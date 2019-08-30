​Эдуард Шмонин: «Вы можете представить, сколько будут рассматривать дело, если я заявил 121 свидетеля и еще прокуратура 76»

Накануне, 29 августа, в Сургутском городском суде прошло первое заседание по делу Эдуарда Шмонина. Создатель портала «Чиновник.ру» и интернет-проекта «Общественное телевидение Югры» обвиняется в шести уголовных статьях, среди которых клевета, незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, распространение порнографии, вымогательство. Корреспонденту СИА-ПРЕСС удалось связаться с подсудимым и лично обсудить ход судебного разбирательства.

— Как вчера прошло заседание?

— По решению суда я не имею права давать какие-либо комментарии. Судебное заседание было закрытым. Судья мне вчера сделал предостережение и еще раз напомнил, что я не могу давать комментарии по своему уголовному делу.

— А адвокат может комментировать ход дела?

— Может, но процесс только начался, и вчера были только процедурные вопросы.

— Свидетелей тоже еще не вызывали?

— Нет, и в ближайший месяц еще не будут вызывать.

— Как вы думаете, сколько будет длиться судебный процесс?

— Вы можете сами представить, сколько будут рассматривать дело, если я заявил 121 свидетеля и еще прокуратура 76. Все эти люди — не уборщики и не простые разнорабочие — это депутаты, сотрудники силовых структур, прокуроры, следователи, замы губернаторов. Всех их нужно собрать. Практика показывает, что это займет не один год.

— Как можно будет узнать о течение дела?

— Вскоре запустится новый проект, называется «Суд присяжных.рф». Это будет цифровая платформа. Его будет вести группа лиц. Оттуда вы сможете черпать информацию по многим уголовным делам, в том числе моему.