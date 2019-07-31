​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»

Временно исполняющий обязанности руководителя Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин был официально назначен ректором университета. В первом интервью в новой должности он рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС об аккредитации проблемных направлений вуза, проблемах российского образования и перспективах специалистов-гуманитариев.

Что будет с аккредитацией в СурГПУ?

—Начнем с самого волнующего студентов вопроса о проблемах, связанных с аккредитацией на нескольких учебных направлениях. Расскажите, пожалуйста, что это за учебные направления и как вуз планирует исправлять ситуацию?

— Насегодняшний день мы ведем серьезную работу по подготовке к предстоящей аккредитации. Речь идет даже не об аккредитации тех направлений, по которым мы были лишены государственной аккредитации — журналистика и дизайн, — а просто подходит время аккредитации других направлений университета. Первоначально в сентябре мы намерены подать документы по направлениям «журналистика» и «дизайн» на повторную аккредитацию этих направлений, и продолжать дальнейшую работу. Что касается «большой аккредитации», как мы ее называем, — все югорские вузы примерно будут проходить летом-осенью 2020 года.

— Это какая-то общая процедура для региональных вузов?

— Нет, это единая процедура для всех учебных заведений. Вузы проходят государственную аккредитацию один раз в шесть лет по всем направлениям подготовки.

— А по проблемным направлениям — какова вероятность их реабилитации?

— Мы очень надеемся, что по этим направлениям нам удастся восстановить аккредитацию. Проведена большая работа, связанная с переоформлением документов и иных условий в образовательном процессе.

— Что делают выпускники журналистики и дизайна в этом году?

— Выпускники этих направлений были, в соответствии с процедурой, переведены в Нижневартовский государственный университет для завершения обучения. Они успешно выдержали государственную аттестацию, защитили выпускную квалификационную работу, сдали экзамены, получили дипломы. Ни один не остался без диплома. Мы тоже, как вуз, который их обучал на протяжении четырех лет, очень переживали за результат. Но в целом результат получился неплохой — выпускники защитили свои работы на отлично и хорошо.

— В этом году набираете абитуриентов по этим направлениям?

— Нет. Это тоже правило — если вуз лишен аккредитации, то в ближайшем учебном году он теряет право набора на это направление подготовки.

Уровень подготовки абитуриентов падает?

— Летом началась вступительная кампания. Меняется ли уровень подготовки абитуриентов, становится ли он ниже, как говорят об этом многие эксперты, мол, выпускники стали хуже готовиться. Так ли это?

— Мы ведем эту статистику, средний балл тех абитуриентов, которые поступают к нам, растет. В 2014 году средний балл был 57, а в 2018 году он достиг 61 балла. В этом году та статистика, которая имеется у нас по поданным заявлениям, показывает, что средний балл абитуриента растет. Это хорошо во всех отношениях — во-первых, к нам поступают сильные абитуриенты, с ними гораздо интереснее работать, так как они более мотивированны. Во-вторых, мы выполняем соответствующий показатель, который диктует нам министерство образования.

— Это общероссийская тенденция — к увеличению среднего балла, или это у нас в Югре?

— Я боюсь говорить про общероссийскую тенденцию, но если говорить о Югре, то да, эта тенденция в нашем округе есть.

Вузы готовят мало учителей?

— Основные направления подготовки в СурГПУ связаны с педагогикой и образованием. Сейчас в округе и в стране дефицит педагогических кадров. В школах не хватает учителей, в садах не хватает воспитателей. Для Сургута вуз способен восполнить эту нехватку?

— Во-первых, тот дефицит педагогических кадров, который сложился и который имеет место быть в нашем округе, не связан не с тем, что мы перестали выпускать педагогов. Это связано с благоприятной демографической ситуацией. Кроме того, наш педагогический университет по своим лицензионным показателям — это небольшой университет. Мы не имеем право набирать свыше трех тысяч студентов по требованиям государственной лицензии. На сегодняшний день мы почти достигли этого порога. Значит, что увеличить набор мы по факту не имеем права. Если говорить о том, способны ли мы на 100 процентов обеспечить педагогами школы города, района или округа — конечно же нет. То есть мощность университета не позволяет это сделать.

Но если говорить об обеспеченности школ и образовательных организаций педагогическими работниками, то это не только головная боль педагогического университета. Это, в первую очередь, проблема директоров образовательных организаций, которые должны решать кадровые вопросы. И в этом смысле надеяться на педуниверситет — я уже сказал, по каким причинам —не стоит.

