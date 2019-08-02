«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»

Всю неделю Москва приходила в себя после несанкионированныой протестной акции, прошедшей 27 июля, когда полицией были задержаны 1300 участников митинга. Очередные выступления оппозиции намечены на 3 августа. О том, почему Москва стала полем битвы, что на самом деле происходит в столице, и к каким может быть итог противостояния главный редактор газеты «Новый Город» поговорила с политологом, заведующей кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надеждой Ушаковой.

«Вопрос в том, трансформируется ли или не трансформируется избирательное законодательство»

- Сидя возле телевизора или просматривая сообщения телеграмм-каналов, очень сложно понять, что же все-таки происходит в Москве и из-за чего весь сыр-бор. Какие-то малоизвестные нам политические деятели выводят на улицы многотысячную толпу. Так что там делается?

- Ситуация удивительная. Она связана с выборами, и именно в Москве, как в центре, проверяют на прочность политическую систему. Если бы такая же ситуация произошла в каком-нибудь другом регионе, то такого пристального внимания к ней не было. А здесь именно борьба с участием различных политических сил добавляют ситуации вот этой пикантности.

Далеко ходить не будем, возьмем город Сургут. В Сургуте, как правило, четыре политические силы принимают участие в выборах. Есть, конечно, и самовыдвижденцы, но, как правило, это уже состоявшиеся политики, которые в то или иное время представляли интересы этих четырех политических сил. В Москве же в этом отношении палитра политических предпочтений очень широкая. Отсюда такой особый, пристальный интерес к этим выборам. Вопрос состоит не в том, допустят или не допустят оппозицию к участию в выборах на сегодняшний день, а вопрос состоит в том, трансформируется ли или не трансформируется избирательное законодательство из-за той ситуации, которая сложилась в Москве.

- А есть необходимость трансформировать избирательное законодательство? Есть ли на это общественный запрос?

- Если быть честными, избирательное законодательство трансформируется из года в год. Если посмотреть закон о выборах, о референдуме, эти изменения систематические. Причем они связаны с различными реалиями. В том числе с финансовой экономией, когда отменили порог явки и графу «Против всех», которую сейчас требуют вернуть. Изменения касались статей о проценте прохода в Государственную думу, о смешанной и пропорциональной системе, о мажоритарной системе, о формировании округов на региональном уровне. Трансформация выборной системы происходит постоянно.

Единственное, чего не касались изменения – это процедура подачи документов. Но опять же, если сравнить с прошлым выборным циклом, со сменой руководства ЦИК была поставлена задача перед субъектовыми, территориальными избирательными комиссиями оказывать максимальную помощь кандидатам в депутаты при оформлении документов. Памфилова [Элла Памфилова – председатель Центральной избирательной комиссии – ред.] прямым текстом сказала - помогать! И здесь все зависит от самих кандидатов, насколько они грамотно воспользуются ресурсом и предоставят документы в избирательную комиссию.

Мы сравнивали избирательный цикл 2012-2016 годов с избирательным циклом нынешним. И получается, даже по статистике решений суда, раньше избирательные комиссии отказывали в регистрации кандидатов по формальным причинам. На сегодняшний день Памфилова поставила задачу весь этот формализм убрать. Должна быть всесторонняя помощь. Если человек захотел стать депутатом, он приходит в избирательную комиссию, и там ему оказывают всестороннюю консультацию по оформлению документов. Все рассказывают, показывают, предоставляют образцы, образцы выложены на сайте… то есть максимально доступная информация. Остается за кандидатом его большой шаг – собрать необходимый пакет документов, заверить, сдать и начать собирать подписи.

В Москве, как я понимаю, с этим этапом проблем не было. Была проблема с подписями, со сбором. И здесь должно быть пристальное внимание к молодым ребятам, которые собирают эти подписи. Потому что есть очень четкие требования к оформлению подписных листов, к самому сбору подписей и т.д.

«Что вкладывается в понятие «демократия»?»

