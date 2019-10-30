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​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»

Один из лидеров Либертарианской партии России – о плюсах и минусах Навального, смертной казни и отношениях власти с людьми

Фото zona.media
Фото zona.media

Один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов до недавних пор не был известен широкой публике. В 2018 году он появился в федеральной повестке как соорганизатор митингов в поддержку Telegram, а минувшим летом в Москве он стал одним из организаторов акций за честные выборы, после чего отсидел 30 суток за отказ перенести митинг на другое место. Лояльные Кремлю издания после этого даже назвали его «возможной заменой Навальному».

После пребывания в СИЗО и окончания выборов в Мосгордуму Светов отправился в лекционный тур по России. Перед мероприятием в Тюмени мы поговорили об отношениях человека и власти в России, реальных и мифических русофобах, смертной казни и рисках сесть в тюрьму за политическую активность.

– После историей с летними митингами и отсидкой в СИЗО некоторые СМИ сказали, что «Кремль делает Светова заменой Навальному» – мол, более молодой и радикальный, уведет за собой протест. Что думаете?

– Не совсем понимаю, почему Кремлю может показаться, что я более удобный оппонент, чем Навальный. У меня, в отличие от него, есть идеология, и это опасно. Навальный – популист, у него есть прорехи там, где у меня прорех нет. Он работает от выборов к выборам, а между ними не знает, что делать...

– А расследования?

– Да, он делает расследования, это его дежурная работа, но иной деятельности он не ведет, потому что привязан к повестке, которую задает Кремль. Я к ней не привязан, и не мог дождаться конца выборной истории, чтобы поехать в этот тур, план которого у меня был давно. Одна из моих первоочередных задач – сеять семена идей, которые взойдут через несколько лет.

– Прежде чем перейдем к идеям, – какие у вас отношения с Навальным?

– С Навальным и другими представителями оппозиции отношения разные. Конкретно с Навальным у нас сильный тактический союз, и на данном этапе рассорить нас не удастся – потому что ни у одного из нас нет власти, мы только боремся за приведение наших идей в жизнь. А вообще я считаю его отважным человеком, сильным менеджером, он много сделал для нашего гражданского общества, взрастил Ивана Жданова (директор Фонда борьбы с коррупцией – прим. авт.) и Любовь Соболь (юрист ФБК – прим. авт.), у него отличная команда, и это круто. Я к нему исключительно положительно отношусь, но его взгляды не отвечают интересам России.

– Например?

– Его дикая реакция на Грету Тунберг (шведская школьница и эко-активистка – прим. авт.). Вместо того, чтобы сказать, что ребенку промыли мозги, и что Земля не утонет через 20 лет из-за таяния ледников, Навальный льет мельницу на воду алармистов. Это политическая ошибка, к тому же в России эта тема не выстреливает. Чисто репутационно не стоило вписываться в подобного рода истории.

– Ладно, давайте о ваших идеях. Среди простых людей бытует мнение, что повестка современной оппозиции далека от реальных проблем. Вроде разговоров о необходимости реформы суда...

– Люстрации судебной системы необходимы!

– Так или иначе – судебной реформы, выборов, и так далее. Люди говорят, что живут от зарплаты до зарплаты, берут кредиты на сбор детей в школу, «а вы, либералы проклятые...»

– Я либералов тоже не люблю. Я не либерал.

– «...вы несете чушь, и люди хотят другого».

– Денег, разумеется.

– Вам не кажется, что слово «либертарианство» для простого человека будет чем-то ругательным, производным от «либерастии»?

– Я думаю, что средний россиянин не знает такого слова.

– Вполне. И как же вы привлекаете людей?

– Мне кажется, что довольно неплохо. Сейчас идет успешный тур, везде полные залы, и хотя это капля в море, но я и работаю всего два года. А что касается идей либертарианства – они направлены на то, чтобы вытащить людей из нищеты. Мы уделяем много времени разрушению мифов о том, что государство людям помогает, и эта мысль близка россиянам – государство их ограбило неоднократно, самый свежий пример – пенсионная реформа.

