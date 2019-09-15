«Я боялась выступать на ТВ, боялась, что меня будут обсуждать»: сургутянка Юлия Антонова — о конкурсах красоты, бизнесе и семье

Русские женщины всегда удивляли не только своей силой духа, но и красотой. Наши соотечественницы не боятся показать себя на конкурсах красоты, как всероссийского, так и мирового масштаба. Сургутянка Юлия Антонова не только вошла в тройку лучших в окружном и во всероссийском этапах, но и стала финалисткой конкурса для успешных семейных женщин «Хрустальная Корона Европа 2019». При этом Юлия успевает развивать свой фитнес-клуб «Ufit» и не забывает проводить время с семьей. Как ей удается везде успевать? Об этом она рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС.

— Что подтолкнуло вас на участие в конкурсах красоты? Это была собственная инициатива или предложение от кого-то другого?

— После рождения второй дочки я решила кардинально изменить себя. До этого я была «спортсменом» - в моем гардеробе были только футболки и джинсы, теперь же мне хотелось «превратиться» в женщину и выглядеть совсем по-другому. Я просто подала заявку на конкурс, не рассчитывая на то, что я войду хотя бы в тройку. Я очень удивилась, когда мне присудили второе место в округе.

— Как вы изменились после участия в «Хрустальной короне»?

— Передо мной открылось много возможностей: я стала лучше разбираться в людях, научилась побеждать свои страхи, а также видеть возможности, благодаря которым я расту как личность.

— Как отнеслись окружающие (друзья, семья, коллеги) к переменам?

— Мой муж меня поддерживает. На протяжении всего времени он говорит мне «ты красивая», «у тебя все получится», «я в тебя верю», «ты самая лучшая» - это дает мне силы. Я боялась, что родители отнесутся ко всему скептически, скажут, «у тебя двое детей, свое дело, а ты ещё и туда полезла», но нет. Вся семья пришла поддержать меня на конкурсе в Сургуте, даже папа был включен – всех оценивал, высказывал свое мнение и радовался за меня. Остальные разделились на два лагеря: одни стали лучше относиться ко мне и, видя мое развитие, захотели так же измениться. Я их поддерживаю, даю мотивацию и придаю уверенности в себе. Вторые – увидели во мне соперника.

— Вас сильно расстроил тот факт, что первое место в «Хрустальной короне» получили не вы?

— Нет. Завоевать второе место, войти в тройку для меня уже было большим шагом вперед. Тогда мне было этого достаточно – уже позже я поняла, что это из-за неуверенности в себе. Сейчас я буду делать все возможное, чтобы войти в тройку на Европе.

— Как известно, перед участием в конкурсе вам предстоит еще многое сделать, а на подготовку уходит много времени. Это сильно отражается на вашей семье, вашем бизнесе?

— Я стараюсь направлять свое внимание и на конкурс, и на семью, и на бизнес. С мужем мы планируем и решаем стратегические задачи вместе. В моем графике нет «пробелов» - стараюсь равномерно распределить время, чтобы успеть все. Когда я с кем-то чем-нибудь занимаюсь, я стараюсь полностью погрузиться в процесс, максимум выжать из единицы времени.

— Как вам удалось добиться успеха в развитии фитнес-клуба? Кто вам помогал?

— Я много училась. Знания из крупных центров помогли мне в развитии моего фитнес-клуба, но это лишь часть всего успеха, самое главное это большая работа над собой, самодисциплина, и делать ни смотря ни на что.

— Скучают ли по вам дети? Или вы уделяете им столько же внимания?

— Я стараюсь, чтобы мои дети были всегда заняты и не скучали. Время, проведенное с ними – самые ценные моменты для меня. На самом деле, это только кажется, что у меня тяжелый график, если правильно планировать, то можно успеть все задуманное. И я считаю, что время для маленького чуда есть всегда.

— Можно ли утверждать, что ваш муж – счастливый человек? Почему?

— Да. Во-первых, он занимается любимым делом – вместе со мной развивает наш фитнес-клуб. Во-вторых, у него есть любящая жена. Мы уже 10 лет вместе! Стараемся поддерживать наши отношения: учимся вместе, у нас общие друзья. Даже если у нас и случаются ссоры, мы быстро миримся.

— Он вас не ревнует?

— Нет. Я его ни к кому не ревную, и он меня тоже. Я считаю, что ревность – это неуверенность как в себе, так и в своем партнёре.

— Бывают ли моменты, когда вы теряете веру в себя? Что вы предпринимаете?

— Да, бывают такие моменты. Тогда я перечитываю свой список того, чего я добилась. Это помогает вернуть мне уверенность.

— По-вашему, какими тремя важными качествами должна обладать идеальная женщина?

— Первое – это любовь. Любовь к мужу, к детям. Любовь к своей деятельности, нужно любить все, что я делаю. Даже если кажется, что это не работа мечты, я делаю её с любовью. Я много лет работала инженером по своей специальности, но после того, как мне открылись новые «миры», я решила сменить род деятельности. Несмотря на это, я очень благодарна своей прошлой работе. Стараюсь это донести и до своих сотрудников. Они, как дети, их нужно направлять в нужное русло, чтобы раскрыть их потенциал! Считаю, что в каждом человеке есть безграничный потенциал, пройдя свой путь, помогаю другим добиваться своих целей и мечт. Второе – это уверенность в себе. Над этим я работаю, еще есть моменты, которые выбивают меня из колеи. Третье – это упорство. Если ставить себя в пример, то можно вспомнить о моих прошлых неудачных проектах. Благодаря упорству я добилась успеха в развитии «Ufit».

— А вы – идеальная женщина?

— Стремлюсь к своему идеалу! У каждого свои стандарты идеала, для меня это больше – внутренняя красота. Для меня идеалом считается многодетная женщина, которая может сохранить отношения с мужем, рядом с которой её мужчина будет развиваться и расцветать, при этом женщина остается красивой, спортивной, ухоженной и ради нее ее мужчина готов «свернуть горы».

— То есть вы поддерживаете позицию «мужчина - голова, а женщина – шея»?

— Да. Муж – самый главный в семье.

— Как сделать так, чтобы побороть свои страхи и стать уверенной в себе?

— Нужно «идти в страх». Я боялась выступать на ТВ, боялась, что меня будут обсуждать. Несмотря на свою фобию, я стала часто появляться на телевидении. Поборов свой страх, я открыла перед собой новые двери. Я могу дальше творить, воплощать свои идеи в жизнь и делать это с большей уверенностью.