- Но это же такая рутина – оформление, подписи… Молодым, энергичным, харизматичным это не интересно. Бюрократическая волынка, недемократическая процедура, придуманная режимом, чтобы отсечь свободомыслящих.

- Первостепенная задача [кандидатов – ред.] – пройти вот этот путь, этот фильтр и стать полноценным зарегистрированным кандидатом. По поводу сбора подписей… здесь мы говорим с вами об отношении этих оппозиционных незарегистрированных кандидатов к нормативно-правовой системе государства. Ведь есть закон – нужно сделать вот так-то. И если они этого не делают, видимо, это говорит об «уважении» к нормативно-правовой базе, о «способности и желании» исполнять законы. Можно говорить о том, что очень много, по их мнению, недемократических законов в нашей стране принято, и очень часто они апеллируют к тому, что это не настоящая демократия. Ну покажите мне страну с настоящей демократией тогда! Тут нужно договариваться об использовании определений. Что вкладывается в понятие «демократия»? Несоблюдение правовых норм и попытка нахрапом принять участие в выборах?Ну возможно, если вы ЭТО подразумеваете под словом «демократия». Если вы говорите о равных правах и возможностях, тогда нужно играть по тем правилам, которые установлены.

- Но демократия - власть народа. Вот народ и вышел на улицу требовать. А раз народ требует, то, по идее, существующая власть должна подчиниться…

- Всё хорошо, но нормативно-правовую базу никто не отменял. Мы же живем в правовом государстве. Понятно, народ требует. Но есть формализованные процедуры, которые нужно соблюсти, чтобы требовать.

У меня здесь, погружаясь в эту тему, прямо вопрос возникает об отношении оппозиционных кандидатов к нормативно-правовой системе. То есть принимать участие в выборах для того, чтобы менять законодательство – это хорошо. Но тогда уж играйте по правилам, пройдите эти сложные процедуры, а потом уже принимайте участие, потом уже добивайтесь.

«Идёт постоянное расшатывание ситуации, поиск тонких мест»

- Как вы оцениваете события столице в субботу, 27 июля? Ведь многие люди пришли добиваться справедливости, потому что они подписывались за этих кандидатов. И, заметьте, после прошедших протестов московские власти пошли навстречу - 3 августа им разрешили митинг на проспекте Сахарова.

- Они отказались от проведения митинга. Им нужна либо Лубянка, либо другая площадь. Я же говорю, идет давление на политическую систему.

Особый вопрос к этим кандидатам, которых не зарегистрировали: почему они не обратились в суд?

У них была такая возможность. Сначала – жалоба в избирательную комиссию, а потом, в случае отказа – обращение в суд. В избирательную кампанию сроки очень жесткие, поэтому делать это нужно было очень оперативно. Но они аргументируют чем? «Мы же знаем, какие у нас продажные суды!» Так вы пройдите всю процедуру до конца, если суд вам откажет, у вас будет лишний аргумент в свою пользу. Получается, что очень многие вещи утверждаются голословно.

Это попытки найти слабые места в политической системе. Вот это постоянное расшатывание ситуации – это поиск тонких мест. И на волне недоверия к власти, к институтам власти можно многое увидеть и многое понять в плане дальнейших действий. Потому что оппозиционные настроения в обществе не улетучатся. Даже если выборы пройдут в думу, они же [оппозиционные кандидаты – ред.] и дальше будут действовать, ситуацию расшатывать. Сценарий похож на те сценарии, которые произошли в соседних республиках.

«Депутатом может стать кандидат, набравший не максимальное количество голосов»

- Но почему только в Москве? Ведь в регионах этих оппозиционных кандидатов мало кто знает. Какие политические силы они представляют? Не заметно попыток открыть здесь ячейки, отделения этих политических партий или движений. В том же Питере, где сейчас тоже выборная кампания – губернаторская – ничего похожего не происходит. То есть несистемной оппозиции интересна только Москва?

