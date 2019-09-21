​Мэтт Томпсон: «Сургут — это как маленький Нью-Йорк, потому что везде высотные дома»

Более года Мэтт Томпсон занимает должность консула по вопросам культуры, образования и СМИ в генеральном консульстве США в Екатеринбурге. До этого он работал в посольстве в Латвии и Мексике, а еще раньше, — до своей дипломатической карьеры, Томпсон был учителем в «Корпусе мира» в болгарском селе. Помимо прочего ему довелось поработать журналистом в Сиэтле — с этого когда-то и началась его карьера.

Сейчас Мэтт Томпсон приехал в Сургут вместе с музыкантом Тимом Истоном, у которого стартовал тур по России, организованный совместно с посольством Америки. В интервью СИА-ПРЕСС консул рассказал о различиях России и США, музыкантах-путешественниках и средствах массовой информации.

— Мэтт, вы живете в Екатеринбурге больше года. В чем принципиальные различия стран: России — вашего текущего места проживания, и родины — Америки?

— Трудный вопрос. Я заметил несколько дней назад, что когда я путешествую по России, то во всех городах вижу очень высокие здания. В Америке их нет, только в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это производит большое впечатление. Сургут — это как маленький Нью-Йорк, потому что везде высотные дома.

Вообще я жил во многих странах — Мексике, Латвии, Болгарии — везде есть небольшие различия.

— А если говорить о менталитете? Обычно Россию и Америку в этом отношении противопоставляют. Так ли велика разница между народами?

— Нет-нет. Я не удивляюсь, когда американцы приезжают сюда и узнают, что люди очень открытые и дружелюбные. И когда россияне отправляются в США, их тоже тепло встречают. Конечно, есть различия: в еде, частично в менталитете, но они минимальны. Важно, что мы поддерживаем программы обмена, в том числе культурного. Я уверен, когда такие возможности существуют — это сближает страны.

— Сейчас при поддержке консульства организовано турне музыканта Тима Истона по России. Охотно ли артисты из Америки едут сюда? Сложно ли организовать такое событие?

— Конечно, каждый год множество музыкантов, художников, спикеров приезжают в Россию, чтобы поделиться своими идеями, показать творчество.

У нас в России много партнеров среди организаторов фестивалей, музеев, театров. Мы стараемся найти деятелей, которым будет интересно такое путешествие.

— Я правильно понимаю, что многим артистам из Америки интересна наша культура?

— По моему опыту, да. В этом году приезжала группа из Техаса, им было очень интересно путешествовать по России, для них это была мечта. И музыканты были очень довольны. Они хотели узнать страну не только через Москву или Питер, но и увидеть настоящую Россию, какой она является в Сургуте или Екатеринбурге.

— Вы по первому образованию журналист и начинали карьеру именно корреспондентом. Какие российские издания вы читаете?

— Мне повезло, что я живу в России и у меня есть возможность читать разные журналы и газеты каждый день, потому что это моя работа, да и мне просто интересно. В Екатеринбурге я читаю Znak.com, РИА «Новости», Meduza, «Коммерсант».

— Скажите, что по вашему мнению кардинально меняется в профессии сейчас?

— Например, 15 лет назад я работал в газете, а сейчас ее не существует, она закрылась. СМИ переходят в интернет, например, Washington Post или New York Times и другие большие газеты.

Сейчас печатная пресса хочет найти возможность заработать деньги, чтобы не закрываться.

Но по-моему, очень важно, что везде есть местные издания, чтобы люди могли получать информацию каждый день.