«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

Людмила Коренюгина уже пятый год работает в гимназии имени Ф.К. Салманова учителем начальных классов, обучая своих учеников информатике и математике. Этой профессии посвятила 20 лет, и она, поистине, стала образом ее жизни, сообразно которому и живёт педагог, радостно спеша изо дня в день на встречу с любимыми учениками. В прошлом году Людмила Васильевна приняла участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» и одержала в нем победу. Как это было? Об этом Людмила рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС.

— Почему вы решили стать учителем?

— Желание стать учителем появилось у меня еще в раннем детстве. И это не удивительно, ведь я родилась в учительской семье: моя мама, ее сестра и брат были педагогами. Встречались не часто, только на летнем отдыхе. Рассказывали веселые истории о своих учениках, делились впечатлениями и даже порой спорили о тех новшествах, которые внедрялись в советскую педагогику. Но самым увлекательным занятием для учителя, по моему представлению, была проверка домашних заданий. Порой мне удавалось тайно добраться до маминых стопок с тетрадками, вооружиться красной ручкой и понаставить палочек на полях в работах ее учеников. Сам процесс «проверки» тетрадей так увлекал меня, что остановить не мог даже страх предстоящего наказания. Школу я закончила с твердой уверенностью поступать в педагогический университет. Через пять лет моя мечта воплотилась в реальность – я получила диплом учителя начальных классов.

— Во время работы вы остаетесь самой собой или же вам пришлось отказаться от каких-либо своих привычек, принципов?

— Оставаться самим собой важно для каждого человека. Профессия учителя дисциплинирует, выдвигает особые требования к речи, манерам поведения, внешнему виду. Что касается душевных качеств, то любой учитель, по моему мнению, должен объединять в своем характере твердость и безграничное терпение, строгость и мягкость, доверие и требовательность. А главное, конечно же, любовь к детям!

— Вам часто удается находить общий язык с учениками и их родителями?

— Жизнь любого класса, как и семьи, не может быть постоянно гладкой. Не скажу, что я сталкивалась с крупными ссорами, случались лишь недопонимания. Мне всегда удавалось находить общий язык с родителями. Так как я сама мама, ставлю себя на место родителей и пытаюсь понять, почему так получилось. Понятно, что не всегда ученик или родитель ведет себя так, как хотелось бы педагогу. Чаще всего причиной такого поведения является непонимание. Учитель и родители всегда смотрят на ребенка по-разному, но это не мешает им объединиться, чтобы совместными усилиями выстроить образовательный маршрут ученика, определить единую стратегию в воспитании. Инициатором этого сближения, конечно же, должен быть педагог, показав родителям, насколько важен для него успех каждого своего ученика.

— То есть, можно сказать, вы первая идёте на уступки?

— Нельзя сказать, что кто-то обязательно идёт на уступки. Нужно рассматривать проблему спокойно, со всех сторон. Не всегда правильно уступать, ведь родитель тоже может быть неправ по каким-либо причинам. Важно сесть втроем ­­­­– учитель, родитель и ученик – и разобраться. Педагог и родитель не должны быть по разные стороны баррикад, ведь цель у нас одна ­– чтобы ребёнок вырос воспитанным, грамотным человеком. Поэтому наша задача - понять и поддержать друг друга, стать союзниками в решении возникающих проблем.

— По вашему мнению, в чём истинная миссия учителя?

— Об этом лучше и точнее всего сказал Кант: «Учить не мысли, а мыслить». Самая главная миссия учителя, по-моему, это учить, следуя зову своего сердца, открыв его для каждого ученика! Только так можно научить детей ориентироваться в современном мире и понимать важность полученных знаний и умений, их практическую значимость.

— Какие ваши сильные качества помогают вам в профессии?

— Наверное, выносливость и стойкость. Это помогает мне сохранять оптимизм даже тогда, когда случаются неприятности.

— Почему вы решили принять участие в конкурсе «Учитель года»?

— Это мой второй опыт, впервые я участвовала в подобном конкурсе в 2013 году, еще на прошлом месте работы. Когда мне предложили попробовать свои силы вновь, я решила согласиться. Победа для меня не играла важной роли. Хотелось показать, что умею я, перенять опыт у моих коллег.

— У вас были сильные соперники? В чём они могли превосходить вас?

— Если говорить о педагогах Сургута, то они отличаются не только высоким профессионализмом, но и особым отношением к своей работе. Мои соперники были достаточно сильными: эрудированные, талантливые, настоящие мастера своего дела, умеющие увлечь и повести за собой. За каждым участником стояла отличная команда, а личные качества делали каждого конкурсанта яркой индивидуальностью.

— Вы шли на конкурс с полной уверенностью в своей победе?

— Нет, это не было моей главной целью. Я хотела поучаствовать и выступить достойно. Когда человек много думает о победе, это отвлекает, мешает сосредоточиться на главном. Это неправильно. С другой стороны, благодаря своему опыту я чувствовала уверенность в силах, тем более рядом со мной были мои коллеги, которые помогали во всех конкурсных испытаниях. Особую поддержку во всем оказали директор нашей гимназии, Галина Владимировна, и ее заместители, Татьяна Ивановна и Юлия Александровна! А мои маленькие ученики – второклассники и их замечательные родители так болели за меня, что их незримое присутствие я ощущала постоянно! Поэтому моя победа не стала для меня большой неожиданностью…

— Можете назвать другие свои профессиональные достижения?

— Моя главная заслуга – это мои ученики. Успехам своих воспитанников всегда радуюсь больше, чем своим. Очень приятно осознавать, что в каждом из них – частица моего труда, а значит и моей души. У меня уже много выпусков за плечами. Я так рада, что я до сих пор тесно общаюсь со своими ребятами, хотя многие из них уже сами стали родителями. В учениках я вижу своё продолжение и осознаю, что в будущем эти люди принесут пользу обществу. Думаю, это и есть самое большое достижение для педагога. А конкурсы… Никто не работает ради конкурсов, это замечательная возможность показать свои силы, свой профессионализм.

— Что вы можете пожелать своим коллегам в честь праздника?

— Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! От души хочу пожелать, чтобы нелегкие будни приносили моим коллегам только радость. Ученики были усердными и старательными — такими, которыми можно гордиться. Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности будет много ярких идей, в доме всегда живет счастье, а на сердце — любовь. Уважения вам и искренних людей рядом, благополучия и удачи!