Нас обвиняют в том, что мы якобы защищаем богатых от простого народа. Но все равно наоборот – государственные инструменты перераспределения денег всегда будут использоваться в пользу сверхбогатых, и в 90-х годах было то же самое – были сильные инструменты по распределению денег, к ним ожидаемо пришли охломоны, которые забрали все себе в карман.

И как же получилось, что Тюмени около 400 лет – больше, чем американской государственности, но у вас здесь Манхеттена я не вижу. Силиконовой долины тоже не вижу, и Голливуда не наблюдаю. А кто сделал Голливуд? Русские евреи Голдвин и Майер. А еще компания Metro, которую основал тоже русский еврей. Но сделали они это не России, а в Калифорнии. Как так получилось? Почему Сергей Брин сделал Google не в России, Паша Дуров (один из основателей соцсети «ВКонтакте» – прим. авт.) в студенческой общаге сделал продукт мирового значения – и где он сейчас? Работает за границей, платит налоги там же. Почему?

Потому что государство перераспределило плоды его труда в пользу того, кто «интернет не использует, а развивает». Потому что успех порицается, накопления разворовываются, и нам только и рассказывают сказку про белого бычка, что государство поможет бедным. Это не так. Государство бедных только грабит.

– Ну хорошо, но вы понимаете, что к вам приходит очень молодая аудитория, причем очень небольшая часть реальной молодежи и всего населения. Как вы себе представляете работу с условным работягой с тракторного завода?

– В каждом обществе есть инертное большинство, которое пассивно и в принципе не имеет серьезных взглядов, оно реагирует на внешние раздражители: хорошо или плохо живется. Конечно, с этими людьми надо работать, но приоритет должен быть на пассионарном меньшинстве, и моя задача сейчас – сформировать ядро, десять процентов. Общество идет за вожаком, и этим вожаком нужно стать, после чего мнение большинства меняется по щелчку пальцев.

Мы знаем, как в Румынии Чаушеску победил с путинским процентом на выборах, и эти «86 процентов» спустя несколько недель на инаугурационном митинге что сделали? Понесли его на плаху. Потому что концепция изменилась.

Вот и моя задача: найти десять процентов тех пассионарного меньшинства, которое поведет за собой общество.

– И все же, как бы построили свой разговор со средним неполитизированным человеком, чем для него хорошо либертарианство?

– Для него нет большей угрозы, чем государство. Оно сделало так, что его родители и деды были нищими, и что он сам нищий, и его дети и внуки будут нищими. Оно грабит нашу страну, ни одно поколение у нас не было выгодополучателем той земли, где мы живем.

Та же Колыма, про которую снимал фильм Дудь (известный видеоблогер и журналист – прим. авт.) – это же наш Клондайк. В Америке на Клондайк ехали люди, которые хотели вытащить себя из нищеты, и они в итоге построили зажиточное общество, на которое весь мир смотрит с завистью, и где недра принадлежат народу, а не государству. А на Колыму наши соотечественники ехали умирать, и на их костях построена страна, проведены войны, выданы эти миллиардные займы, украденные у наших людей, и все это не позволило сложиться богатому обществу.

Россияне 100 лет строили страну, и не пожали плоды индустриализации, все разграбило государство и номенклатура. И этого нельзя допустить снова. Если вы любите своих детей, свою страну, то не имеете права доверять государству – как говорится, не верь ему, не бойся его, и ничего у него не проси. Если ты это себе позволишь – то станешь терпилой, и в твоей жизни ничего хорошего не произойдет.

– К чему вы так идете? К президентству?

– Не хочу делать таких прогнозов.

– Ну желание какое?

