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​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов

В 2020 году мы планируем направить на строительство новых теплотрасс в областной столице 1,3 млрд рублей – на треть больше, чем в 2019 году

vsluh.ru
vsluh.ru

Почти два года назад единым оператором теплоснабжения Тюмени стала «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания», которой на 50 процентов владеет «Корпорация СТС» (она, в свою очередь, предлагает Сургуту взять теплосети города в концессию). Мы задали представителям «Корпорации» несколько вопросов об их работе в областной столице.

– Какие основные плюсы концессионного управления теплосетяти в Тюмени по итогам почти двух лет этой работы вы видите? Что это дало городу?

– Протяженность трубопроводов в Тюмени составляет более 800 км и значительная часть сетей эксплуатируется сверх нормативного срока службы, потому что начиная с 90-х годов почти 20 лет на ремонт сетей направлялось катастрофически мало средств. Ежегодный норматив по замене четырех процентов сетей не выдерживался, и чтобы восполнить этот пробел, надо заменить очень много участков теплотрасс. За межотопительный период 2019 года капитально отремонтировано 17 км теплотрасс, что, по сути, означает полную их замену. Еще несколько лет назад замене подлежало 1-2 км сетей за сезон. Очевидно, что объем ремонтной кампании 2019 году существенно отличается от предыдущих лет.

Существенную часть программы в этом году составляла замена сетей горячего водоснабжения. В городе есть дома, где отсутствуют циркуляционные линии. В этих домах жители верхних этажей вынуждены были, открыв кран с горячей водой, ждать пока вода достигнет нужной температуры. В 2019 году мы установили такие циркуляционные линии в 29 домах – их жители уже почувствовали эффект.

Кроме того, проводится реконструкцию ряда магистралей с увеличение диаметра трубопровода. Это улучшает пропускную способность труб и повышает качество предоставляемых УСТЭК услуг по горячему водоснабжению и отоплению. Потребители заречной части города и района Дома Обороны ощутят эти изменения предстоящей зимой.

– Как изменилась динамика происшествий на теплосетях в Тюмени за последние два года по сравнению с предыдущими двумя годами до передачи сетей в концессию?

– Выполняя ремонтную и инвестиционную программы, УСТЭК тем самым проводит большую работу по снижению случаев технологических инцидентов нас сетях. В последние два года наметилась хорошая динамика – ежегодно на 10-15 процентов число повреждений снижается. А это еще и повышение безопасности жителей – ведь каждый порыв потенциально угрожает здоровью человека. Жители десятков жилых домов, которые периодически отключались от тепловой энергии по причине инцидентов на требующих замены сетях, оценят качество бесперебойной работы системы теплоснабжения.

По итогам прохождения отопительных периодов 2017-2018 гг. и 2018-2019 гг., количество технологических инцидентов по сравнению с предыдущими сезонами снизилось соответственно на 15 и 26 процентов.

– Как изменилась динамика строительства новых сетей, объемы инвестиций за аналогичные периоды?

– УСТЭК реализует инвестиционную и ремонтную программы, источником финансирования которых являются как средства, заложенные в тариф, так и собственные финансовые вливания со стороны УСТЭК. Кроме того, часть тепловых сетей отремонтирована за счет средств, выделенных администраций города в рамках программы благоустройства дворовых территорий.

На производственные программы в 2019 году по предварительным данным израсходовано порядка 2 млрд рублей. Из них: средства, выделенные администрацией Тюмени – 170,9 млн рублей, средства, предусмотренные тарифом на тепловую энергию, установленным департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области – 760 млн и еще 990 млн рублей – собственные инвестиции УСТЭК.

Для примера еще показательные цифры: в 2020 году УСТЭК планирует инвестировать в строительство новых теплотрасс 1 млрд 331 млн рублей (на треть больше планов 2019 года). На эти средства будет построено почти 7 км теплосетей. Для сравнения, 4,6 км – общая протяженность участков тепловой сети, реконструируемых УСТЭК за счет собственных финансовых вливаний в текущем году.

От редакции: в числе вопросов, направленных в «Корпорацию СТС», были еще два:

– Какие недостатки и проблемы у такой формы работы?

– Как изменились цены на отопление и горячую воду в Тюмени после передачи всех сетей в вашу компанию? Чем объясняются эти изменения?

Ответы на них представители компании не дали, объяснив это сжатыми сроками, в которые редакция планировала выпуск материала.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 103, комментариев: 0


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