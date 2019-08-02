«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»

Всю неделю Москва приходила в себя после несанкионированныой протестной акции, прошедшей 27 июля, когда полицией были задержаны 1300 участников митинга. Очередные выступления оппозиции намечены на 3 августа. О том, почему Москва стала полем битвы, что на самом деле происходит в столице, и к каким может быть итог противостояния главный редактор газеты «Новый Город» поговорила с политологом, заведующей кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надеждой Ушаковой.
«Вопрос в том, трансформируется ли или не трансформируется избирательное законодательство»
- Сидя возле телевизора или просматривая сообщения телеграмм-каналов, очень сложно понять, что же все-таки происходит в Москве и из-за чего весь сыр-бор. Какие-то малоизвестные нам политические деятели выводят на улицы многотысячную толпу. Так что там делается?
- Ситуация удивительная. Она связана с выборами, и именно в Москве, как в центре, проверяют на прочность политическую систему. Если бы такая же ситуация произошла в каком-нибудь другом регионе, то такого пристального внимания к ней не было. А здесь именно борьба с участием различных политических сил добавляют ситуации вот этой пикантности.
Далеко ходить не будем, возьмем город Сургут. В Сургуте, как правило, четыре политические силы принимают участие в выборах. Есть, конечно, и самовыдвижденцы, но, как правило, это уже состоявшиеся политики, которые в то или иное время представляли интересы этих четырех политических сил. В Москве же в этом отношении палитра политических предпочтений очень широкая. Отсюда такой особый, пристальный интерес к этим выборам. Вопрос состоит не в том, допустят или не допустят оппозицию к участию в выборах на сегодняшний день, а вопрос состоит в том, трансформируется ли или не трансформируется избирательное законодательство из-за той ситуации, которая сложилась в Москве.
- А есть необходимость трансформировать избирательное законодательство? Есть ли на это общественный запрос?
- Если быть честными, избирательное законодательство трансформируется из года в год. Если посмотреть закон о выборах, о референдуме, эти изменения систематические. Причем они связаны с различными реалиями. В том числе с финансовой экономией, когда отменили порог явки и графу «Против всех», которую сейчас требуют вернуть. Изменения касались статей о проценте прохода в Государственную думу, о смешанной и пропорциональной системе, о мажоритарной системе, о формировании округов на региональном уровне. Трансформация выборной системы происходит постоянно.
Единственное, чего не касались изменения – это процедура подачи документов. Но опять же, если сравнить с прошлым выборным циклом, со сменой руководства ЦИК была поставлена задача перед субъектовыми, территориальными избирательными комиссиями оказывать максимальную помощь кандидатам в депутаты при оформлении документов. Памфилова [Элла Памфилова – председатель Центральной избирательной комиссии – ред.] прямым текстом сказала - помогать! И здесь все зависит от самих кандидатов, насколько они грамотно воспользуются ресурсом и предоставят документы в избирательную комиссию.
Мы сравнивали избирательный цикл 2012-2016 годов с избирательным циклом нынешним. И получается, даже по статистике решений суда, раньше избирательные комиссии отказывали в регистрации кандидатов по формальным причинам. На сегодняшний день Памфилова поставила задачу весь этот формализм убрать. Должна быть всесторонняя помощь. Если человек захотел стать депутатом, он приходит в избирательную комиссию, и там ему оказывают всестороннюю консультацию по оформлению документов. Все рассказывают, показывают, предоставляют образцы, образцы выложены на сайте… то есть максимально доступная информация. Остается за кандидатом его большой шаг – собрать необходимый пакет документов, заверить, сдать и начать собирать подписи.
В Москве, как я понимаю, с этим этапом проблем не было. Была проблема с подписями, со сбором. И здесь должно быть пристальное внимание к молодым ребятам, которые собирают эти подписи. Потому что есть очень четкие требования к оформлению подписных листов, к самому сбору подписей и т.д.
«Что вкладывается в понятие «демократия»?»
- Но это же такая рутина – оформление, подписи… Молодым, энергичным, харизматичным это не интересно. Бюрократическая волынка, недемократическая процедура, придуманная режимом, чтобы отсечь свободомыслящих.