– Желание сделать страну процветающей, чтобы было поколение людей, про которых нельзя сказать «родились, потерпели и умерли». Чтобы на нас смотрели с завистью – так, как мы все время смотрим с завистью на Запад. Все возможно, нужно просто провести реформы, чтобы люди работали не в интересах номенклатуры, а всей страны.

– Что бы вы сказали скептикам, которые рассказывают про якобы рабское сознание россиян и «генетическую неспособность» к демократии?

– Это русофобия. Как раз то тяжелое наследие старых либералов, из-за которого я терпеть не могу либерализм. Либералы и власть у нас находятся в связке: власть говорит, что народ требует твердой руки, а либералы говорят, что нельзя давать народу выборы, иначе они непонятно как наголосуют, и что власть у нас «главный европеец». И власть говорит: «Да, я у вас главный европеец». Да пошли они в задницу – и те, и другие!

У нас потрясающие люди. Мы знаем, что как только русские уезжают из России – они добиваются всего. Брин, Голливуд, Зворыкин телевизор тоже изобрел не у нас в стране.

Да вы знаете, эксперименты уже были проведены: Южная и Северная Корея. Один народ, одна история, один этнос, один язык, одно все – и какой разный результат всего за поколение.

Поэтому моя претензия к Путину и правящему классу – они не дали нашей стране развиться. В очередной раз провалены все шансы и весь потенциал. Вот были у нас в первые полтора срока Путина огромные нефтяные доходы, семь «тучных коров», и что сделано? Деньги прожраты, растрачены на дворцы и особняки, безумные коррупционные проекты. Мы потеряли двадцать лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был еще более нищим, чем Россия.

– Политическая структура в Китае та еще.

– Я не про политическую структуру, а про экономику. Любая сфера, откуда государство уходит – оживает, и куда государство приходит – умирает. Рейган (40-й президент США – прим. авт.) сформулировал, как работает государство: «Если что-то шевелится – обложи налогами. Если все еще шевелится – зарегулируй. Если перестало шевелиться – дай субсидию».

И вот власти Китая ушли из экономики, но полностью контролируют культуру. И что за 20 лет миру дала китайская культура, 1,5 млрд человек? Ни одного великого фильма, музыкальной группы, книги, компьютерной игры – культура в заднице, потому что там сидит государство. А у нас государство – везде. Если бы оно из культуры хотя бы ушло – был бы большой прогресс.

– До какой степени, по-вашему, государство должно исчезнуть из жизни людей?

– Есть идеология, а есть практика, и на практике государство всегда будет оставаться. В США есть отдельные штаты – но США никуда не деваются, так же как и в Швейцарии есть кантоны, но есть и Швейцария. И я категорически против развала страны, но я за повышение автономии во внутренней политике регионов.

– Читал, что вы поддерживаете смертную казнь. И тут события вокруг убийства девочки в Саратове и призывы вернуть этот вид наказания. Что думаете?

– О том, что я поддерживаю смертную казнь, некорректно сказала «Медуза». Вообще идеологические обоснования смертной казни в либертарианстве есть, но есть практика, и я категорически против смертной казни в руках государства.

– А в руках кого она может быть?

– Мало в чьих. Вообще подобное право можно дать людям в случае самообороны – то есть не как казнь, а как самозащиту. Например, в США есть «доктрина крепости» – когда к тебе врываются в дом, ты можешь на законных основаниях пустить вторгшемуся пулю в лоб. Я бы хотел такого же принципа неприкосновенности жилища в России.

– В России 2021 год будет непростым. Какие планы?

– Не хочу загадывать, многое зависит от того, буду я сидеть или нет. Но во всех политических движухах участвовать буду. Политика и выборы – это в первую очередь трибуна для распространения идей, и я буду ей пользоваться по максимуму.

– Риск сесть для вас неиллюзорен. Что было тогда, когда вы вышли из мэрии и вас потащили в суд – что было самым неприятным?

