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​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах

Интервью с полковником полиции Евгением Дерягиным

Сотрудники отряда мобильного особого назначения (ОМОН) — суровые бойцы в черных балаклавах, стоящие на страже порядка. Подразделение Росгвардии максимально закрыто: гражданские не видят их лица, специалисты не распространяются о подробностях операций и штатной численности.

Рассказать о службе в силовой структуре и лично о себе в интервью корреспонденту СИА-ПРЕСС согласился начальник сургутского отделения ОМОН «Стерх» Росгвардии полковник полиции Евгений Дерягин.

О сургутском ОМОН и приеме на работу

— Какова ежедневная деятельность сотрудников ОМОН?

— Она организована и спланирована на основании правил внутреннего распорядка. Сотрудники ежедневно занимаются служебно-боевой подготовкой: физическая, правовая, морально-психологическая, высотная. Бойцы оттачивают мастерство по задержанию преступников, противодействию терроризму и экстремизму, освобождению заложников, чтобы обеспечить спокойную жизнь граждан и их благополучие.

— Есть ли кадровый дефицит сотрудников?

— У нас достаточно бойцов для выполнения поставленной перед нами задачи. Мы не имеем право раскрывать штатную численность. Но, я думаю, хороших кадров везде не хватает. Особенно учитывая требования: служба в вооруженных силах, образование не ниже среднего полного (11 классов — прим. авт.), группа состояния здоровья — «А», то есть здоров полностью, а также морально-психологическая подготовка. Большинство кандидатов уходят после тестирования психологов.

— Как оно проходит?

— В тестировании порядка 250 вопросов, на которые должен ответить претендент. Рекорд прохождения — около трех часов. Обычно на это испытание уходит порядка шести часов.

Вопросы направлены на выявление психологических отклонений. Тестирование определяет реакцию на различные условия. Отбор у нас жесткий, потому что бойцы сталкиваются с ситуациями, где человек, так сказать, не должен дать заднюю.

Есть кандидаты, которые очень сильно хотят устроиться к нам, они приукрашивают ответы, пытаются показать себя в роли «суперменов». Но в тестировании есть дублирующие проверочные вопросы и шкала, где показан уровень лжи. Если он высокий – мы отказываем в приеме, либо приглашаем на повторное тестирование.

— Какие физические испытания ждут кандидатов?

— Бег один километр на время, подтягивания на перекладине, отжимания, выпрыгивания с места, упражнения на пресс и челночный бег. Показатели должны быть высокими. Для подготовленного кандидата это будет несложным испытанием. Но некоторые приходят, наивно думая, что здесь «детский сад», и проваливают сдачу первого же норматива. Помимо всего этого, кадровая служба проверяет каждого кандидата: имелись ли судимости у него или его близких родственников, есть ли административные правонарушения. Также будущие бойцы проходят военно-врачебную комиссию.

Об опасностях и смерти полицейских

— Как вы считаете, у вас опасная работа?

— Я думаю, любая работа — строителя ли, врача — связана с определенным риском. Единственное — у нас все риски минимизированы, потому что все мероприятия и спецоперации четко спланированы и организованы. Учитывается опыт командировок на Северный Кавказ и различных задержаний. Мы знаем, на что обращать внимание.

— В августе этого года в Сургуте при исполнении обязанностей пострадали двое полицейских. Один погиб, другой был ранен. Этот инцидент для всех стал шоком. Тогда ваши бойцы тоже приняли участие в задержании, кстати, об этом стало известно не сразу.

— Да, из героического подвига граждане, настроенные против правоохранительных органов, начали раздувать негатив.

— В тот момент обсуждалось, что произошедшее — результат низкой подготовки полицейских. С сотрудниками ОМОН может такая ситуация случиться?

— Сотрудники правоохранительных органов – это люди, стоящие на передовом крае в борьбе с преступностью. Они в любой момент готовы прийти на помощь. Благодаря этому быстро нарабатывается опыт и готовность к действиям в различных ситуациях. Понятно, что в той ситуации опыта 25-летнему сотруднику, возможно, не доставало, но сейчас об этом говорить не будем. Человек выполнил служебный долг ценою своей жизни, встав на защиту граждан.

Что касается сотрудников ОМОН, мы отрабатываем разнообразные ситуации на уровне теории и практики: применение огнестрельного оружия, спецсредств, физического воздействия.

О несанкционированных митингах

— А есть ли инструкции по задержанию мирных митингующих? После протестных акций в Москве этот вопрос очень актуален.

— Инструктажи у нас проводятся по каждому направлению. Пусть это будут массовые несанкционированные митинги или задержание особо опасных преступников. От характера и степени правонарушения идет соответствующее действие или противодействие от правоохранителей.

— Но участие в несанкционированном митинге — это ведь не тяжкое преступление.

— Да, но в зависимости от количества митингующих этот протест может перерасти во что угодно. Поэтому такие мероприятия нужно локализовать своевременно, пока, образно говоря, собрались 20 сострадающих человек, а потом не пришло раздувать еще больше.

