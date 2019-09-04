​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно

За сутки акции «Сургутнефтегаза» резко подорожали на фоне слухов о возможном запуске огромных банковских депозитов компании в ценные бумаги или иные инвестиции. За 3 сентября обыкновенные акции выросли на 21 процент, а «префы» на 12 процентов. Директор филиала «БКС брокер» в Сургуте Азамат Юсупов рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, с чем связан этот рост и стоит ли сейчас вкладываться в «Сургутнефтегаз».

– Начнем с легендарной «кубышки» – около трех триллионов рублей. Зачем «Сургутнефтегазу» нужна такая огромная сумма?

– Ситуация такая уникальная, что здесь нельзя дать однозначного ответа. Возможно, создавая такой «фонд», компания планировала реализовать свою «кубышку» через 20 или 30 лет и изначально копила деньги на некий проект, и сейчас в «СНГ» решили, что момент настал.

Долгие годы я считал возможным, что «Сургутнефтегаз» в случае падения уровня добычи мог, например, купить месторождение где угодно – такое мало кто может позволить. В этом случае работники бы не потеряли работу, а просто ездили бы на другую вахту. «СНГ» создала себе запас прочности, который теперь можно реализовать благодаря талантливому управлению.

– Может ли решение «распечатать кубышку» быть связано с внешней ситуацией на рынке? Падающим рублем, например?

– Мы наблюдали падение рубля ранее и на больше, чем сегодняшние цифры. То же самое и с ценами на нефть, мы видели цены как хуже, так и лучше. Однажды цены на нефть упали до 30 долларов за баррель, а бывало, баррель шел по 150 долларов. Когда принимаются такие решения, анализируется совокупность всех факторов. Возможно, какие-то внешние и внутренние причины совпали, но точно никто не знает.

– Как компания может реализовать свои запасы денежных средств?

– Недавно «Сургутнефтегаз» анонсировал открытие нового подразделения, которое будет заниматься прямыми инвестициями (ООО «Рион» – прим. ред.). Это некая дочерняя компания, которая будет распоряжаться денежными средствами из кубышки компании, а это большие деньги, которые «СНГ» копил за счет своей прибыли долгие годы.

Раньше эти средства размещались на депозитах в банках, а сейчас, возможно, «СНГ» планирует инвестировать их в реальных бизнес и реальные проекты. Или не планирует. Мы точно не можем знать, из-за особенностей корпоративной политики «Сургутнефтегаза» – это очень закрытая структура, в которую сложно попасть и еще сложнее на нее как-то повлиять, спрогнозировать.

В любом случае, если компания решит вложиться в рынок инвестиций, то может быть несколько сценариев, разные по степени рискованности и доходности. Например, компания может вложиться в консервативные малодоходные, но надежные финансовые инструменты: облигации других компаний, облигации федеральных займов, создавать золотовалютные резервы... В этих случаях доходность будет чуть превышать депозит, но зато это надежно и контролируемо.

– А более рисковые варианты вложений?

– Есть и другой вариант, он агрессивнее. Сюда входит широкий фронт инвестиций на фондовом рынке, которые могут сулить в обозримом будущем больший процентный доход.

Например, «СНГ» может покупать акции других компаний, даже из других отраслей, заменять западных инвесторов, которые хотят выйти из российского рынка, покупать доли в других нефтегазовых компаниях, чтобы получать доходы в совместных проектах (у «Роснефти», например).

Еще «Сургутнефтегаз» может покупать месторождения, в том числе иностранные, нефтезаводы или заправочные станции, чтобы создать вертикально интегрированную нефтяную компанию. Стать как «Лукойл», например, у которого есть и добыча, и переработка, и заправки.

– Но ведь у «Сургутнефтегаза» есть и переработка, и продажа топлива.

– У «СНГ» в основном только добыча, но под Санкт-Петербургом есть один перерабатывающий завод. Насколько я помню, своей сети заправочных станций у них нет, по крайней мере здесь. На уровне предположения – они могут создать широкую региональную или даже федеральную сети заправочных станций.

Все перечисленное выше – перспективные отрасли, в которые «СНГ» может зайти со своими активами и покрыть многие проекты, чтобы в обозримом будущем получать еще большие доходы.

– Однако мы не можем знать наверняка, потому что «Сургутнефтегаз» не заявляет о своих планах?

– Да, мы просто строим гипотезы. Мы пока не знаем всей подоплеки, но возможности, которые мы нарисовали в своей голове, выглядят заманчиво, не правда ли? Положительное ожидание и прогнозирование в умах инвесторов и создает повышенный спрос на акции «СНГ».

– То есть акции растут, просто потому что люди покупают их из-за своих благих ожиданий?

– По сути, так оно и есть. Люди покупают акции, потому что думают, что со временем их стоимость вырастет.

– Все это выглядит перспективно, но туманно. Не станет ли покупка акций «СНГ» лотереей?

– Ну, лотерея – это неверная характеристика. Потому что мы знаем следующее. Компания «СНГ» очень надежна сама по себе, она богата месторождениями, денежными ресурсами на своем счету.

Как мы уже обсуждали, акции компании по факту не отражают стоимости всех ее богатств. Когда инвесторы покупают акцию, допустим, за 30 рублей, они понимают, что в этом кусочке акций заложена намного большая ценность, а значит, со временем она может сравнятся с реальной ценой компании и вырасти.

Это произойдет, если «СНГ» решит открывать новые бизнесы, новые структуры и подразделения, увеличивая тем самым стоимость материнской компании.

– И все же мы не знаем, что собираются делать в «Сургутнефтегазе».

– Конечно, закрытость «Сургутнефтегаза» смущает многих, и мы не знаем истинных целей компании. Но корпоративный мир таков, что его не дано знать всем. Ожидания дальнейшего роста акций или опасения, что все неустойчиво – через спрос и предложение – отражается в цене каждой акции, они меняются чуть не каждую секунду. В этом и заложен смысл рыночной экономики. Покажет только время.