- С нынешней несистемной оппозицией всё очень сложно. Потому что все, кто оказался по тем или иным причинам недовольны нынешней властью, они уходят в оппозицию. И там есть бывшие представители партий Яблоко, Родина, СПС. Которые раньше были в системе, но по той или иной причине оказались за ее пределами. Есть представители левых, есть представители правых радикальных движений - то есть спектр очень широкий. И если погружаться в эту оппозиционную тусовку, то про этих людей много говорится и много пишется, они так или иначе светятся. Для современного политолога эти люди, эти фамилии известны. Поэтому на них можно смотреть как на представителей современной, молодой оппозиционной силы.

- Но голосуют-то не только политологи! Голосуют люди, а нам, простым избирателям в регионах, эти персонажи неизвестны…

- Вопрос в том, кто придет на выборы, кто придет на избирательные участки. Мы можем знать этих людей, говорить об их популярности в определенных кругах, но на участки придут люди, которые поддерживают нынешнюю политическую систему, и расклад будет совершенно другой. Выборы президента 2012 года, если мне память не изменяет, - самый показательный пример. Уж насколько Прохорову [Михаил Прохоров – российский предприниматель, миллиардер, основатель партии «Гражданская платформа», в 2012 году баллотировался в президенты России - прим.ред.] тогда дифирамбы пела вся оппозиция, а цифра остановилась на восьми процентах.

Единственное, что здесь надо отметить - борьба на муниципальных выборах в городских административных округах в Москве интересна тем, что депутатом может стать кандидат, набравший не максимальное количество голосов. Допустим, при явке в 20%, если за него проголосует просто большее количество, он становится депутатом. По Москве цифр не знаю, но, например, в Сургуте в один из избирательных циклов можно было стать депутатом, набрав около 600 голосов всего. И здесь так же. Цифры просто избирательных округов другие, но, даже если из 60 тысяч на избирательные участки придут 20% - это 12 тысяч человек, даже если набрать пять-шесть тысяч, вы станете депутатом. То есть на муниципальных выборах можно реально пройти в думу.

Единственное – нужно привести на избирательные участки своих сторонников. И, судя по Москве, это можно сделать. В Сургуте такой гарантии нет. Для меня стремление оппозиции к участию в выборах в Мосгордуму вполне объяснимо. Можно малой кровью стать депутатом - публичным политиком. Причем депутатом, уж простите меня, не Локосово какого-нибудь, а Москвы, и уже здесь работать и на законодательном уровне, и на уровне депутатских запросов и т.д.

«Стоит задача стать депутатом, а, исходя из этого, решать какие-то собственные задачи»

- Но на уровне московской думы не получится изменить государственную систему, которой недовольна оппозиция. Это все-таки не государственная дума. Тогда к чему такая упёртость? Они реально хотят изменить что-то в конкретном городе-герое Москве или планируют лоббировать интересы каких-то определенных групп? Потому что общеизвестно, что все финансовые потоки, возможности для бизнеса сейчас сосредоточены именно в столице…

- Наверно соглашусь с вами. Потому что в их программах как-то не стоит решение проблем тех округов, в которых они баллотируются. Просто стоит задача стать депутатом. А уже, исходя из этого, решать какие-то собственные задачи. В прошлые выборы в московскую думу тоже были оппозиционными, но ничего громкого не случилось. Для меня задача стать московским депутатом понятна. Они же не баллотируются в какие-то депрессивные регионы, где нужно реально работать с населением, решать их проблемы. В Москве в этом отношении все намного проще. Потому что город развивается, там огромное финансирование. Конечно, можно говорить о стремлении кандидатов улучшить жизнь населения. Но без практического опыта это очень сложно сделать.

- Чем закончится, на ваш взгляд, эта история вокруг московских выборов?

- Скорей всего, будет опять трансформироваться избирательное законодательство. Я думаю, что до какой-то либерализации они договорятся. Саму процедуру кардинально менять точно не будут, но какие-то нюансы, какие-то оговорки будут. Может быть увеличится разрешенный процент брака. Сейчас в Москве отрабатывается электронное голосование, может быть придумают что-то с электронными подписями. То есть ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство.