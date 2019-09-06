​Ольга Васильева: «Складывается ощущение, что мэр Нефтеюганска не заинтересован в решении проблем города»

Нефтеюганская активистка Ольга Васильева провела голодовку. Протестная акция была посвящена главным проблемам города. О том, чего хочет добиться общественница и с чем пытается бороться, она рассказала в интервью СИА-ПРЕСС.

— Какие темы вы хотели поднять своим протестом?

— Голодовка длилась около суток. Я ее проводила, когда в Нефтеюганск приезжала губернатор Югры Наталья Комарова. К ее приезду хотелось привлечь внимание к таким темам, как грязная холодная вода, непригодная для питья, высокие тарифы на вывоз мусора, а также аптека в 12 мкрн, где развита аптечная наркомания.

Ольга Васильева проводила 20 июня пикет против аптеки, где продают запрещенные вещества. Видео: vk.com/eto_yugansk_detka

Понимаю, что, полежав на асфальте, я эти вопросы не решу.

Как говорила Комарова, проблемы есть и о них нужно напоминать. Этим актом протеста я напомнила губернатору, что в нашем городе они не решаются. Складывается ощущение, что наш мэр города не заинтересован в решении этих проблем, а наоборот пытается скрыть их.

— Акция была санкционированной?

— По законодательству я не обязана предупреждать местные власти о проведении голодовки. Но я за 20 минут известила администрацию, что проведу мероприятие.

—Почему протест закончился спустя сутки?

— Меня пригласили побеседовать сотрудники городской администрации. Они позвали огласить требования и претензии, которые существуют. Просили объяснить, какие выходы из ситуации видят жители.

Встреча длилась около двух часов. Специалисты рассказали какие действия планируют предпринять для решения проблем, и я надеюсь, что на этом наш диалог не окончится.

— Что не так с водой?

— Мы платим за воду, которую нельзя пить, как за чистую. Жителям приходится кипятить воду, чтобы искупаться. Через суд можно добиться признания воды непригодной для питья, это будет означать, что тариф платы за воду завышен. Сейчас мы готовим документацию и образцы воды. На данный момент, жители в Вайбере создают группы инициативных жителей каждого микрорайона, через которые мы информируем их о проделанной работе.

Кстати, на встрече с жителями Нефтеюганска губернатор согласилась, что вода некачественная и была возмущена тем, что постоянное финансирование на модернизацию очистных сооружений и решение этой проблемы выделяются, а лучше не становится.

— Как прохожие относятся к акции?

— На протяжении всей акции люди подходили и поддерживали, спрашивали, где можно подписаться. Многие жители выступали с предложением провести круглый стол, потому что все эти проблемы остро стоят сегодня.

— Чего хотите добиться?

— Снижения тарифов по оплате на вывоз мусора, чистой воды из-под крана и прекращения продажи наркотических веществ в аптеке.

— Есть планы на другие протесты?

— Пока я заняла наблюдательную позицию.