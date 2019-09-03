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Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы

«Я даже не знаю, брал ли кто-то из наших взятки. Мне об этом неизвестно»

Правоохранительные органы — одна из самых закрытых структур в России. О проблемах в работе силовикам открыто говорить запрещено, иначе можно лишиться должности.

Герой интервью больше трех лет отработал оперуполномоченным уголовного розыска в Сургуте и не понаслышке знает все тонкости работы в правоохранительных органах. Бывший полицейский на условиях анонимности рассказал СИА-ПРЕСС, насколько опасна работа силовиков, какие условия труда, кто охраняет порядок в городе и что у них со взятками.

— Почему решил уйти из полиции?

— Работа забирает все твое время без остатка. Тут какая ситуация, в служебном контракте (трудовом договоре) было указано, что рабочий день у сотрудников нашего отдела с 08.20 до 18.00. И, конечно, есть пометка про ненормированность, и это понятно, ведь ты заступаешь на сутки в составе следственно-оперативной группы. Руководство же трактует это следующим образом — если уходишь в шесть, то ты наверняка не дорабатываешь. Уходить вовремя было просто неприлично. А приходить нужно было пораньше, ведь утро начиналось с летучки. Выходной всегда только один. Либо в субботу выходишь, либо в воскресенье. Ну и вишенка на торте трудового графика — за все время у меня накопилось порядка 110 дней не отгулянного отпуска. И это не я уникум — такая ситуация у всех.

— Чем занимаются оперативники?

— Будний день зависит от того, что происходит. Если прямо обычный-обычный, то сначала летучка у начальника, постановка задач. Потом все по рабочим местам — надо проверить не вышел ли срок проведения проверок по материалам, посмотреть, что нужно сделать, может пригласить кого-то на дачу объяснения. Если есть какие-то поручения следователей, то по ним нужно отработать: найти кого-то, привести на допрос, самому дать пояснения, поучаствовать в следственных мероприятиях. А дальше идешь на землю, так сказать. Собираешь информацию, выявляешь подозреваемых на причастность к уже совершенным преступлениям. Так рабочий день может не заканчиваться очень долго или легко превратиться в сутки.

— Опасная ли работа?

— Не такая опасная, как у наружных служб — это я про ППС, но, конечно, есть риск. Никогда не знаешь, как, например, пройдет задержание подозреваемого. Ну и плюс всех привлекают к охране порядка на большие праздники — День города, 9 мая. И там тоже может всякое произойти. Лично со мной особо опасных ситуаций не случалось. Угрозы тоже не поступали.

— Есть ли в полиции кадровый дефицит?

— Конечно, есть. Везде. В любой службе некомплект. И даже если на бумаге все идеально, то по факту это не всегда так. В штате 20 человек, предположим. 20 работает — как будто все хорошо. Но один в командировке в Дагестане, значит год его нет, второй прикреплен к другому отделу, а тут только числится, кто еще в декрете, в отпуске, на больничном — и в итоге работает три калеки.

— Какие условия труда в УМВД?

— Однозначно сложно сказать. Ну, есть компьютеры. У всех. Но они старые. Есть принтеры, тоже не новые, которые через раз сами сотрудники и заправляют. Бумагу в основном тоже свою приносят. Часть выдают, конечно, но заканчивается она быстро. Приходится за свой счет. И так во многом.

— А что касается зарплаты — достойный доход?

— Денежное довольствие было неплохим. Я получал 50-55 тысяч рублей. Но опять, такую зарплату начали платить восемь лет назад. С тех пор индексации так и не проводились.

— Ты брал когда-нибудь взятки?

— Вот чем могу гордиться, так это тем, что я даже не знаю, брал ли кто-то из наших взятки. Мне об этом неизвестно. Я понимаю, что такие истории в Сургуте тоже происходят, но реже, чем в центральной России и как-то по-тихому, видимо.

— Каков уровень подготовки сегодняшних полицейских?

— В полиции сейчас идет активное замещение кадров. Опытные сотрудники уходят на пенсию, молодежь учится и пока не очень профессиональна. Большая, наверное, часть сотрудников — это ребята из вузов системы МВД: бывший Тюменский юридический институт, до тех пор пока его не закрыли, а сейчас выпускники академии Екатеринбурга. Есть сотрудники и из гражданских вузов, но у них подготовка еще слабее. Такая ситуация складывается у оперов и участковых. В наружных службах положение другое.


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03 сентября в 17:14, просмотров: 1836, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
03 сентября в 21:18
Да уж, херой интервью не понаслышке знает все тонкости работы в правоохранительных органах: аж больше трех лет отработал оперуполномоченным уголовного розыска в Сургуте. Водители авто с таким стажем считаются уже почти не чайниками.

На самом деле это больше похоже на интервью дезертира, который сбежал из правоохранительных органов отработав чуть более трех лет. Действительность оказалась не такой гламурной как в сериалах.

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