вы поддерживаете смертную казнь. И тут события вокруг убийства девочки в Саратове и призывы вернуть этот вид наказания. Что думаете?

– О том, что я поддерживаю смертную казнь, некорректно сказала «Медуза». Вообще идеологические обоснования смертной казни в либертарианстве есть, но есть практика, и я категорически против смертной казни в руках государства.

– А в руках кого она может быть?

– Мало в чьих. Вообще подобное право можно дать людям в случае самообороны – то есть не как казнь, а как самозащиту. Например, в США есть «доктрина крепости» – когда к тебе врываются в дом, ты можешь на законных основаниях пустить вторгшемуся пулю в лоб. Я бы хотел такого же принципа неприкосновенности жилища в России.

– В России 2021 год будет непростым. Какие планы?

– Не хочу загадывать, многое зависит от того, буду я сидеть или нет. Но во всех политических движухах участвовать буду. Политика и выборы – это в первую очередь трибуна для распространения идей, и я буду ей пользоваться по максимуму.

– Риск сесть для вас неиллюзорен. Что было тогда, когда вы вышли из мэрии и вас потащили в суд – что было самым неприятным?

– Приятного мало, но психологически не давило. Потому что я самодостаточен, я до этого сидел в Питере, и со мной был парень, которому было очень тяжело – он сидел на месте, качался, смотрел в одну точку. А я могу читать книги 30 суток подряд, этим и занимался.

А если говорить о ситуации в целом: то раздражало бессилие и беззаконие. Когда тебя арестовывают и прямым текстом говорят, что нужно было соглашаться на митинг на проспекте Сахарова. То есть теперь акции не просто запрещено проводить, запрещено отказываться от митинга, которого ты не хочешь.

– Есть много примеров, когда люди после первой подобной отсидки уходили из публичной политики. А есть те, кто нарываются. Вы скорее нарываетесь, не страшно сесть надолго?

– Приятного в этом мало, сесть конечно не хочется. Но я не считаю, что нарываюсь. Я довольно аккуратно выступаю. А вообще если человек есть, то статья найдется, я это понимаю, и что мне могут просто так дать 2,5 года. Но если не сопротивляться – то вообще ничего не изменится. В такой стране живем.