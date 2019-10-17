​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»

16 и 17 октября в ДИ «Нефтяник» проходит Форум северных муниципалитетов. Его лейтмотивом является один единственный вопрос: а есть ли у северных городов будущее, и сколько еще они способны протянуть. На мероприятие приехала специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ имени Ломоносова. Наталья Зубаревич. Шеф-редактор СИА-ПРЕСС взял у нее небольшое интервью.

— Наталья Васильевна, в чем заключается необходимость проведения таких форумов?

— По-разному. Есть совсем партхозактивы, есть те, в которых какая-то жизнь пробивается. Сегодня мы начали с партхозактива, с парадного доклада. Была и маниловщина на пленарке про малый бизнес, который всегда на нефтегазовых северах будет играть сугубо вспомогательную роль. Поэтому я больше люблю работать в экспертной среде — с профессионалами и управленцами, которые знают реальную жизнь. Но управленцы не любят публичности, с ними можно говорить только в узких тусовках, без СМИ, когда мы понимаем друг другу с полпинка. А большой форум нужен для того, чтобы сделать голливудский «чиз» и дать кому-то поговорить. Такая каша с гвоздями. Как обычно.

— В Сургуте проживаю порядка 320 тысяч человек, и это число хотят увеличить до 500 тысяч в течение следующих десяти лет. В нынешних условиях развития севера это адекватное стремление?

— Можно я скажу так: пускай идут лесом.

— Коротко.

— Коротко и ясно. Миграционный отток из Югры идет уже приличное время. Сургут пока стягивает к себе население с окрестностей и за счет этого немного растет. У вас стариков почти нет, и сейчас рожают «крупные» поколения. Пока тут «Сургутнефтегаз», большого миграционного оттока не будет. Но скатайтесь в Нижневартовск — там пожестче. Потому что у Роснефти не забалуешь, она никому такие дворцы [как ДИ «Нефтяник», — прим. авт.] строить не будет. У нее штаб-квартира в Москве, и вообще она видит округ только как место добычи нефти. И без глупостей! И налоги платит как получится. Поэтому радуйтесь, что у вас Богданов, и Сургутнефтегаз инвестирует в город, создает рабочие места. За счет этого вы лучшие в округе. Но 500 тысяч…Радуйтесь тому, что есть, делайте то, что позволяют делать ваши ресурсы. Но по уму и с минимальным количеством понтов.Ваш глава района [Андрей Трубецкой] – умница. Он сказал – да, денег немного. Но ключевой вопросы – это эффективность их расходов.

— Вы говорили во время пленарного заседания, что муниципалитеты связаны по рукам и ногам.

— Да. В основном всё идет в виде денег сверху. А регионы разные и губернаторы разные. А ваш губернатор вменяемый. От этого много зависит. При нынешней централизации, с которой я устала бороться, и которая является четким примером неэффективности, муниципальные власти работают в марионеточном формате. Тебе деньги скинули – и ты как кукла на ниточке ручки-ножки поднимай так, как сказано сверху. Но и первым под раздачу пойдешь именно ты – мэр и глава муниципалитета. У нас за период 10-х гг посажены или находятся под следствием до десяти процентов глав муниципалитетов. То есть ответственность адская, но при этом ты — козел отпущения, а возможности и полномочий у тебя мало. Работать им очень трудно. И пока мы схему не поменяем, так и будет.