– Приятного мало, но психологически не давило. Потому что я самодостаточен, я до этого сидел в Питере, и со мной был парень, которому было очень тяжело – он сидел на месте, качался, смотрел в одну точку. А я могу читать книги 30 суток подряд, этим и занимался.

А если говорить о ситуации в целом: то раздражало бессилие и беззаконие. Когда тебя арестовывают и прямым текстом говорят, что нужно было соглашаться на митинг на проспекте Сахарова. То есть теперь акции не просто запрещено проводить, запрещено отказываться от митинга, которого ты не хочешь.

– Есть много примеров, когда люди после первой подобной отсидки уходили из публичной политики. А есть те, кто нарываются. Вы скорее нарываетесь, не страшно сесть надолго?

– Приятного в этом мало, сесть конечно не хочется. Но я не считаю, что нарываюсь. Я довольно аккуратно выступаю. А вообще если человек есть, то статья найдется, я это понимаю, и что мне могут просто так дать 2,5 года. Но если не сопротивляться – то вообще ничего не изменится. В такой стране живем.


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30 октября в 17:35, просмотров: 4671, комментариев: 45


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Комментарии:
Сергей Б
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30 октября в 18:02
«Посмотрите, что за это время сделал Китай» – потому, что в Китае буддисты. Только не такие, как Альберт Леонов.

А Земля, может и утонет через двадцать лет из-за таяния ледников. Точнее суша.

И почему это в России всегда сеют во имя светлого будущего? А приходит оно только для горстки лиц, а основное большинство граждан живя в собственной стране продолжает сеять. Россия – страна не для всех.

А обычные реальные профсоюзы, здесь и сейчас, организовать слабо? Если уж тянет сеять. Либертарианец сам же говорит, что людям нужны деньги. Без денег у людей свободы нет, без денег они крепостные холопы.
444
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30 октября в 19:00
СИАПРЕСС! Браво! Спасибо большое за актуальное интересное интервью. Так держать!
Dochimacho
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30 октября в 19:22
Пустой человек. Никакой идеологии здесь нет. Примитивный популизм. Чичваркин хоть определил процент отстегивания государству в 5 - 10%. Тоже либертарианец.
Флудер Dochimacho
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30 октября в 19:30
Вот, да. Звенит колоколом, но ощущение пустоты внутри.
444 Dochimacho
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30 октября в 19:55
Не находите, что в России называть популизмом отказ от вездесущего всемогущего государства, от "твердой руки" как-то странно?
444 Флудер
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30 октября в 19:59
Мне кажется, что это проблема формата. В небольшом интервью, по существу обо всем, невозможно подробно рассказать о чем бы то ни было. Тем более о такой новинке для России как либертарианство.
Dochimacho 444
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30 октября в 19:59
Что на смену? Пророчат корпорации. Это лучше?
Сергей Б
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30 октября в 20:44
Не, ну 444, это «хорошая» рекомендация. Слил либертарианца по полной.
kosha
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30 октября в 20:56
Только не понятно ,что они предлагают ,кроме прихода к власти, и причем тут низкие пенсии и зарплаты,неужто выложит из собственного кармана.
kosha 444
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30 октября в 20:58
Просто руку поменяют на ногу.
Сергей Б kosha
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30 октября в 20:59
Его, больше твой карман интересует.
444 Dochimacho
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31 октября в 00:25
Что значит лучше-хуже? Вы же с места в карьер написали, что "никакой идеологии здесь нет. Примитивный популизм." А теперь оказывается, что никакого популизма, а все с точностью до наоборот. Что крайне непопулярная в России идея отказа от вездесущего государства популизмом никак называться не может. И что совершенно определенная идеология тоже имеет место быть. К чему тогда было огород городить, да еще пустым интервьюируемого объявлять?
444 kosha
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31 октября в 00:29
Не волнуйтесь, Владимир Путин ничего поменять не даст. Ни руку, ни ногу. У него племянник уже долларовый миллиардер. Бывший фотографом в 2002 году. У Путина выбора нет. Или он до бесконечности правит Россией, или придется за все отвечать. Причем всей его семье с друзьями-миллиардерами...
Dochimacho 444
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31 октября в 09:25
Я ещё раз напишу, что идеологии у товарища нет. Как Вы представляете себе отказаться от государственного устройства? Что тогда системообразующая единица для сегодняшних границ РФ. Вот честное слово, я тяжело отношусь к сегодняшней ситуации в стране, все грустно. Но и те предложения, которые актуализирует оппозиция смешны. Дети.
444 Dochimacho
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31 октября в 10:24
И еще раз глупость напишете, потому что про "отказ от государственного устройства" сами только что придумали. Зачем, не понимаю. Про уменьшение до минимума вмешательства государства в жизнь граждан Михаил говорит, но про полную анархию, а тем более отказ от суверенитета я ни слова не увидел. Вы интервью-то читали, или просто решили высказаться?
P.S. Странный вы. Популизмом называете непопулярные в народе идеи. Отсутствием идеологии - совершенно определенную идеологию, основные постулаты которой вы же сами описываете, правда, вывернув наизнанку или просто выдумав. Да еще приписываете эти идеи всей реальной оппозиции. Нехорошо...
Д.Щеглов Dochimacho
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31 октября в 10:27
Цитата: "И я категорически против развала страны, но я за повышение автономии во внутренней политике регионов."

