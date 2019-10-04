​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне

На прошлой неделе выяснилось, что из 31 остановки, которые этим летом должны были установить в Сургуте, вовремя смонтировать успели лишь 20. Еще семь долгое время пребывали лишь в виде каркаса, а еще четыре в город даже не привезли. Шеф-редактор СИА-ПРЕСС встретился с главой ДГХ администрации Сургута Романом Богачем, чтобы узнать реальные причины срыва сроков поставки.

— Роман Алексеевич, по этому поводу было много возмущений со стороны жителей, недовольство высказывали и депутаты. Расскажите же, что на самом деле произошло с теми остановками, которые так и не доехали до Сургута?

— Уже не секрет, что наш подрядчик [ООО «Производственная компания «ТМ-Ресурс», — прим. автора] продал четыре остановочных комплекса другой компании. В итоге они появились на новом участке улицы Киртбая.

— То есть, подрядчик привез остановки по контракту с администрацией Сургута, а потом четыре из них продал другой компании?

— Конечно, он в этом не сознается. Но когда у нас [по последнему контракту] пришли восемь остановок, а фактически были установлены четыре, мы спросили: а где еще половина? А их на Киртбая поставили. Почему? Потому что какая-то организация купила. Понятно, что подрядчик – это предприниматель, на рынке он может действовать свободно: хочу этому продаю — хочу этому, хочу вам контракт исполняю.

— То есть существование договора мало что значит в этой ситуации?

— Это бизнес, и нет смысла его обвинять. Компания аукцион выиграла, забрала его. За нарушение сроков [исполнения работ] предусмотрены штрафные санкции. С подрядчика будет взыскано около 50 тысяч рублей. Но мы-то не ставим себе целью наживиться, наша задача — оснастить все запланированные остановки павильонами. Нам нужны не штрафные санкции, а исполнение контракта.

— Депутат Виктор Пономарев во время заседания комитета думы говорил, что нужно применять более жесткие меры по отношению к таким организациям.

— Смотрите. В августе я понимал, что сроки уже нарушены. Ладно: решили бы мы расторгнуть договор (хорошо, если бы подрядчик сделал бы это добровольно). Тогда бы мы должны были начать в сентябре новую процедуру, в октябре — получили бы новую подрядную организацию, которая бы в ноябре, может, поставила бы эти остановки. Стоило ли это того?

— Но в любом случае, как бы ни был виноват подрядчик, а претензия со стороны горожан в очередной раз направлена в сторону администрации.

— Все верно. Я и говорю, что тут нужно понимать: у нас есть два рычага воздействия на подрядчика: штрафы и расторжение договора. Условия были нарушены организацией только в части срока поставки павильонов. Мы написали претензию, сообщили о том, что будем вынуждены прибегнуть к санкциям. Компания ответила, что со всем согласна, но все равно обязуется исполнить договор. Даже если бы мы обратились в суд, скорее всего, получили бы отказ. Потому что организация даже с учетом штрафа готова выполнить договор. Что тут скажешь? Подрядчик продает как коммерсант. Но мы ведь не будем какими-то [грубыми] методами с этим бороться. Мы считаем себя цивилизованным, порядочным заказчиком, потому действуем в рамках законодательства.