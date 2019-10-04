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От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

Начальник отдела судебных приставов по Сургутскому району УФССП России по ХМАО-Югре Елена Харина рассказала СИА-ПРЕСС, как добиться от нерадивого родителя выплаты алиментов на детей.

В каком размере взыскиваются алименты?

В соответствии со ст. 81 Семейного Кодекса на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Как рассчитывают алименты, если должник работает неофициально?

В случае, если должник не работает, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. На сегодняшний день средняя заработная плата в России составляет 49348 руб., из этого следует, что неработающий должник обязан выплачивать алименты в размере 12337.00 руб. (на одного ребенка).

Служба судебных приставов может оказать помощь должнику в трудоустройстве?

Да, судебный пристав — исполнитель может направить должника в центр занятости населения с целью содействия в трудоустройстве.

Когда должник устраивается на работу, то с момента получения информации об этом судебный пристав обращает взыскания на заработок должника в размере установленном исполнительным документом. Так за период времени с 01.01.2019 г более 300 должников направлены на работу.

Какие меры воздействия применяет служба судебных приставов к должникам по алиментам?

В ходе работы по взысканию алиментов применяется системный подход, который сочетает в себе применения целого комплекса мер, направленных на понуждение должников к исполнению возложенных на них обязанностей.

  1. Судебный пристав обращает взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;
  2. Производит наложение ареста на имущество должника;
  3. В случае, если задолженность по алиментам составляет более 10 тыс рублей, судебный пристав применяет меры принудительного исполнения в виде ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, выносит Постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом в виде права управления транспортным средством.

А если должник работает водителем? К нему применяется данное ограничение по водительским правам?

Нет, согласно ст. 67.1 Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве», если такое ограничение лишает должника основного законного источника средств к существованию временное ограничение на пользование специальным правом не применяется.

А какие меры применяются к должникам за постоянную неуплату алиментов?

Административная и уголовная ответственность! Административная ответственность наступает в случае, если должник не выплачивает алименты в течении двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. В случае установления данного факта судебный составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Так за период времени с 01.01.2019 г около 50 жителей Сургутского района привлечены к административной ответственности. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ, административного ареста, или административного штрафа. В большинстве случаев, должники получают наказание в виде обязательных работ. В случае уклонения от уплаты после привлечения к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ должник привлекается уже к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, в результате чего ему может быть назначено наказание в виде исправительных работ, принудительных работ, ареста, лишения свободы.

Но что, если в отношении должника отсутствуют сведения о его местонахождении?

Согласно ч. 16 ст. 65 Федерального закона № 229 — ФЗ «Об исполнительном производстве», если проводимые в течение одного года исполнительно-розыскные мероприятия не дали результата, и установить местонахождение должника не представилось возможным, судебный пристав информирует взыскателя о результатах проведенной работы и разъясняет его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Признание должника безвестно отсутствующим предоставляет право его несовершеннолетним детям на получение государственной пенсии по случаю потери кормильца.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 263, комментариев: 0


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