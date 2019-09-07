​«ЯСНО», проблемы с полицией и граффити за деньги: О жизни стрит-арт художников без цензуры

Имена Богдана и Кости наверняка знакомы жителям Сургута. В каждом районе города они встречаются ежедневно — на дорожных знаках, электрощитовых, стенах домов. Парни годами рисуют тег «ЯСНО» и собственные имена. В интервью СИА-ПРЕСС они рассказали (и показали), что такое граффити, какие проблемы и какую пользу приносит их хобби, а также что значит «ясно».

— Почему вы начали заниматься этим?

Бодя: Потому что ничего другого не умеем делать. Короче, сосед-наркоман написал «Толян был тут». А я взял маркер и написал «Бодя». Мы с друзьями испортили подъезд, а потом соседка маме нажаловалась, и мы все оттирали. Так я в первый раз оказался в ГОМе.

Костя (перебивает): Это классика.

А у меня «супер» детство было. Всегда эта движуха влекла. Тем более я жил в трехе (доме-трилистнике — прим. авт.), а там всегда бомонд местный собирался.

Я в третьем классе увидел типа, который писал «Кос», а я ж тоже Костя. Ну я всем начал говорить, что это я. Потом я стал обращать внимание на стены в городе, замечать, где и что написано. Когда появился интернет, начал искать ребят, которые тоже рисуют, связываться с ними.

Бодя: В юношестве просто портишь стены и не можешь объяснить, зачем. Потом ты оставляешь граффити на постоянной основе. А после это превращается в хобби, и ты кроме как рисовать ничего не хочешь делать.

Вот как сейчас — чем нам летом заниматься? Мы ничего кроме рисования не умеем — так мы время проводим.

Мы с Костей познакомились, когда он перешел в мою школу. Я увидел, что он рисовал что-то в тетрадке, и позвал его гулять. Нам было по 15 лет.

— Как родители отреагировали на такое увлечение?

Бодя: Мама сказала — пусть лучше рисует, чем в падике сколется или бухает.

Костя: У меня то же самое. Мать всегда меня поддерживала.

Бодя: Родители вообще положительно воспринимают рисование. Мы с ними вечером можем гулять, и я буду рисовать.

Костя: Да, мамане спасибо большое — всегда давала деньги на краску. Я заказывал, она с зарплаты выделала по касарю-полтора. Раньше можно было коробку краски заказать на это — она копейки стоила. Сегодня на две тысячи рублей ты можешь купить шесть балонов краски, влить на стену за раз — и все.

Бодя: Родители всегда поддерживали, даже несмотря на то, что с ГОМа забирали. Наши с Костей мамы, наверное, пересекались два раза — в полиции и на выпускном. Но им, кстати, тогда даже штрафы не пришли. Мы обещали, что пойдем закрасим стенку в доме ЖК «Северное сияние». Но мы никуда не пошли и ничего не закрасили — пошли они в жопу.

— А можно поподробнее?

Бодя: Мы поднялись на крышу. Начертили две буквы. И тут появилась консьержка 180-киллограмовая. Первое, что я спросил у ребят — как она вообще сюда зашла?! Мы-то с трудом забрались, а тут такая тетя-бомба. Ну она и вызвала полицию, а из отделения нас родители забирали.

— Как у вас сейчас складываются отношения с правоохранителями?

Бодя: Мы рисуем в основном на испачканных стенах, которым явно не станет хуже от граффити. Поэтому даже когда полицейские подъезжают — не задерживают, штрафы не выписывают, если ты не с пивом.





— И вы никогда не убегали от полиции?

Бодя: Конечно, убегали. И под газельками прятались, и в сугробах, куда машина не сможет проехать.

— Так, ну а что значит «ясно?»

Костя: Захват разума (смеется).

Бодя: Да, мы просто коротко и ясно относились ко всем этим ребятам (которые тоже рисовали граффити — прим. авт.) до тех пор, пока с ними не подружились.

Костя: Мы хотели быть злыми ублюдками, которые портят все.

Бодя: Но сейчас мы со всеми дружим.

— Как родилась идея «ясно»?

Костя: Это моя идея — целиком и полностью. Изначально «ясно» было моим toy. Когда кто-то стремно нарисовал — не стыдно его затоить. Ну то есть, если рисунок ни о чем — на нем поверх пишут toy. А я решил писать «ясно».

Посыл был такой: ходить всех анонимно закрашивать, быть на слуху у типов, которые круто рисуют. Когда это все придумывалось, мне было лет 12-15, и тогда, естественно, я не был на уровне.

— Вы работаете анонимно много лет. В сети встречали теории о том, кто пишет «ясно»?

Бодя: Была якобы какая-то организация до 2004 года, которую создал Путин, многие думали, что граффити — это их рук дело. Еще говорили, что «ясно» пишут 20 армян или потом три бабы с Петербурга.

— Можно ли стать частью вашей команды?

Бодя: Никому не запретишь писать «ясно», это идет от сердца. Много надписей по городу не наши.

— Ваши рисунки — это только буквы?

Бодя: Иногда есть желание что-то свое нарисовать, когда есть, что сказать. Бывают еще коммерческие заказы. У меня даже холсты дома стоят, но я все никак за них не возьмусь.

— Как выбираете эскиз?

Бодя: Всегда есть мысль. Вот, ЖКХ закрашивает мои рисунки. Я на 25-м (микрорайоне — прим. авт.) стену нашел — выкрашу ее в белый, она очень грязная. Там лист железа оторвался. Я нарисую огромную открывашку, типа я вскрываю эту стену, и напишу: «Я тебе б…ь позакрашиваю».

Посыл появляется, когда постарше становишься. Как у любого художника, писателя есть желание высказаться.





— Два года назад на набережной СурГУ появилось многометровое граффити «Культура улиц». Знаете, что его планируют закрасить?

Бодя: Слышали. Вроде, если мы закончим боковые стены, оформим до конца, то его сохранят. Тем более в Сургуте это единственный крупный стрит-арт объект.

Все это время граффити не трогали, наверное, понимают, что это что-то достойное. Ни у кого не поднимается рука написать там «квартира на сутки» и номер телефона.

— Как появился этот рисунок?

Бодя: Знакомый позвал, собрал тусовку больше 10 человек. Мы за эту работу не получили денег. Рисовали два дня с утра до ночи. А краску, валики и другие расходники нам предоставили.

Говорят, городская администрация была не против, и насколько мне известно с чиновниками этот рисунок обговаривали. Зачем им тогда закрашивать?

— Идея с закрашиванием такого арт-объекта оскорбительная?

Костя: Конечно! В это вложено столько сил, времени и денег. Любой нормальный человек должен понимать, что закрашивать такое — преступление.

Бодя: Рисунок нормальный. Передайте Шувалову (главе Сургута — прим. авт.), если встретите, что не надо закрашивать.





— А если говорить о коммерции. Хорошие деньги приносит такое хобби? На заработок от заказов можно выжить?

Бодя: Да, конечно. Есть ребята, которые не работают и живут на коммерции. А можно все это совмещать: работу, заказы и рисование, как хобби.

— Из кого сейчас состоит граффити тусовка?

Бодя: Нас много, до 15 человек соберется. В Сургуте граффити не умирает. Но наша команда в городе самая долгосуществующая (с 2011 года — прим. авт.).

Костя: Но сейчас все пишут свое имя. Даже Богдан уже начинает «Бодя» и все такое.

Бодя: Просто, когда пишешь одни и те же буквы восемь лет — это надоедает. А если на какие-то мероприятия зовут — я обычно рисую за себя и за команду.

— Интересна ли культура граффити молодежи в Сургуте?

Бодя: Есть достойные художники, которые начинают, вливаются. Например, «Интер» — перспективный малой, ему 17 лет. Мы общаемся. Но таких с каждым годом все меньше.

Сделать так, чтобы о тебе говорили несложно — можно за ночь пол города разрисовать своими тегами. Но что будет с молодой командой — не угадаешь. Не факт, что они не забьют после первой зимы.

— Есть сейчас в городе деление на настоящую стрит-арт культуру и тех, кто тоже рисует баллончиком, но в тепличных условиях?

Бодя: Все делают всё — и за деньги рисуют, и в фестивалях участвуют, и интервью дают. Мы в маленьком городе, где 300 тысяч население и все друг друга знают. В мегаполисах есть андерграундные команды — на поездах рисуют, и ты никогда не узнаешь, кто они.

Костя: В наше время невозможно отказаться от возможности подзаработать немного на своем хобби. Я считаю, если ты оформляешь кому-то стену или офис — это нормально. Если ты берешь политический заказ — это не тру.





— Как горожане реагируют на ваши рисунки?

Бодя: Люди в основном позитивно реагируют, когда стоишь и рисуешь. Максимум интересуются: чем мы занимаемся, что значит надпись.

Но иногда неадкваты прикапываются. Год назад ко мне подошел дед, возрастом лет 60, стал тыкать камеру в лицо и кричать: «У меня рак, что ты мне сделаешь?!». Я попросил отойти и дать мне дорисовать. Он ответил: «Я раньше не знал, кто стены портит, а теперь знаю, что это за дебилы». Когда я попросил не оскорблять, он сказал, что это не оскорбление, а диагноз.

— Граффити в России сейчас развито?

Бодя: Из-за цен на краску интерес падает. Но я считаю, что это культура, которая не может умереть — будут рождаться новые дети, которые будут портить стены и писать «тут был Вася».





— Правительство Москвы недавно утвердило правила создания граффити. Теперь художники должны согласовывать тему рисунка, сроки и место его нанесения. В документе сказано, что нужно получить одобрение дизайн-проекта в семи ведомствах мэрии. Как вы к этому относитесь?

Костя: Да пошли они в жопу. Так убивается вся суть граффити. Никто не будет этим заниматься.