- Первостепенная задача [кандидатов – ред.] – пройти вот этот путь, этот фильтр и стать полноценным зарегистрированным кандидатом. По поводу сбора подписей… здесь мы говорим с вами об отношении этих оппозиционных незарегистрированных кандидатов к нормативно-правовой системе государства. Ведь есть закон – нужно сделать вот так-то. И если они этого не делают, видимо, это говорит об «уважении» к нормативно-правовой базе, о «способности и желании» исполнять законы. Можно говорить о том, что очень много, по их мнению, недемократических законов в нашей стране принято, и очень часто они апеллируют к тому, что это не настоящая демократия. Ну покажите мне страну с настоящей демократией тогда! Тут нужно договариваться об использовании определений. Что вкладывается в понятие «демократия»? Несоблюдение правовых норм и попытка нахрапом принять участие в выборах?Ну возможно, если вы ЭТО подразумеваете под словом «демократия». Если вы говорите о равных правах и возможностях, тогда нужно играть по тем правилам, которые установлены.
- Но демократия - власть народа. Вот народ и вышел на улицу требовать. А раз народ требует, то, по идее, существующая власть должна подчиниться…
- Всё хорошо, но нормативно-правовую базу никто не отменял. Мы же живем в правовом государстве. Понятно, народ требует. Но есть формализованные процедуры, которые нужно соблюсти, чтобы требовать.
У меня здесь, погружаясь в эту тему, прямо вопрос возникает об отношении оппозиционных кандидатов к нормативно-правовой системе. То есть принимать участие в выборах для того, чтобы менять законодательство – это хорошо. Но тогда уж играйте по правилам, пройдите эти сложные процедуры, а потом уже принимайте участие, потом уже добивайтесь.
«Идёт постоянное расшатывание ситуации, поиск тонких мест»
- Как вы оцениваете события столице в субботу, 27 июля? Ведь многие люди пришли добиваться справедливости, потому что они подписывались за этих кандидатов. И, заметьте, после прошедших протестов московские власти пошли навстречу - 3 августа им разрешили митинг на проспекте Сахарова.
- Они отказались от проведения митинга. Им нужна либо Лубянка, либо другая площадь. Я же говорю, идет давление на политическую систему.
Особый вопрос к этим кандидатам, которых не зарегистрировали: почему они не обратились в суд?
У них была такая возможность. Сначала – жалоба в избирательную комиссию, а потом, в случае отказа – обращение в суд. В избирательную кампанию сроки очень жесткие, поэтому делать это нужно было очень оперативно. Но они аргументируют чем? «Мы же знаем, какие у нас продажные суды!» Так вы пройдите всю процедуру до конца, если суд вам откажет, у вас будет лишний аргумент в свою пользу. Получается, что очень многие вещи утверждаются голословно.
Это попытки найти слабые места в политической системе. Вот это постоянное расшатывание ситуации – это поиск тонких мест. И на волне недоверия к власти, к институтам власти можно многое увидеть и многое понять в плане дальнейших действий. Потому что оппозиционные настроения в обществе не улетучатся. Даже если выборы пройдут в думу, они же [оппозиционные кандидаты – ред.] и дальше будут действовать, ситуацию расшатывать. Сценарий похож на те сценарии, которые произошли в соседних республиках.
«Депутатом может стать кандидат, набравший не максимальное количество голосов»
- Но почему только в Москве? Ведь в регионах этих оппозиционных кандидатов мало кто знает. Какие политические силы они представляют? Не заметно попыток открыть здесь ячейки, отделения этих политических партий или движений. В том же Питере, где сейчас тоже выборная кампания – губернаторская – ничего похожего не происходит. То есть несистемной оппозиции интересна только Москва?
- С нынешней несистемной оппозицией всё очень сложно. Потому что все, кто оказался по тем или иным причинам недовольны нынешней властью, они уходят в оппозицию. И там есть бывшие представители партий Яблоко, Родина, СПС. Которые раньше были в системе, но по той или иной причине оказались за ее пределами. Есть представители левых, есть представители правых радикальных движений - то есть спектр очень широкий. И если погружаться в эту оппозиционную тусовку, то про этих людей много говорится и много пишется, они так или иначе светятся. Для современного политолога эти люди, эти фамилии известны. Поэтому на них можно смотреть как на представителей современной, молодой оппозиционной силы.
