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​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

Интервью с директором МКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Никитиным

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В Сургуте в очередной раз сорвали сроки строительства продолжения улицы Маяковского. Летом 2019 года подрядчик — компания «ЮВиС — обещала открыть дорогу к концу ноября, но уже тогда сообщалось, что на участке обнаружили неучтенные коммуникации, которые мешают окончанию работ.

Кто и почему допустил такой промах, шеф-редактору СИА-ПРЕСС рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин.

— В каком году был готов проект нового участка дороги?

— Проектные работы по данному объекту производились в 2013-2014 годах. Впервые аукцион на проведение строительных работ выиграла компания ООО «СОК». Работы начались в 2015 году и были приостановлены в июле 2016 года. Причина остановки заключалась в том, что слаботочные сети «Ростелеком», NetByNet, «Югратэл» [расположенные под землей на участке] хоть и были отражены в проекте, но не подразумевалась компенсация затрат на их переустройство. Были и другие ошибки при проектировании. Например, не был учтен щебень, который укладывается в полотно дороги.

— Чьи это были ошибки?

— Проектной организации. Компании за свой счет отказались перекладывать сети. Дорога ведь нужна нам и перекресток тоже. Поэтому организации не готовы были нести затраты.

— Можно максимально простыми словами? Как возникает проблема с этими сетями? Строители поднимают землю, чтобы класть дорогу — и видят там коммуникации, которые мешают им строить дальше?

— Нет, перед проектированием запрашиваются техусловия у каждой заинтересованной организации. Например, ГТС, Горводоканал, СГЭС. Если их сети там не проходят, то компании нам об этом сообщают. На данный проект были получены все техусловия. Сети были заложены в документацию, было предусмотрено их переустройство — но не компенсация затрат на эти работы.

— И это повлекло за собой то, что работы пришлось заморозить?

— Нет, был разорван контракт с подрядчиком, а проектная документация направлена на корректировку. Проект корректировался полгода, и потом еще более полугода он проходил экспертизу.

— Такие временные затраты вообще обоснованы?

— Понимаете, дело еще и в том, что когда в 2018 году мы начали выставлять объект на аукцион, участников не было. Предпоследний аукцион проводили 22 марта этого года, но он снова не состоялся в связи с отсутствием участником. И только в мае компания ООО «ЮВиС» вышла на торги и победила.

— И что дальше? Буквально 20 августа подрядчик давал пресс-конференцию и отчитывался, что все в порядке, и ближе к ноябрю объект будет сдан. Но вот прошло несколько недель, и опять все срывается. Это какая-то анекдотическая ситуация. Сейчас-то что произошло на объекте?

— После повторной экспертизы мы согласовали все, но [в ходе работ] стали сталкиваться с незаконными коммуникациями.

— Подождите. В моем представлении к 20 августа работы на объекте должны были уже близиться к завершению. То есть все было почти готово — и вдруг раз — и на последнем куске дороги нашли эти незаконные сети?

— Мы с этими проблемами стали сталкиваться еще в июле. Грубо говоря, когда мы шли со своими сетями, то стали упираться то в незаконно построенный коллектор, то еще во что-то. В данный момент проблема в том, что мы попали на сети теплоснабжения и водоснабжения. Для них на определенных участках устраиваются компенсаторы. Однако в техусловиях, которые нам отдавали организации, данного компенсатора нет. И вот мы встали. Предварительное решение — загнать сети в бетонный лоток и поставить камеру. Потому что без этих работ на низкой отметке мы не можем продолжить строительство.

— Владельцев незаконно проложенных сетей найдут и накажут?

— Происходит так: мы находим сеть, — вызываем ответственную организацию. Но у них эти сети не числятся.

— То есть и спросить не с кого? Это же безобразие.

— Понимаете, строительство велось в 90-х годах, 2000-х. Тогда, грубо говоря, сети укладывались хозспособом, без согласования.

— Тут кинем — и сойдет?

— Совершенно верно.

— Все, что вы описываете, происходит на пересечении 30 лет Победы и Маяковского, правильно? Когда перекресток будет открыть?

— Мы к этому ведем. Чтобы к концу октября все-таки открыть перекресток.

— Меня смущает вот это «все-таки». Есть вероятность, что не откроют?

— Однозначно откроют.

— А продолжение улицы Маяковского когда ждать? Опять целый год?

