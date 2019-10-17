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​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

16 и 17 октября в ДИ «Нефтяник» проходит Форум северных муниципалитетов. Его лейтмотивом является один единственный вопрос: а есть ли у северных городов будущее, и сколько еще они способны протянуть. На мероприятие приехала специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ имени Ломоносова. Наталья Зубаревич. Шеф-редактор СИА-ПРЕСС взял у нее небольшое интервью.

— Наталья Васильевна, в чем заключается необходимость проведения таких форумов?

— По-разному. Есть совсем партхозактивы, есть те, в которых какая-то жизнь пробивается. Сегодня мы начали с партхозактива, с парадного доклада. Была и маниловщина на пленарке про малый бизнес, который всегда на нефтегазовых северах будет играть сугубо вспомогательную роль. Поэтому я больше люблю работать в экспертной среде — с профессионалами и управленцами, которые знают реальную жизнь. Но управленцы не любят публичности, с ними можно говорить только в узких тусовках, без СМИ, когда мы понимаем друг другу с полпинка. А большой форум нужен для того, чтобы сделать голливудский «чиз» и дать кому-то поговорить. Такая каша с гвоздями. Как обычно.

— В Сургуте проживаю порядка 320 тысяч человек, и это число хотят увеличить до 500 тысяч в течение следующих десяти лет. В нынешних условиях развития севера это адекватное стремление?

— Можно я скажу так: пускай идут лесом.

— Коротко.

— Коротко и ясно. Миграционный отток из Югры идет уже приличное время. Сургут пока стягивает к себе население с окрестностей и за счет этого немного растет. У вас стариков почти нет, и сейчас рожают «крупные» поколения. Пока тут «Сургутнефтегаз», большого миграционного оттока не будет. Но скатайтесь в Нижневартовск — там пожестче. Потому что у Роснефти не забалуешь, она никому такие дворцы [как ДИ «Нефтяник», — прим. авт.] строить не будет. У нее штаб-квартира в Москве, и вообще она видит округ только как место добычи нефти. И без глупостей! И налоги платит как получится. Поэтому радуйтесь, что у вас Богданов, и Сургутнефтегаз инвестирует в город, создает рабочие места. За счет этого вы лучшие в округе. Но 500 тысяч…Радуйтесь тому, что есть, делайте то, что позволяют делать ваши ресурсы. Но по уму и с минимальным количеством понтов.Ваш глава района [Андрей Трубецкой] – умница. Он сказал – да, денег немного. Но ключевой вопросы – это эффективность их расходов.

— Вы говорили во время пленарного заседания, что муниципалитеты связаны по рукам и ногам.

— Да. В основном всё идет в виде денег сверху. А регионы разные и губернаторы разные. А ваш губернатор вменяемый. От этого много зависит. При нынешней централизации, с которой я устала бороться, и которая является четким примером неэффективности, муниципальные власти работают в марионеточном формате. Тебе деньги скинули – и ты как кукла на ниточке ручки-ножки поднимай так, как сказано сверху. Но и первым под раздачу пойдешь именно ты – мэр и глава муниципалитета. У нас за период 10-х гг посажены или находятся под следствием до десяти процентов глав муниципалитетов. То есть ответственность адская, но при этом ты — козел отпущения, а возможности и полномочий у тебя мало. Работать им очень трудно. И пока мы схему не поменяем, так и будет.


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Сегодня в 08:41, просмотров: 990, комментариев: 18


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 09:18
Молодец!Хорошо сказала.
d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 10:10
2-дневный форум, специалиста ажно из столицы пригласили. Цельный профессор. Только новой информации-0, сказала то что и без неё всем известно
Марина Соболевская d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 11:11
Она еще сказала, что Трубецкой - умница! Значит, скоро его заберут из района на повышение...А еще - губернатор вменяемый. О том, что Сургут живет благодаря Богданову и Сургутнефтегазу, мы все знаем.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 11:25
Чего-ж тете тему кампуса не предложили оценить?
Сергей Б Будулай Алмазов
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Сегодня в 11:42
Да там не до кампуса было, там важные глобальные вопросы решали – есть ли жизнь на Марсе?
Сергей Б
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Сегодня в 11:42
А мне понравилось, как Зубаревич назвала все это сборище «партхозактивом» – «А большой форум нужен для того, чтобы сделать голливудский «чиз» и дать кому-то поговорить. Такая каша с гвоздями. Как обычно».

«Поэтому я больше люблю работать в экспертной среде — с профессионалами и управленцами, которые знают реальную жизнь. Но управленцы не любят публичности, с ними можно говорить только в узких тусовках, без СМИ…»

То есть, все решается в кулуарах. Это на заметку любителям посещать общественные мероприятия, чтобы публично мнения выражать.

И на заметку депутатам, призывающим посещать общественные слушания.
tdn
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Сегодня в 11:50
Итого, что мы имеем в сухом остатке - после того как по каким либо причинам Сургутнефтегаз перестанет существовать, тут будет как в Нижневартовске. Все влажные мечты местных властей про какие то 500 тысяч населения не только не реальны но и текущие 300 тысяч разбегутся по своим запасным аэродромам в центральной России, это лишь вопрос времени. Самое печальное что никто не знает когда развалится СНГ, либо Богданова сожрет Сечин либо дед помрет и это может быть буквально завтра, или через 20 лет..
444 tdn
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Сегодня в 12:03
Так печально вся Россия живет. Никто не знает, когда дед помрет и это может быть буквально завтра, или через 20 лет.. Что они придумают в 2021, что в 2024-м. Когда развалится...
444
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Сегодня в 12:06
Надо обязательно посмотреть ролик в конце статьи. Вот уж там Наталья Зубаревич наотмашь бьет Дорогая Редакция, может быть, поднатужиться, расшифровать его и вывесить на сайте?
Gopnik tdn
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Сегодня в 12:10
А , что СНГ должно развалиться? СНГ - это личная компания Михал Иваныча и Сечин тут ничего не сожрёт, а вот Лукойл сожрёт точно .
444
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Сегодня в 12:16
А выступление Владимира Трофимовича? Где вообще найти полное видео? Ведь кто-то же снимал со стороны организаторов.
444 Gopnik
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Сегодня в 12:19
А что будет после Михал Иваныча, когда его табакеркой?
tdn 444
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Сегодня в 12:25
Не так, не так. Тот же Екат или Моцква, при загибании СНГ не загнется, поверь мне. А вот Сургуту будет очень плохо, да, кто то останется, потому что трубы и оставшиеся обводненные скважины кому то нужно обслуживать но будут это немного другие люди, см кто живет на той же Федоровке.
tdn Gopnik
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Сегодня в 12:28
Да, кончина СНГ уже предрешена, на мой взгляд. Да, тут будет подразделение другой нефтяной компании, и это только вопрос времени. Такая, если можно сказать гонка на лафетах, кто первее - дед или Богданов..
Gopnik 444
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Сегодня в 12:35
Выступление по поводу чего: как построить на месте гостиницы жилой дом на профсоюзов.
444 Gopnik
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Сегодня в 12:42
Это вы зря. И Наталья Зубаревич, думаю, не четыре минуты говорила. Хотя организаторам пришлось не по душе, то, что она говорила. Судя по тому, что в официальных отчетах ее стараются вообще не упоминать. Политику партии и правительства понимает неправильно.
Сергей Б
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Сегодня в 13:10
Ну и вместо того чтобы налоги с градообразующих предприятий поступали на развитие и обеспечение жизнедеятельности города, а остатки в «центр» – теплосети и школы в концессию, то есть урезание поступлений. Чтобы больше в «центр». Вот как с такой системой и такими чиновниками со «светлыми» головами «Север будет жив»?

Сергей Б
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Сегодня в 13:19
В общем «народные представители» нужны настоящие. А их нет и не предвидится. Содержанки, которые содержаться на деньги этого самого «центра» и выполняют его указания – чтоб больше поступлений в центр. И чиновники, само собой. Все дружно норовят граждан проживающий в Югре, обчистить.

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