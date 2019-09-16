В Сургуте прошел чемпионат мини-футбола среди любительских и профессиональных команд. Лучшим футболистом среди профессионалов газета «Новый Город» выбрала вратаря команды «Эфа», Савелия Молчанова. Он рассказал корреспонденту газеты о состоянии сургутского футбола, о важности усердия, роли удачи в спорте, и в каком возрасте лучше приводить детей в спорт.

– Футбол для тебя — это хобби, любовь или просто способ занять свободное время?

– В моей жизни ни разу не было такого дня, чтобы я подумал, что устал от футбола. Всегда он где-то рядом со мной в мыслях. Так что это скорее любовь.

– Часто вообще в Сургуте проходят чемпионаты?

–Не особо. Конечно, ребята сами организовываются и проводят дружеские матчи, но в целом независимых турнирчиков вроде «Наджи» у нас мало. Все ограничено лишь чемпионатом города, который проводится осенью.

– Никогда о нем не слышал.

– В этом-то и проблема, жители не знают, что у нас происходит. На матчах из зрителей только близкие люди, зеваки редко заходят. А ведь в Сургуте есть две команды высшей лиги, которые участвуют в чемпионате России, и на которые очень интересно смотреть. Это СДЮСШОР «Нефтяник» и «Факел». У «Нефтяника», кстати, фишка – там играют только сургутские воспитанники.

– Как думаешь, станет ли когда-нибудь сургутский футбол интересен местным?

– На самом деле, популярность футбола в Сургуте заметно растет, спортивная инфраструктура быстро развивается. Недавно, например, по инициативе федерации футбола на улице Университетской построили новое поле на деньги из городского бюджета.

С появлением новой площадки стал возможен новый формат игры. Сейчас в городе популярен мини-футбол, в котором играют по пять человек в команде. Еще есть большой футбол, но у нас им почти не занимаются. А теперь можно будет проводить игры между этими форматами, так скажем, полу-большой, с участниками семь на семь. Этот формат очень популярен в больших городах, типа Екатеринбурга.

Еще, если мне не изменяет память, за последние пять лет открылись четыре школы, плюс филиалы.

– Кстати о школах. В каком возрасте стоит отдавать детей на футбол?

– Мне было шесть, когда меня отдали в секцию, это хороший возраст. Конечно, поначалу футбола не будет. Первые годы идет скорее общая физическая подготовка, но это нормально, потому что до 14 лет идет процесс становления. После этого возраста войти в спорт сложнее, тяжело набирать форму, но все еще можно.

— То есть, нет смысла пытаться заняться футболом, если ты уже взрослый?

— На самом деле все зависит от желания и трудолюбия. Можно и в 20 лет начинать, если есть цель.

— Что важнее в обучении, талант или упорство?

— Это разные понятия. Раньше я жил в Екатеринбурге, там я успел побыть тренером. По некоторым детям видно, что им это дано. У них ярко выраженный талант, им легко дается игра и вскоре они становятся лидерами, которые забивают каждую игру. А есть те, которым надо больше внимания уделять, чтобы у них получалось.

В общем, если таланта нет, но ты работоспособный, то догонишь одаренных. Но если талантливые не будут работать, то они тоже быстро сдуются, так сказать.

— А своих детей в спорт отдашь?

— В футбол? Если будет девочка, то навряд ли, я как-то холоден к женскому футболу, девочку лучше на гимнастику. Но понятное дело, буду ее в курс дела вводить. А если парнишка, то я его сразу на футбол отдам и буду тренировать.

— Насколько важна удача в футболе?

— В футбольном плане важна даже не удача, а некий фарт, что ли. Смоделируем ситуацию. Последняя минута, идет атака на твои ворота. Ты вратарь, тебя уже обыграли – ворота пустые. Нападающему остается лишь забить, а он промахивается, и мы выигрываем, так была бы ничья. Такое часто бывает. Что это, если не фарт?

— Что важнее, постоянно выигрывать или уметь проигрывать?

—Уметь проигрывать с гордо поднятой головой. Сегодня проиграли, завтра выиграем.