— Ориентировочно открытие дороги со всеми тротуарами, светофорами запланировано на август 2020 года.

— Выделенные деньги не пропадут? Вы же их, получается, не освоили.

— Сумму перераспределили. Это порядка 340 млн рублей. Мы перенесли деньги на другой объект — улицу Геологическую. Потом перенесем обратно на улицу Маяковского.

— За это бесконечное перенесение сроков будет кто-то наказан? Все-таки четыре года уже прошло, горожане недовольны.

— Мы стараемся. Грубо говоря, с коленки корректируем, вносим в проект, чтобы не задерживать сдачу. К концу октября перекресток откроем. Понимаете, организация, которая проектировала объект, и предыдущее руководство [администрации]… Все это было до вступления Вадима Николаевича Шувалова [глава Сургута, — прим. автора] в должность. Сейчас уже даже наказывать некого.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 915, комментариев: 9


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:27
Цирк. У Шувалова уже этот срок правления городом заканчивается, а все на прошлого градоначальника промахи списывают. А ну как Шувалова снова градоначальником назначат на кого тогда пенять будут?

Только как у Маяковского – ваше слово товарищ маузер. Тогда этот цирк сразу прекратится. Тогда Шувалов с губернаторшей самолично кинутся асфальт укладывать. У нее уже опыт есть на стороне.
Ю.Н.
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Сегодня в 12:31
​«Сейчас уже даже наказывать некого»: ну конечно-конечно! Это без сомнений. В администрации же нормальные люди сидят, не унтер-офицерские вдовы ни разу

А вообще, смысл всей беседы — видимо, в последней фразе. Простите, но это очень смешно. Коллеги, предлагаю эту фразу поставить в очередной номер НГ в рубрику «Слово не воробей».
Ю.Н.
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Сегодня в 12:32
*простите, в предпоследней фразе, конечно. В предпоследней.
Мудрец Сергей Б
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Сегодня в 13:32
Чтобы своё слово сказал "товарищ маузер" сначала надо, чтобы своё слово сказал "товарищ Сталин", А без него, судя по всему, никак.
Сергей Б Мудрец
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Сегодня в 13:47
Да уж, есть такая нехорошая черта в менталитете россиян. Демократия нам не к лицу.
Сергей Б Ю.Н.
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Сегодня в 13:52
Зато, у рачительного хозяйственника деньги не пропали даром. Хитрый ход. На Геологической пришлось заборчики соорудить и тротуарчики. Которыми, впрочем, местный житель Альберт Леонов все равно недоволен.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:53
Так пусть же этот участок Маяковского еще много лет стоит запущенным, а деньги с этого участка переносят на благоустройство в другие районы. Так город будет иметь дополнительные средства на какое-никакое благоустройство.

Только как бы у градоначальника Шувалова проблемы с законом не возникли. Как у Попова: за нецелевое использование средств. Деньги то при защите бюджета города на Маяковского закладывались. А чтобы их вернуть обратно, куда их теперь закладывать, на Геологическую?
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 16:48
Вот чую что не все чисто и так складно, как пытаются нам преподать. Если внутреннее что где то есть шило в мешке.
Наказать некого? КАК?! Разве нет того кто ставил свои подписи, кто визировал? Разве их нельзя привлечь к отвественности? Или никому нет дела, денежки то не свои, а общественные. И куда интересно прокуратура смотрит? Значит как две школьницы друг-друга ударили , так сразу раз! Контроль прокурора лично! Резонансное дело! А как разгильдяйство происходит, то мы не причем! Это дело такое! А почему не проверить и не наказать виновных?
С заборчиками, это еще анекдотичнее, их никогда там не было и вот опять? Деньги девать некуда? НЕЦЕЛЕВОЕ! Какое ..... они должны делать и делают? Защиту от дебалоидов, что где не попадя дорогу не переходили?!
А сколько извиняюсь там в неположенном месте переходило дорогу, были ли дтп по вине пешеходов? А если переходят, тогда плохо ведет работу профилактическую ГИБДД по городу Сургуту. Значит их наказать надо!
А если никакого практического значения нет тогда это пустая трата денег!
Швондер
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Сегодня в 18:02
шатунов крузаками брал, браташов пиццериями... Не думаю, что этот зоопарк с улицей бесплатный.

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Мнения

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте
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