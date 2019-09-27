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«Многодетной в нашем округе быть намного легче»

Ляйсан Ишмухаметова, участница конкурса «Семья года – 2017» – о жизни в Сургуте, семье и работе

Ляйсан Ишмухаметова приехала на север из Бирска - старинного купеческого города Республики Башкортостан в 2012 году и после декрета практически сразу устроилась на работу учителем русского языка и литературы в школу №9. Несмотря на то, что у Ляйсан четверо детей, она находит возможность вкладывать свою любовь и в учеников. Кроме того, семья Ишмухаметовых активно участвует в городских мероприятиях, например, в конкурсе «Семья года – 2017». Каково это, быть многодетной матерью? Об этом Ляйсан рассказала в интервью «НГ».

— Почему вы переехали в Сургут?

— Так сложились личные обстоятельства. Моему мужу предложили работу с повышением должности в Сургуте. Здесь намного больше перспектив, чем на моей малой родине – здесь много детских садов и школ, всё это оборудовано в соответствии с современными стандартами. Ко всему прочему, меня всегда притягивал суровый край своей живописностью. Ещё с аспирантских лет, изучая творчество Михаила Пришвина, моё сердце стремилось в Югру. Писатель провёл большую часть своей жизни в Тюмени, поэтому в его произведениях мы можем увидеть красочную палитру снежных мест.

— С какими сложностями вы столкнулись после переезда?

— С самого начала у нас не было собственного жилья, приходилось снимать квартиру. Непросто было в короткие сроки решить вопрос с постоянной регистрацией, чтобы затем нам присвоили статус многодетной семьи и все сопутствующие льготы. В первые годы жизни в Сургуте ощущалась тоска по дому и по близким, но город, в целом, принял нас тепло и радушно и открыл перед нами свои перспективы. Я очень благодарна Сургуту и его жителям, здесь людей оценивают по достоинству. Мой вклад и мои педагогические заслуги никогда не остаются незамеченными.

— Вы к своим ученикам относитесь так же, как и к своим детям?

— В каждом ученике я стараюсь увидеть что-то особенное, в ком-то вижу своего ребенка, но в каждого я вкладываю частичку своей души. На сегодняшний день я работаю на параллели семиклассников, и каждый мой ученик мне по-своему дорог. Хочется сказать, что я преподаю и в классах детей с ограниченными возможностями. На вопрос «Почему я?», ведь у меня не было опыта работы с детьми-инвалидами, директор ответила: «А кто, если не ты?»

— Как проходит ваш семейный отдых?

— По выходным мы любим выбираться на природу. В этом месяце мы уже несколько раз ездили за грибами и ягодами. Летом мы ездим в Башкирию, чтобы насладиться воздухом. В этом году профсоюз образовательных учреждений города подарил мне путевку в санаторий на побережье Ялты с великолепным видом на знаменитый Мисхорский парк.

— По вашему мнению, в Сургуте есть где отдохнуть с детьми и родственниками?

— В Сургуте очень много живописных мест. Моим детям очень нравится Черная речка и протока возле поселка Барсово. Там можно и порыбачить, и пожарить шашлыки, и поплавать, и поиграть с детьми, а зимой, на той же горе, мы катаемся на тюбингах. Очень здорово!

— У вас остаётся время для себя? Если да, то как вы его проводите?

Да. У меня есть возможность поиграть в волейбол с коллегами, а вечерами, бывает, пишу стихи. Вообще, мечтаю написать мемуары о своей семье, о дорогих родителях, о детстве…

— Известно, что с каждым годом все меньше и меньше женщин рожает больше двух детей. Как вы думаете, с чем это связано?

— Мне кажется, самое главное для женщины -матери - это её муж. С достойным мужчиной, который будет опорой и вселит в тебя надежду, не страшно родить пять, десять или пятнадцать детей. А есть мужчины, от которых и одного завести страшно, потому что понимаешь, что будет тяжело. Безусловно нужна поддержка второй половины, ведь родители для ребенка – это один мост. Полноценное воспитание ребенка происходит только при наличии и отца, и матери.

— Ваш муж вам помогает?

— Да. После того, как я вышла на работу, обязанности распределились сами собой. Например, мой муж Руслан с радостью водит младших детей в садик, в школу хореографии. Ему ничего не стоит забрать их, если я задержусь на работе, даже съездить по магазинам за продуктами. Правда, на собрания детей хожу исключительно я сама.

— Считаете ли вы, что нужно вернуть орден «Мать-героиня»? Почему?

— Для меня такие ордена и звания не имеют никакого значения. Когда ты мама, ты носишь это в своей душе с достоинством. Пусть немногие разделяют мое мнение, но для меня мать – это звучит гордо.

— Как вы считаете, должно ли государство еще больше способствовать тому, чтобы в семьях появлялось больше детей? Если да, то как именно?

— В Югре очень много внимания уделяют поддержке многодетных семей. Если сравнивать с другими регионами, то там нигде так не действует статус многодетной семьи: никаких льгот или скидок. Здесь все по-другому. Если смотреть, например, на возможность организовать досуг, то от округа нам бесплатно выделяют 45 билетов в детский парк каждое лето. В среднем стоимость билета равна 300 рублям, если переводить в денежный эквивалент, то это немало. Всегда отрадно понимать, что государство заботится о своих гражданах. Многодетной в нашем округе быть намного легче. Это значит, что здесь понимает ценность таких семей.

— Можете дать совет будущим мамам?

— Дети – это счастье, в трудные моменты они не дают угаснуть или сложить руки. Что бы ни случилось, дети подпитывают меня энергией, ради них мне хочется жить и двигаться вперёд. Я вместе с ними расту морально. Думаю, не нужно бояться материнства, потому что в будущем это откликнется большой благодарностью.


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27 сентября в 18:00, просмотров: 1086, комментариев: 0


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«Многодетной в нашем округе быть намного легче»

«Многодетной в нашем округе быть намного легче»
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