Кадры нужно подбирать в том числе в других организациях. Тем более что подготовку педагогических кадров осуществляет не только СурГПУ, но и Сургутский, Нижневартовский и Югорский государственные университеты. То есть подготовка таких кадров ведется.

Кому нужны гуманитарии?

— Сейчас часто говорят, что технические специальности более востребованы. Что скажете о гуманитарной отрасли? Стоит ли поступать на эти направления, будут ли они востребованы через пять-десять лет, когда специалист выпустится и начнет искать работу в нашем округе?

— Любые эксперименты, которые связаны с сокращением или с остановкой набора гуманитарные направления подготовки, чреваты серьезными последствиями. Мы знаем массу примеров, когда закрытие тех же педагогических вузов приводили к тому, что через несколько лет вновь возобновляли их работу.

Несомненно, технические, инженерные направления подготовки сегодня — это главный тренд, базовое направление развитие высшего профессионального образования, но ограничивать гуманитарное направление, социальные науки тоже не стоит.

Без гуманитарной подготовки сегодня обучить какого бы то ни было специалиста невозможно.

Если говорить о педнаправлениях, то мы уже несколько лет подряд достаточно легко набираем на педагогическое направление подготовки, всегда востребовано такое направление, как «физическая культура и спорт», педагогическое образование по профилю «русский язык и литература» и «иностранный язык», «начальное» и «дошкольное образование». В прошлом году мы открыли профильное направление «математика и начальное образование», и у нас было достаточно заявлений, чтобы набрать группу. Также «начальное образование» и «дошкольное образование».

Есть определенная тенденция: у абитуриентов пользуется популярностью именно профильное направление подготовки — пятилетний бакалавриат с двумя профильными — две равнозначные профессии.

—Какие специальности педагогического университета наиболее актуальны среди работодателей?

— Я больше чем уверен, что потребность в педагогах в будущем, и через пять лет, и далее, всегда будет высокой. Тем более способствует благоприятная демографическая ситуация.

Если говорить о других направлениях: социальные науки, психолого-педагогическое образование, дефектологическое образование, то сомневаться в актуальности этих направлений в будущем не приходится. Мы видим и слышим, что нужны специалисты, которые умеют работать с детьми с особыми образовательные потребностями, особенностями здоровья, и также с родителями таких детей. Эти направления чрезвычайно актуальны и будут востребованы всегда.

— Уходят ли выпускники работать по специальности работать? Вакансии есть, но что может предложить работодатель, если говорить, например, о зарплате? Понятно, что бюджетные места востребованы — это полный соцпакет и уверенность в завтрашнем дне. Но какова работодателей в этом рынке?

— Вопрос достаточно сложный. Формально — есть цифры. В среднем ежегодно у нас устраиваются работать по специальности от 70 до 80 процентов выпускников. Но надо понимать, кто из них задерживается в школах на второй, третий год. И тут уже ситуация несколько иная.

А что касается других направлений, не педагогических, сам рынок, сама жизнь диктует эти условия. Понятно, что выпускник специальности «иностранные языки», если найдет работу переводчиком в коммерческой фирме, он уйдет из школы туда, потому что зарплата переводчика выше, и возможностей для профессионального роста в такой профессии у него будет больше.

Надеяться, что все, кто закончил педагогические направления подготовки, на 100 процентов придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — наверное, это было бы неправильно. Всегда есть определенный отсев.

Примечательно то, что нас, в общем-то, это радует отчасти. Кроме того, у наших выпускников есть тенденция задержки в регионе. Тем более мы знаем, что вопросы, связанные с заработной платой педагогов, решаются, и есть возможность получать очень достойную заработную плату, даже работая в школе. Тем более, когда речь идет о молодом специалисте, который приходит, и первые три года имеет определенные доплаты. Это все способствует задержке выпускников на работе в школах.

Бюрократия — главная проблема образования?

— В чем главная сложность работы в образовательной сфере? Сами специалисты школ, вузов, детских садов говорят, что одна из главных проблем сейчас, это душение бесконечной бюрократической процедорой, перекладывание бумажек, миллионы журналов. Так ли это?

— Бумажек не убавилось, бумажек прибавилось. Действительно, объективно это есть. Есть интересная социологическая публикация — «Бумажный геноцид в образовании». Так ничего не приукрашено, показано как есть, и те, кто работают в образовании, прекрасно знают, что бумажная работа сегодня составляет больше половины рабочего времени. В высшем образовании это однозначно — я работаю в вузе, и ничего мы поделать не можем, потому что вынуждены готовить эти кипы документов, коробки, которые увозим в Москву, чтобы там провели анализ того, как мы эти документы сделали. Я думаю, что в среднем образовании эта проблема существует не меньше.

