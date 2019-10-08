​Год театра – нефтяникам!

20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера. Театральный коллектив ДИ «Нефтяник» «Два с половиной» выйдет на большую сцену и представит вниманию зрителей спектакль «Нефть – на кончике долота!» (12+). В разгаре подготовка и репетиции, режиссер Дмитрий Новиков и актеры поглощены творческим процессом.

О предстоящей премьере нам рассказал автор идеи, руководитель театра «Два с половиной» Александр Будковский.

– Как и когда появилась мысль поставить спектакль о нефтяниках-первопроходцах?

– Идея родилась около двух лет назад, во время просмотра телепередачи о советских космонавтах. Я тогда провел параллель и подумал, что заслуги нефтяников-первопроходцев вполне сопоставимы с подвигом покорителей космоса. Эти люди в 50-х–60-х годах приехали на сибирскую землю, осваивали ее, выживали в суровых условиях, работали зачастую за гранью человеческих возможностей без каких-либо гарантий результата… Я подумал, что это можно сравнить с выходом в открытый космос.

Также на меня повлияли частые командировки в Талакан. Мне было интересно изучать быт работников нефтегазодобывающей отрасли и сравнивать сегодняшние условия с теми, что были тогда, углубиться в историю первых лет освоения Сибири.

– В основе спектакля – автобиография легендарного буровика, первого генерального директора ПО «Сургутнефтегаз» Александра Усольцева «Жизнь на ветру» и роман Елены Толстой «Большая нефть», написанный по мотивам одноимённого телесериала 2009 года. Какие эмоции они вызвали у вас?

– Здесь есть небольшая предыстория. С сериала «Большая нефть» все и началось. Съемки проходили в Сургуте, и мы, тогда еще студенты второго курса режиссерского факультета СурГУ, были задействованы в массовых сценах. Помню, нам платили по двести рублей за съемочный день. Это была интересная практика. А что касается Усольцева… Здесь, на мой взгляд, кроется главная проблема, из-за которой у меня и возникло желание творчески высказаться. Я – коренной житель Сургута, а узнал об Усольцеве только в возрасте двадцати двух лет, когда работал ведущим на слете буровых мастеров. На этом мероприятии лучшей буровой бригаде вручается премия имени Александра Викторовича Усольцева. И только тогда я понял, как мало мы знаем об истории своей малой родины! Несмотря на то, что в честь многих нефтяников названы улицы, что им воздвигнуты памятники, почему-то именно эту историю нам никто не рассказывает.

Прочитав «Жизнь на ветру», я испытал чувство гордости за то, что мне довелось жить в одном городе с этим человеком, ведь благодаря его усилиям Сургут стал Сургутом. Биография Усольцева мотивирует, наглядно показывает, что нет ничего невозможного, и если ты ставишь перед собой сколь угодно смелые цели, значит, сумеешь, найдёшь силы и возможности их достичь. Я считаю, что Усольцев и ему подобные первооткрыватели незаслуженно забыты по всей России. Им необходимо отдать дань уважения.

– Герои спектакля – реальные исторические личности или вымышленные художественные образы?

– Это собирательные образы. Перед нами стояла дилемма, но в конечном счете мы решили, что пока не достойны играть таких мастеров, как Фарман Салманов, Александр Усольцев, Виктор Муравленко. Хотя бы в силу того, что нам просто не хватает жизненного опыта, чтобы передать всю их человеческую мощь. К тому же, освоение Сибири – это еще и заслуга многих тысяч людей, о которых мы не знаем, заслуга простых работников. Поэтому создание собирательных образов видится нам соломоновым решением.

– Как вы определите жанр спектакля: «чистый» реализм или всё-таки опоэтизированный?

– Скорее, реализм поэтическо-романтический. В спектакле планируются и некоторые музыкальные вставки, и воссоздание атмосферы первооткрывательской романтики. Это не будет реализмом в чистом виде, потому что мы создаем эпическое полотно, легенду.

– Один из источников вдохновения актёров – классика советского кинематографа. Что лично вам удалось почерпнуть из этих кинокартин?

– Перед нами стоит задача: поймать, почувствовать, увидеть образ советского человека. Для этого мы пересмотрели все возможные фильмы, начиная «Судьбой человека» и заканчивая «Девчатами» и комедиями Гайдая. Лично я, пересматривая сейчас советское кино, понял, что мне очень близка эта немного наивная, но сильная вера в лучшее будущее. Тогда люди были совсем другие. Они были живые, что ли. Все в едином порыве строили и созидали, зная, что делают это не для себя, а для потомков. У всех в глазах горел огонь.

Самая болезненная для меня проблема нашей действительности – культ потребления при явном нежелании производить. Так вот, глядя на портреты людей того времени, понимаешь, сколько в них было огня, стремления, желания делать, действовать. Невольно сожалеешь, что сейчас этого не осталось, что это утрачено.

– Хочется, чтобы премьеру увидело как можно больше старшеклассников. Ведь им только предстоит сделать первый жизненный выбор. В чём будет основная ценность спектакля для них?

– Я не проводил глубоких исследований, но взаимодействовать с подростками и молодежью мне приходится довольно тесно. К сожалению, им присуща некоторая апатичность: политическая, физическая, моральная. Может быть, это следствие растерянности, в свою очередь порождённой избытком самой разной информации. С одной стороны, необходимость выбирать из слишком большого количества вариантов и альтернатив, а с другой – отсутствие чётких ориентиров. Поэтому я надеюсь, что примеры героев спектакля вдохновят, помогут задуматься, всколыхнут мыслительные и душевные процессы, и молодые люди поймут, что их судьба находится в их руках. Вот и всё! Ко мне это осознание пришло поздно (улыбается. – прим. авт.), я только в двадцать три года понял, что в моей жизни всё зависит от меня самого, что сейчас наступает такая пора, когда есть все инструменты для достижения целей. А достигнешь успеха или нет – зависит только от того, как сумеешь распорядиться своим временем. Время – это единственный ресурс, которого всегда не хватает, который невосполним и невозвратен. Нашим новым спектаклем мы попытаемся призвать людей действовать здесь и сейчас, жить и творить, чтобы потом «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

– Расскажите о вашей роли.

– Наверное, это не совсем тот образ, который я бы хотел воплотить в этом спектакле. Конечно, хотелось сыграть нефтяника, который триумфально измазывает лицо первым добытым «черным золотом», но… что доверил режиссёр-постановщик Дмитрий Новиков, то и будем воплощать! Мой персонаж олицетворяет партийную силу, высшее руководство, которое к моменту начала событий уже разуверилось в том, что в Сибири есть нефть. Долгое время разведки проходили впустую, и власть уже хотела все свернуть. У моего героя такая миссия: он направляется в Сургут, чтобы остановить все геологоразведочные работы и прекратить напрасную трату государственных средств… Роль интересная, в хорошем смысле трудная для меня. Персонаж очень неоднозначный, со своей правдой, его можно понять и в то же время нельзя. Поэтому будет интересно!

– В работе над спектаклем задействованы все основные творческие силы ДИ «Нефтяник»: профессиональный состав театра «Два с половиной», постановочная команда, технические специалисты. Но также эта постановка станет осуществлением мечты о большой сцене для воспитанников театральной студии «Нефтяника» – молодых работников структурных подразделений ПАО «Сургутнефтегаз». Как вы намереваетесь уживаться на одной площадке со студийцами?

– Думаю, мы уживемся (смеется. – прим. авт.)! Потому что за этот год и два месяца, что мы сотрудничаем со студийцами, у нас сложились тесные дружеские взаимоотношения, без какой бы то ни было иерархичности. Ребята своим упорством, трудом и желанием постигать актерское искусство постоянно нас подстегивают, не дают застаиваться на месте. У нас прекрасные отношения, которые, думаю, выльются в плодотворный симбиоз профессионализма и желания приблизиться к нему. Я искренне рад, что выйду с этими ребятами на сцену.