Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы

Правоохранительные органы — одна из самых закрытых структур в России. О проблемах в работе силовикам открыто говорить запрещено, иначе можно лишиться должности.

Герой интервью больше трех лет отработал оперуполномоченным уголовного розыска в Сургуте и не понаслышке знает все тонкости работы в правоохранительных органах. Бывший полицейский на условиях анонимности рассказал СИА-ПРЕСС, насколько опасна работа силовиков, какие условия труда, кто охраняет порядок в городе и что у них со взятками.

— Почему решил уйти из полиции?

— Работа забирает все твое время без остатка. Тут какая ситуация, в служебном контракте (трудовом договоре) было указано, что рабочий день у сотрудников нашего отдела с 08.20 до 18.00. И, конечно, есть пометка про ненормированность, и это понятно, ведь ты заступаешь на сутки в составе следственно-оперативной группы. Руководство же трактует это следующим образом — если уходишь в шесть, то ты наверняка не дорабатываешь. Уходить вовремя было просто неприлично. А приходить нужно было пораньше, ведь утро начиналось с летучки. Выходной всегда только один. Либо в субботу выходишь, либо в воскресенье. Ну и вишенка на торте трудового графика — за все время у меня накопилось порядка 110 дней не отгулянного отпуска. И это не я уникум — такая ситуация у всех.

— Чем занимаются оперативники?

— Будний день зависит от того, что происходит. Если прямо обычный-обычный, то сначала летучка у начальника, постановка задач. Потом все по рабочим местам — надо проверить не вышел ли срок проведения проверок по материалам, посмотреть, что нужно сделать, может пригласить кого-то на дачу объяснения. Если есть какие-то поручения следователей, то по ним нужно отработать: найти кого-то, привести на допрос, самому дать пояснения, поучаствовать в следственных мероприятиях. А дальше идешь на землю, так сказать. Собираешь информацию, выявляешь подозреваемых на причастность к уже совершенным преступлениям. Так рабочий день может не заканчиваться очень долго или легко превратиться в сутки.

— Опасная ли работа?

— Не такая опасная, как у наружных служб — это я про ППС, но, конечно, есть риск. Никогда не знаешь, как, например, пройдет задержание подозреваемого. Ну и плюс всех привлекают к охране порядка на большие праздники — День города, 9 мая. И там тоже может всякое произойти. Лично со мной особо опасных ситуаций не случалось. Угрозы тоже не поступали.

— Есть ли в полиции кадровый дефицит?

— Конечно, есть. Везде. В любой службе некомплект. И даже если на бумаге все идеально, то по факту это не всегда так. В штате 20 человек, предположим. 20 работает — как будто все хорошо. Но один в командировке в Дагестане, значит год его нет, второй прикреплен к другому отделу, а тут только числится, кто еще в декрете, в отпуске, на больничном — и в итоге работает три калеки.

— Какие условия труда в УМВД?

— Однозначно сложно сказать. Ну, есть компьютеры. У всех. Но они старые. Есть принтеры, тоже не новые, которые через раз сами сотрудники и заправляют. Бумагу в основном тоже свою приносят. Часть выдают, конечно, но заканчивается она быстро. Приходится за свой счет. И так во многом.

— А что касается зарплаты — достойный доход?

— Денежное довольствие было неплохим. Я получал 50-55 тысяч рублей. Но опять, такую зарплату начали платить восемь лет назад. С тех пор индексации так и не проводились.

— Ты брал когда-нибудь взятки?

— Вот чем могу гордиться, так это тем, что я даже не знаю, брал ли кто-то из наших взятки. Мне об этом неизвестно. Я понимаю, что такие истории в Сургуте тоже происходят, но реже, чем в центральной России и как-то по-тихому, видимо.

— Каков уровень подготовки сегодняшних полицейских?

— В полиции сейчас идет активное замещение кадров. Опытные сотрудники уходят на пенсию, молодежь учится и пока не очень профессиональна. Большая, наверное, часть сотрудников — это ребята из вузов системы МВД: бывший Тюменский юридический институт, до тех пор пока его не закрыли, а сейчас выпускники академии Екатеринбурга. Есть сотрудники и из гражданских вузов, но у них подготовка еще слабее. Такая ситуация складывается у оперов и участковых. В наружных службах положение другое.