- Но голосуют-то не только политологи! Голосуют люди, а нам, простым избирателям в регионах, эти персонажи неизвестны…
- Вопрос в том, кто придет на выборы, кто придет на избирательные участки. Мы можем знать этих людей, говорить об их популярности в определенных кругах, но на участки придут люди, которые поддерживают нынешнюю политическую систему, и расклад будет совершенно другой. Выборы президента 2012 года, если мне память не изменяет, - самый показательный пример. Уж насколько Прохорову [Михаил Прохоров – российский предприниматель, миллиардер, основатель партии «Гражданская платформа», в 2012 году баллотировался в президенты России - прим.ред.] тогда дифирамбы пела вся оппозиция, а цифра остановилась на восьми процентах.
Единственное, что здесь надо отметить - борьба на муниципальных выборах в городских административных округах в Москве интересна тем, что депутатом может стать кандидат, набравший не максимальное количество голосов. Допустим, при явке в 20%, если за него проголосует просто большее количество, он становится депутатом. По Москве цифр не знаю, но, например, в Сургуте в один из избирательных циклов можно было стать депутатом, набрав около 600 голосов всего. И здесь так же. Цифры просто избирательных округов другие, но, даже если из 60 тысяч на избирательные участки придут 20% - это 12 тысяч человек, даже если набрать пять-шесть тысяч, вы станете депутатом. То есть на муниципальных выборах можно реально пройти в думу.
Единственное – нужно привести на избирательные участки своих сторонников. И, судя по Москве, это можно сделать. В Сургуте такой гарантии нет. Для меня стремление оппозиции к участию в выборах в Мосгордуму вполне объяснимо. Можно малой кровью стать депутатом - публичным политиком. Причем депутатом, уж простите меня, не Локосово какого-нибудь, а Москвы, и уже здесь работать и на законодательном уровне, и на уровне депутатских запросов и т.д.
«Стоит задача стать депутатом, а, исходя из этого, решать какие-то собственные задачи»
- Но на уровне московской думы не получится изменить государственную систему, которой недовольна оппозиция. Это все-таки не государственная дума. Тогда к чему такая упёртость? Они реально хотят изменить что-то в конкретном городе-герое Москве или планируют лоббировать интересы каких-то определенных групп? Потому что общеизвестно, что все финансовые потоки, возможности для бизнеса сейчас сосредоточены именно в столице…
- Наверно соглашусь с вами. Потому что в их программах как-то не стоит решение проблем тех округов, в которых они баллотируются. Просто стоит задача стать депутатом. А уже, исходя из этого, решать какие-то собственные задачи. В прошлые выборы в московскую думу тоже были оппозиционными, но ничего громкого не случилось. Для меня задача стать московским депутатом понятна. Они же не баллотируются в какие-то депрессивные регионы, где нужно реально работать с населением, решать их проблемы. В Москве в этом отношении все намного проще. Потому что город развивается, там огромное финансирование. Конечно, можно говорить о стремлении кандидатов улучшить жизнь населения. Но без практического опыта это очень сложно сделать.
- Чем закончится, на ваш взгляд, эта история вокруг московских выборов?
- Скорей всего, будет опять трансформироваться избирательное законодательство. Я думаю, что до какой-то либерализации они договорятся. Саму процедуру кардинально менять точно не будут, но какие-то нюансы, какие-то оговорки будут. Может быть увеличится разрешенный процент брака. Сейчас в Москве отрабатывается электронное голосование, может быть придумают что-то с электронными подписями. То есть ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство.
Она прекрасно знает, что эти самые кандидаты забракованы внаглую, тысячи свидетельств, что подписи правильно собраны. Почему она пишет, что эти кандидаты не исполняют закон??? Точно так же она прекрасно знает, что те же единоросовские кандидаты НЕ собирали подписи, а рисовали. Ну зачем лукавить?
СИА, зачем это здесь????