Dochimacho Д.Щеглов
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31 октября в 11:55
Да, это не помешало бы. Централизация губительна для всего организма управления страной. Да хотя бы оставил налоги на местах работы организаций, а не места их регистрации, вернули выборы глав суб, ектов и муниципалитетов.
Сергей Б
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31 октября в 11:58
Автономия, это для Сургута и района хорошо. Налоги с градообразующих предприятий сначала на нужды Сургута и района, а остатки в общаг, в Москву.

Я тоже за автономию – а дальше что?

И все о глобальном да о глобальном, а где доход отдельно взятого гражданина?

Dochimacho 444
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31 октября в 12:00
Хорошо, чётко про данную идеологию изложите. Без мыла. А теория "государство-ночной сторож" известна давно и протестирована западом. Оттого, вероятно, в странах той же Скандинавии так сильна составляющая государственного регулирования.
Сергей Б
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31 октября в 12:04
Нет, честное слово: СССР уже нет давно, а политика партии живет и процветает.
Сергей Б
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31 октября в 12:05
Под разным соусом.

Сергей Б
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31 октября в 12:17
А именно: новые идеологи все непременно хотят занять места у кормушки, оставив гражданам, которые наполняют кормушку, прежний уровень доходов, как в СССР.
444 Dochimacho
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31 октября в 12:20
А зачем? Вы же не читаете то, что обсуждаете. Приписали Михаилу Светову отказ от суверенитета, но поддержали его реальное предложение "повышения автономии во внутренней политике регионов", которое черным по белому написано в статье. О чем тут говорить? Погуглите программу партии либертарианцев, если на самом деле интересно. В чем я сильно сомневаюсь...
Вопрос "силы составляющей" государственного регулирования в скандинавских странах решался на честных свободных выборах с участием всех политических сил, равным доступом к неподцензурным СМИ без административного давления и политических репрессий. Этот вопрос решал НАРОД. После подробного открытого обсуждения с участием настоящих, не российских надувных, политических конкурентов. В США тот же самый народ на честных свободных выборах решал по-другому.
444
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31 октября в 12:21
В России проблема не в новых идеологиях, а в том, что народ отстранен от власти кучкой чиновников-миллиардеров и не может определять пути развития страны.
Сергей Б
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31 октября в 12:26
А вот это вообще феерично.

«Не совсем понимаю, почему Кремлю может показаться, что я более удобный оппонент, чем Навальный».