Слава богу, у администрации Сургута и правительства Югры есть взаимодействие с население и с силовыми структурами. Граждан не оставляют наедине с проблемами. Те же обманутые дольщики — губернатор (Югры Наталья Комарова — прим. авт.) приехала и помогает решать вопрос.

На мой взгляд, именно отсутствие работы некоторых чиновников с населением рождает массовые волнения.

И, раз мы заговорили про Москву, не будем забывать, что митингующие не всегда знают, за что выступают.

— Это некорректная подача информации от федеральных СМИ. Если обратиться к независимым изданиям — там московские митинги показывали иначе, вели прямые трансляции и, очевидно, большая часть пришедших знали, зачем пришли. И процесс жестких задержаний мирных протестующих быстро попал в сеть и вызвал острую негативную реакцию. Как вы считаете, всегда ли обоснованы такие меры, ведь там находились и подростки, и пожилые люди?

— Знаете, задержание и применение физической силы, в том числе специальных средств или не дай бог огнестрельного оружия, — это крайние меры. Мы часто работаем с администрацией Сургута, куда поступают заявки о проведении протестов. И никто не против того, что люди высказывают свое отношение к ситуации, которая происходит в городе. И, насколько я знаю, глава Сургута, например, всегда разрешает проведение таких акций. Но есть те, кто участвуют в несанкционированных митингах, или же протест со временем переходит в несанкционированный, когда количество людей оказывается явно больше, чем было заявлено, или цель изменяется вовремя мероприятия, например, на политическую. Они начинают раскачивать лодку — хорошего в этом точно нет.

Но применение физической силы, повторюсь, — это крайние меры. В некоторых моментах сами митингующие, а вполне возможно и провокаторы, затесавшиеся в людскую массу, преследуя свои интересы, начинают действовать выходя за рамки закона — кидать палки, камни, подходить к сотрудникам, которые не экипированы и просто преграждают путь к различным объектам. Тогда без физической силы и специальных средств не обойтись.

— То есть если митинг мирный — силу не применяют?

— Когда он разрешенный, конечно, нет. А несанкционированные митинги связаны с нарушением закона о собраниях.

О страхах и терроризме

— Отходя от ситуации в стране, предлагаю поговорить немного о вас. Были ли моменты, когда при исполнении обязанностей вам было страшно?

— Страх — естественное чувство, направленное на самосохранение человека. Если вам кто-то скажет, что не боялся перед лицом смерти, то он врет.

Во время спецоперации у любого бойца происходит всплеск адреналина, который срабатывает на цель. Уже после ты начинаешь анализировать, что могло бы произойти, если бы ты повел себя иначе. Поэтому боишься в основном за напарника или заложника — людей, за которых отвечаешь. Но, учитывая подготовку и профессионализм бойцов, обычно бояться нечего. Это больше переживание, чем страх.

— Когда вы в последний раз испытали такие переживания?

— Я всегда переживаю — вот уже поседел (смеется). Из последнего что-то сложно вспомнить. Наверное, только ножевой терроризм в 2017 году (сургутянин Артур Гаджиев совершил несколько вооруженных нападений в Сургуте и был застрелен силовиками — прим. авт.). Тогда мы работали уже после сотрудников ППС, и нападавшего ликвидировали, но я был на месте вместе с инженерно-технической группой.

— Сотрудники ОМОН регулярно на тренировках оттачивают мастерство стрельбы. Вам когда-нибудь приходилось стрелять в человека?

— Это было очень давно в командировке. Я был пулеметчиком и прикрывал действия сотрудников при блокировании объекта.

— Где это было?

— В Чечне.

— Расскажете поподробнее?

— Нет, не расскажу. Хорошего вспомнить нечего.

— Тогда было больше страшных или переживательных моментов?

— Знаете, каждая ситуация представлялась как что-то новое: вот снаряд пролетел — ого, ничего себе как свистит. А такого, чтобы голову страшно было поднять — нет.

— Бойцы должны всегда выполнять приказы?

— Естественно.

— Давайте смоделируем ситуацию: вам поступил приказ стрелять в знакомого вам или близкого человека. Вы бы его выполнили?

— Меня бы, скорее всего, не взяли на такую спецоперацию. До выезда проводят ряд работ, и меня бы исключили из штурмовой группы. Ну а вообще, если человек представляет реальную угрозу для граждан, тот тут неважно, знакомый он мне или нет. Конечно, даже не хочется представлять подобного.

О стрессе и профдеформации

— Уровень стресса в силовых структурах высокий. Как переключаться и снимать напряжение, приходя домой?

— Лучший способ снять стресс — прийти домой, налить кружку чай и дождаться детей, которые прибегают и рассказывают, как любят тебя.

Не отдыхают те люди, которые тащат домашние проблемы на работу, а рабочие — домой. Соответственно, и стресс у них не заканчивается.