Но вот вы сказали — что самое сложное? Я бы отвлекся, наверное, от бумажной проблемы в образовании, потому что это не самая главная проблема. Проблема в том, что в образовании мы не видим результат нашей работы сразу, он отсрочен. Не знаешь какой будет ребенок, когда он выйдет из школы, или какой будет специалист, когда он выйдет из вуза. Наверное, где-то можно увидеть это и сразу — удалось ли ему поступить в вуз, удалось ли устроиться на рынке труда. Но каким он станет специалистом в дальнейшем, каким будет реальный результат его деятельности и польза от этой деятельности — мы узнаем только через несколько лет. В этом смысле педагоги всегда находятся в неведении — не все, что демонстрируется по результатам обучения сразу действительно даст хорошие плоды в будущем. Это такой уже вопрос, философский. Самое главное и сложное в образовании, наверное, — это работа на результат в будущем.

Дети все время в гаджетах. Это проблема?

— Извечная проблема отцов и детей, по-моему, в наше время встала максимально остро. У молодежи постоянная связь со смартфонами, педагоги и родители считают, что это мешает учителю учебному и воспитательному прогрессу. Есть ли эта проблема, и в чем она проявляется в отношении абитуриентов?

— Проблема есть, отрицать ее бессмысленно. Если говорить о этих технических инновациях, которыми блестяще владеет молодое поколение, то сопротивляться им нет никакого смысла, и взрослому поколению следует это осваивать, пытаться извлечь максимальную пользу. Не зря сегодня в рамках национального проекта по образованию говорят о серьезном проекте «Цифровизация образования», и исследователи, управленцы задумались, как технические средства максимально эффективно использовать. Это касается и онлайн-курсов, и дистанционных технологий обучения.

Я уверен только в одном, что однозначно от них отказываться нельзя. Когда мы научимся правильно использовать технологии, отпадут вопросы о том, что делать, с детьми в смартфонах, потому что мы превратим гаджеты в хороший инструмент, для обучения в том числе.

Какие изменения ожидает вуз?

— Уходя от мировых тенденций, вернемся к внутривузовским. Какие нововведения появились в прошлом учебном году в университете, и какие планы у вас на будущий год?

— Наш принцип — основываясь на традициях, мы стараемся, чтобы в вузе внедрялись новшества и инновации. Мы нащупали позитивную тенденцию интереса выпускников и абитуриентов к бакалавриату с двумя профилями. Так как это дает будущим выпускникам вузов больше возможностей, чтобы определиться на рынке труда.

Сегодня, создавая стратегию развития нашего университета до 2022 года, закладываем туда все возможные инновации. Это связано с образованием.

Если говорить о сфере внеучебной, то я бы назвал среди новшеств тот факт, что наши студенты, совместно с преподавателями, активно работают в направлении создания некоммерческих организаций. У нас уже действует студенческий спортивный клуб «Беркут», как НКО. На сегодняшний день решается вопрос об открытии еще одной такой организации — «Университет будущего». Задачей этих объединений состоит в том, чтобы способствовать развитию социального проектирования, социально полезных проектов, развитию волонтерства, развитию иных движений, которые сегодня в тренде. Эти организации нужны для того, в том числе, чтобы привлекать средства в виде грантов для развития социально полезных проектов. Кроме того, с прошлого года начали работу и уже сформированы на базе школы №12 городской педагогический класс, и мы в дальнейшем планируем открывать педагогические классы на базе других образовательных организаций. Это профильная подготовка с перспективой, что обучающиеся будут ориентированы на поступление на педагогические направления подготовки в рамках целевого набора, который мы осуществляем ежегодно.

Кстати, говоря о цифровизации — в июне на нашей базе Российская академия образования провела большой круглый стол по проблемам цифровизации образования. К нам приезжали академики, которые обсуждали эту тему — достаточно острую и больную для современного образования. Были даны рекомендации. Будут после этого у нас в обязательном порядке опубликованы соответствующие статьи и материалы. В перспективе, я думаю, мы также будем привлекать научное, академическое сообщество к обсуждению таких актуальных и важных тем в нашем современном образовании.

Смотрите также полную видео-версию интервью СИА-ПРЕСС с ректором СурГПУ Владиславом Засыпкиным.