​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

В Сургуте в очередной раз сорвали сроки строительства продолжения улицы Маяковского. Летом 2019 года подрядчик — компания «ЮВиС — обещала открыть дорогу к концу ноября, но уже тогда сообщалось, что на участке обнаружили неучтенные коммуникации, которые мешают окончанию работ.

Кто и почему допустил такой промах, шеф-редактору СИА-ПРЕСС рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин.

— В каком году был готов проект нового участка дороги?

— Проектные работы по данному объекту производились в 2013-2014 годах. Впервые аукцион на проведение строительных работ выиграла компания ООО «СОК». Работы начались в 2015 году и были приостановлены в июле 2016 года. Причина остановки заключалась в том, что слаботочные сети «Ростелеком», NetByNet, «Югратэл» [расположенные под землей на участке] хоть и были отражены в проекте, но не подразумевалась компенсация затрат на их переустройство. Были и другие ошибки при проектировании. Например, не был учтен щебень, который укладывается в полотно дороги.

— Чьи это были ошибки?

— Проектной организации. Компании за свой счет отказались перекладывать сети. Дорога ведь нужна нам и перекресток тоже. Поэтому организации не готовы были нести затраты.

— Можно максимально простыми словами? Как возникает проблема с этими сетями? Строители поднимают землю, чтобы класть дорогу — и видят там коммуникации, которые мешают им строить дальше?

— Нет, перед проектированием запрашиваются техусловия у каждой заинтересованной организации. Например, ГТС, Горводоканал, СГЭС. Если их сети там не проходят, то компании нам об этом сообщают. На данный проект были получены все техусловия. Сети были заложены в документацию, было предусмотрено их переустройство — но не компенсация затрат на эти работы.

— И это повлекло за собой то, что работы пришлось заморозить?

— Нет, был разорван контракт с подрядчиком, а проектная документация направлена на корректировку. Проект корректировался полгода, и потом еще более полугода он проходил экспертизу.

— Такие временные затраты вообще обоснованы?

— Понимаете, дело еще и в том, что когда в 2018 году мы начали выставлять объект на аукцион, участников не было. Предпоследний аукцион проводили 22 марта этого года, но он снова не состоялся в связи с отсутствием участником. И только в мае компания ООО «ЮВиС» вышла на торги и победила.

— И что дальше? Буквально 20 августа подрядчик давал пресс-конференцию и отчитывался, что все в порядке, и ближе к ноябрю объект будет сдан. Но вот прошло несколько недель, и опять все срывается. Это какая-то анекдотическая ситуация. Сейчас-то что произошло на объекте?

— После повторной экспертизы мы согласовали все, но [в ходе работ] стали сталкиваться с незаконными коммуникациями.

— Подождите. В моем представлении к 20 августа работы на объекте должны были уже близиться к завершению. То есть все было почти готово — и вдруг раз — и на последнем куске дороги нашли эти незаконные сети?

— Мы с этими проблемами стали сталкиваться еще в июле. Грубо говоря, когда мы шли со своими сетями, то стали упираться то в незаконно построенный коллектор, то еще во что-то. В данный момент проблема в том, что мы попали на сети теплоснабжения и водоснабжения. Для них на определенных участках устраиваются компенсаторы. Однако в техусловиях, которые нам отдавали организации, данного компенсатора нет. И вот мы встали. Предварительное решение — загнать сети в бетонный лоток и поставить камеру. Потому что без этих работ на низкой отметке мы не можем продолжить строительство.

— Владельцев незаконно проложенных сетей найдут и накажут?

— Происходит так: мы находим сеть, — вызываем ответственную организацию. Но у них эти сети не числятся.

— То есть и спросить не с кого? Это же безобразие.

— Понимаете, строительство велось в 90-х годах, 2000-х. Тогда, грубо говоря, сети укладывались хозспособом, без согласования.

— Тут кинем — и сойдет?

— Совершенно верно.

— Все, что вы описываете, происходит на пересечении 30 лет Победы и Маяковского, правильно? Когда перекресток будет открыть?

— Мы к этому ведем. Чтобы к концу октября все-таки открыть перекресток.

— Меня смущает вот это «все-таки». Есть вероятность, что не откроют?

— Однозначно откроют.

— А продолжение улицы Маяковского когда ждать? Опять целый год?

— Ориентировочно открытие дороги со всеми тротуарами, светофорами запланировано на август 2020 года.

— Выделенные деньги не пропадут? Вы же их, получается, не освоили.

— Сумму перераспределили. Это порядка 340 млн рублей. Мы перенесли деньги на другой объект — улицу Геологическую. Потом перенесем обратно на улицу Маяковского.

— За это бесконечное перенесение сроков будет кто-то наказан? Все-таки четыре года уже прошло, горожане недовольны.

— Мы стараемся. Грубо говоря, с коленки корректируем, вносим в проект, чтобы не задерживать сдачу. К концу октября перекресток откроем. Понимаете, организация, которая проектировала объект, и предыдущее руководство [администрации]… Все это было до вступления Вадима Николаевича Шувалова [глава Сургута, — прим. автора] в должность. Сейчас уже даже наказывать некого.