Пусть постарается либертарианец, тогда кремль его на Навального заменит.
Сергей Б
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31 октября в 12:27
Пардон.
Кремль им, Навального заменит.
Dochimacho 444
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31 октября в 14:38
Где я про суверенитет говорила? А предложение повышения автономии суб, ектов старо. Это далеко не идея Светова, он просто использует то, что найдёт отклик в массах. Популизм и жажда властишки.
444 Dochimacho
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31 октября в 15:01
Вы же задались вопросом: "Как Вы представляете себе отказаться от государственного устройства?" Почему старо? Потому что он всего лишь требует исполнения Российской Конституции, которую Путин отменил? Возвращение федеративного устройства - основы основ российского конституционного строя? Так, по-моему, сегодня актуальнее этого не придумать.
Сергей Б
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31 октября в 16:03
В общем, либертарианец звучит не очень. А все потому, что как будто с другой планеты. Как преторианец из хроник Риддика.

Dochimacho 444
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31 октября в 18:10
Речь идёт об отказе от государственного устройства, а не о смене формы государственного устройства. Это разные вещи и очень серьёзные. Тема замены национальных государств корпорация и очень активно серьёзно муссируется. И подобные либертарианец зная или не зная этого подливают масла на чужой костерок.
странник 444
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31 октября в 18:55
Чем мне симпотично либертарианство, так это, что это нечто новое и что в нём у людей есть выбор: в рамках либертарианства можно создать для всех на свой вкус регионы с разным полит. устройством, более консервативное, либо прогрессивное, социалистическое или правое - все смогут выбрать и не сношать мозги друг другу, насаждая уклад, который не подходит другим. Кому интересно у Светова есть канал на ютубе: SVTV - там много дискуссий с интересными людьми.
Сергей Б странник
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31 октября в 19:19
А выбирать системы с разным полит. устройством за граждан надо понимать будут «интересные люди». Потому что сомнения берут, что россиян интересует именно эта фигня.
Сергей Б
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31 октября в 19:29
Хотелось бы уже видеть, когда пролетариат в этой стране проснется, с простыми мозгами и ясными целями. Тогда все эти либерастцы и либертарасцы как крысы по заграницам разбегутся со своими «идеями».
444 Сергей Б
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31 октября в 20:14
И так пролетарий Сергей Б(ражников) поиздевается, и эдак подковырнет, а на все его усилия никто внимания не обращает. Не обижайтесь, Сергей. Я вас поддержу. Тем более, что вы, без преувеличения герой статьи. Дмитрий Щеглов же именно про вас вопрос задал Михаилу Светову: "Что бы вы сказали скептикам, которые рассказывают про якобы ... «генетическую неспособность» россиян к демократии?"
Правда, ответ вас, видимо, не удовлетворил. Но что поделать, если это действительно русофобия...
444 Dochimacho
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31 октября в 20:18
Мощно. Ваш "отказ от государственного устройства" это, конечно, не смена формы государственного устройства на полную анархию. Полыхает костерок, на котором выкипает из котелка чья-то каша...
Сергей Б 444
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31 октября в 20:47
Да, конечно, пролетариат в России, это русофобия, а «могучая» кучка пройдох, это демократия. Маразм крепчает.