Конечно, если на задержании при тебе ранили товарища, или тебе пришлось стрелять — это совсем другой стресс. На это у нас есть психолог и реабилитационный период.

Да, бывает, когда напряжение просто накапливается. В таких случаях проходят массовые выезды: бойцы с семьями отправляются на рыбалку или просто на природу.

— С годами службы появляется профессиональная деформация или чувство выгорания?

— В определенной части она происходит во всех профессиях. Я, например, иногда по привычке с гражданскими могу поздороваться: «Здравия желаю» (смеется). В основном происходят такого рода ситуации.

А выгорания нет. Командиры стараются своим примером показать бойцам, как правильно развиваться и следить за психологическим здоровьем. У нас в отряде всегда подадут руку помощи и подставят плечо. Кроме этого, мы проводим мероприятия на расширение кругозора: специалисты доводят оперативную информацию по миру, стране и городу; мы проводим дни по изучению истории – взводы готовят информацию об интересном событии и стараются и увлекательно рассказать всему личному составу.


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21 октября в 08:32, просмотров: 1037, комментариев: 11


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
21 октября в 09:45
Понял. Не дурак.
Альберт, отводи яхту обратно.
В связи с вновь сложившимися обстоятельствами.
Залп по администрации отменяется.
Переходим к плану «Б».
Занимаем круговую оборону.
Глухую.
Да, не забудь на яхту ящик водки загрузить и тушенки.
Швондер
не нравится
21 октября в 09:59
А сколько суровых лодырей в балаклавах сидят на Профсоюзке за семью замками?
Чего они такие пугливые?
Что будет, если в омонца кинуть не пластмассовый, а стеклянный стакан?
Че они делают целыми днями, неделями, месяцами и годами?
Сергей Б
не нравится
21 октября в 10:32
Так-то да, пока в Югре Комарова ОМОНу здесь делать нечего. ОМОНовец сам сказал – «граждан не оставляют наедине с проблемами». Вон, обманутых дольщиков так по дорожным картам послали, что те еще несколько лет будут искать свет в конце тоннеля.

Сергей Б
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21 октября в 10:34
Но вот что интересно, если скажем очень гипотетически, граждане в Сургуте захотят сменить, как бы свою, вороватую администрацию, ведь администрация на протесты против себя санкций не выдаст. Что тогда?
Марина Пудовкина
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21 октября в 11:36
Хотелось бы понять, по какому критерию правоохранительные органы выбирают к кому они в любой момент готовы прийти на помощь. А то что ни обращение, так ни адекватных действий, ни ответа, ни привета.
Сергей Б
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21 октября в 13:25
Задача правоохранительных органов защищать государственную администрацию от назойливых граждан.
6xz34e
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21 октября в 14:11
Элита,одним словом.Хотя.я помню был в группе трудный подросток.Пригласили папу"гаишника" в форме.Должен был сидеть три урока.но после первого ушел на службу.Ребенок "шелковый" стал,именно так тогда говорили.
444
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21 октября в 14:20
Думаю, такое интервью про "бунтовать законом не положено" мог дать любой жандармский чин году эдак в 1916-м. В 1917-м их уже никто не спрашивал.
Сергей Б
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21 октября в 15:15
Хотелось бы спросить у Евгения Дерягина, он же, наверное, читает свое интервью и комментарии – как вы оцениваете терпимость 90% россиян, доход которых по некоторым оценкам в 60 раз ниже чем у представителей истеблишмента, которые составляют оставшиеся 10%?

В США, например, после великой депрессии сделали вывод, что такая разница в доходах не должна превышать 6 раз. Чтобы не было социального взрыва.

В некоторых странах Европы эта разница еще меньше. А в Канаде она вообще составляет 2%.

Думают ли сотрудники ОМОН, которые тоже числятся в этих злосчастных 90% россиян, что надо восстанавливать социальную справедливость? Ну, в целях профилактики предотвращения социальных потрясений. Или так сойдет?
444 Сергей Б
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21 октября в 15:21
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Аванес Швондер
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21 октября в 21:28
Как что? Повышает свою боевую и политическую подготовку...
йося
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21 октября в 23:35
*На мой взгляд, именно отсутствие работы некоторых чиновников с населением рождает массовые волнения.*
Вот прям не в бровь а в глаз, токма я чутка подкорректировал не волнения а недовольства и вот когда это недовольство превышает критическую массу могут и в волнения вылиться, наши чиновнички уж так стараются, прям непокладая рук, а потом удивляются почему их мочат, вот к примеру соц блок, Пелевин ушел и что лучше стало, как были саботажники молодежной политики так и есть, что сделал новый руководитель, походу там еще теснее сплелись недобитки, зубами вцепившиеся в свои креслА, а кое кто их покрывает, вот только шила в мешке не утаишь, всем воздастся по заслугам!
Йосю в очередной раз разозлили, мирно жить не хотите, прощений больше не будет, кто не спрятался я не виноват!

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