​Сколько стоит создание нового перинатального центра Сургута и какие проблемы были в ходе его строительства?

На реализацию проекта югорского правительства по строительству Окружного центра охраны материнства и детства в Сургуте потратят 18,3 млрд рублей, из них сам процесс строительства будет стоить 10,9 млрд рублей. Объект начали создавать в 2014 году в рамках государственного-частного партнерства (ГЧП) с компанией «ВИС-Инфраструктура». Застройщик планировал сдать в эксплуатацию за рекордные три года. С того момента окончание строительных работ многократно переносилось, однако сотрудники депздрава Югры заявили, что на данный момент окончание строительства планируется в третьем квартале 2020 года.

В интервью СИА-ПРЕСС представители строительной компании рассказали сколько стоит центр, когда он будет сдан и почему происходили срывы сроков.

— Когда в Сургуте будет открыт Окружной центр охраны материнства и детства?

— Точные сроки ввода объекта в эксплуатацию зависят от своевременного исполнения своих обязательств всеми участниками проекта.

В настоящее время публичный партнер продолжает выполнение своих обязательств по соглашению о ГЧП, включая решение вопросов о выделении земельных участков, подведению коммуникаций к границам стройплощадки, а также работы по устройству дорожного покрытия.

ООО «ВИС Инфраструктура» продолжает работы на объекте в соответствии с графиком. Центр находится в высокой степени готовности, все корпуса подключены к системам жизнеобеспечения зданий и готовы к приему оборудования. К сегодняшнему дню закуплено оборудование на сумму 4 млрд рублей, ведется его поставка на стройплощадку.

Работа по комплектации центра продолжится до конца года. Большая часть оборудования относится к высокотехнологичному, часть из которого не имеет аналогов в России, поэтому закупки осуществляются у ведущих мировых производителей.

— Какова стоимость строительства медицинского учреждения сейчас? Какой была изначальная стоимость строительства?

Стоимость строительства этого уникального медицинского объекта закреплена в соглашении о государственно-частном партнерстве и составляет 10,9 млрд рублей.

— Менялась ли стоимость строительства в ходе строительства?

Стоимость строительства не менялась, даже несмотря на возникающие форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные уполномоченными органами. Все дополнительные работы по объекту, например, устройство подпорной стенки для защиты от грунтовых вод, ООО «ВИС Инфраструктура» выполнило за свой счет.

— Зачем заключалось допсоглашение к документу о ГЧП?

— Дополнительное соглашение не влечет за собой новых финансовых обязательств со стороны округа. Документ регулирует лишь частичный перенос предусмотренных проектом субсидий с этапа эксплуатации на текущий период. Это связано со смещением сроков начала эксплуатации объекта.

Более того, перенос выплаты части средств позволил пересмотреть сумму будущих субсидий на компенсацию процентов по привлеченным инвестором банковским средствам. Фактически исключить часть из них, что привело к общему снижению расходов округа по проекту на 135 млн рублей. То есть с подписанием дополнительного соглашения создаваемый ультрасовременный клинический перинатальный центр обойдется региону на 135 миллионов рублей дешевле.

— Сроки сдачи в эксплуатацию постоянно переносятся. С чем это связано?

Перенос сроков сдачи в эксплуатацию связан с объективными причинами.

Отметим лишь, что недавнее решение суда по иску Департамента здравоохранения ХМАО – Югры подтвердило, что смещение начала срока эксплуатации центра произошло не по вине ООО «ВИС Инфраструктура».

— Были ли осложнения в ходе строительства?

К осложнениям можно отнести форс-мажорные обстоятельства – затопление площадки строительства грунтовыми водами в 2015 году.

Существенное влияние оказала и макроэкономическая ситуация в стране, внешние факторы. Напомним, что соглашение о ГЧП между ООО «ВИС Инфраструктура» и правительством Югры было подписано в декабре 2014 года. Структурирование проекта происходило до существенного повышения курса валют, введения против России экономических санкций. Большая доля оборудования будущего центра охраны материнства и детства зарубежного производства и не имеет отечественных аналогов. Его стоимость после 2014 года резко выросла. Несмотря на это стоимость проекта на сегодняшний день остается той, которая закреплена в соглашении, о чем писалось выше.