Сергей Б 444
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31 октября в 20:55
И где вы там меня увидели среди героев статьи и особенно среди скептиков, ума не приложу. У страха глаза велики. Вам же еще снятся по ночам кошмары по поводу моего вопроса – чего хочет Совесть? Бегите Мазурин, бегите, заранее. Потому что пролетариат он проснется и в последних вагонах для убегающих будет давка.
Dochimacho 444
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31 октября в 21:30
Не передергивайте. Это не мой отказ, это мнение М. Светова. Если нет ччто по делу написать, то постить ради поста зачем?
444 Сергей Б
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31 октября в 21:36
Еще поддержу. А то вы от отсутствия внимания зачахнете. Это ж ваше утверждение про "генетическую неспособность" к демократии русского народа. Дмитрий Щеглов лишь повторил его. Можете поинтересоваться у Дмитрия.
444 Dochimacho
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31 октября в 21:38
Вы приведите слова Михаила Светова про ваш "отказ от государственного устройства", тогда поговорим о передергиваниях.. Отказ ваш, потому что Михаил ничего подобного в интервью не говорил.
Белорус
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31 октября в 23:04
Кому то уже прогулы на кладбище ставят,а он всё про Россию сказки рассказывает...
Dochimacho 444
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31 октября в 23:14
Читайте: "ДЛЯ НЕГО (ЧЕЛОВЕКА) НЕТ БОЛЬШЕЙ УГРОЗЫ, ЧЕМ ГОСУДАРСТВО...." И далее по тексту. Объяснять? Подусталось уже.
444 Dochimacho
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Сегодня в 10:28
Тут и спорить не о чем. В России нет большей угрозы чем государство-корпорация никем не избираемых беспредельщиков, которые, захотят, поднимут пенсионный возраст, введут новые налоги или устроят войну со всем миром. И буквально никого не спросят. Ни будущих пенсионеров, ни налогоплательщиков, ни призывников. Ну, граждан России. Но где тут вы обнаружили отказ вообще от государственного устройства, не пойму. "Далее по тексту"?
Я так понял, что это уже не "примитивный популизм", как вы тут с места в карьер заявили? Уже хорошо.
Сергей Б 444
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Сегодня в 12:16
А ну-ка, процитируйте мое утверждение про "генетическую неспособность" к демократии русского народа, дословно. А заодно подтвердите ваше утверждение, что я сидел в тюрьме.

Иначе, вы получается грязная утка, которая брызгает клеветой.
Сергей Б
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Сегодня в 12:17
Сиа, забаньте уже этого Мазурина (444) за грязную клевету, что есть оскорбление в адрес комментаторов. Пусть отдохнет малехо.

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​Как я пикетировал думу Сургута
Я заранее, в том числе и через это публичное мероприятие, оказываю давление на депутатов, чтобы они при принятии решения о повышении тарифа учитывали мнение избирателей, а не бизнеса или администрации
Сергей Глинских, сургутянин 30 октября в 11:52
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Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита

Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита
Теперь кредитные и микрофинансовые организации учитывают этот показатель при предоставлении займа от 10 тысяч рублей
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 29 октября в 18:14
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Он работал для людей, на благо людей

Он работал для людей, на благо людей
Депутаты Думы города Сургута, аппарат Думы 29 октября в 13:11
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​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться

​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться
Например, в Лондоне разрешение на высокоэтажное строительство можно получить только в случае, если рядом находится достаточно мощный транспортный узел
Дмитрий Щеглов 29 октября в 08:44
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Разделяя боль утраты…

Разделяя боль утраты…
27 октября не стало Григорьева Андрея Семеновича.
Генеральный директор АО «СПОПАТ» А.В.Попов 28 октября в 17:19
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​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей

​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей
Анастасия Якупова 28 октября в 17:09
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Хоругви на глазах

Хоругви на глазах
Жители одного из домов Санкт-Петербурга решили провести крестный ход против тараканов. В смысле, не против всего вида, а конкретно против тех тараканов, которые им докучают и выселить которых не получается классическими методами
Дмитрий Щеглов 26 октября в 00:41
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​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов

​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов
В сети набирает популярность сервис BubbleFace
Константин Шперлинг, Анастасия Якупова 24 октября в 19:38
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Как живут и умирают пешеходы

Как живут и умирают пешеходы
И как высокую смертность россиян на дорогах можно исправить, если обратить внимание на опыт передовых стран
Дмитрий Щеглов 24 октября в 02:08
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Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
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Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
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