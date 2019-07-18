«Проведя анализ Utair, Сургутнефтегаз, возможно, решит получить хоть что-то, чем ничего»

На прошлой неделе стало известно, что Сургутнефтегаз продал свое страховое общество. Корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил с директором филиала финансовой компании БКС в Сургуте Азаматом Юсуповым о том, что могут означать действия нефтегазовой корпорации.

«Бывает так, что выгоднее нанять какую-то стороннюю организацию, чем содержать свое отдельное подразделение»

– Как можно интерпретировать продажу Сургутнефтегазом своего страхового общества?

– По нашему мнению, это бизнес-оптимизация, продажа непрофильного актива. Все мы понимаем, что основная деятельность Сургутнефтегаза связан с добычей природных ископаемых.Владение компанией, связанной с финансовым сектором – это не совсем по их профилю.

– Сургутнефтегаз любит сам себе оказывать спектр разных услуг, в том числе финансовых. Что изменилось?

– Когда-то многие компании действовали по этому правилу – создавали свои дочерние финансовые структуры. Но сейчас поменялся сам рынок. Во-первых, усилилась конкуренция между игроками страхового бизнеса. Во-вторых, выросла регуляторная нагрузка со стороны Центробанка, который и контролирует деятельность, в том числе, страховых компаний. В-третьих, информационные технологии не стоят на месте и многие процессы, внедрение которых диктует реальность, стоят дорого. И зачастую бывает так, что выгоднее нанять какую-то стороннюю организацию, чем содержать для этого свое отдельное подразделение. И при совокупности этих факторов «Сургутнефтегаз» возможно посчитал, что выгоднее какие-то свои услуги перекладывать на сторонние организации, чем содержать свой штат и поддерживать инфраструктуру.

– Что будет с Сургутнефтегазбанком?

– Хороший вопрос. Если говорить о профильности/непрофильности, то ситуацию можно считать схожей, но с другой стороны, банк – более востребованная структура внутри самого Сургутнефтегаза, потому что, возможно, через него проходят большие финансовые потоки. И те факторы, о которых мы говорили применительно к страховой компании, не так сильно влияют на деятельность банка. Бизнесы, хоть и являются оба финансовыми, но все-таки различаются.

При нынешней ситуации себестоимость обслуживания одного клиента в страховой компании может обходиться дорого и приносить меньше выручки, чем обслуживание одного клиента в банке. Сургутнефтегаз, рассматривая доходность от деятельности страховой компании и банка, возможно, отдает предпочтение последнему. Так что пока этот вопрос не поднимается.Хотя, возможно, через несколько лет ситуация со страховым обществом повторится и с банком.

«На сегодняшний день Utair где-то в четвертом эшелоне. Очень низкая ликвидность, малый интерес инвесторов»

– Это все структуры, так или иначе, связанные с деятельностью самого Сургутнефтегаза. А что с будет с Utair, в котором Сургутнефтегаз имеет долю?

– Здесь ситуация намного сложнее. В предыдущие годы Utair активно кредитовался в крупнейших банках, исходя из своих прогнозов развития отрасли, авиаперевозок и так далее. В свое время он, возможно, успешно работал со своими кредитами. Но в силу определенных причин (кризис авиаперевозок, содержание авиапарка, стоимость топлива) затраты на бизнес и на обслуживание долга значительно возросли. Результатом стало ухудшение финансовых показателей. Крупнейшие держатели долгов предложили Utair привести платежный баланс в нормальное состояние, чтобы он мог кредиты отдавать. И здесь нужно смотреть, как этот вопрос решается. Мы отдельно за Utair не следим, потому что, когда появились кризисные явления, авиакомпания, как эмитент акций, потеряла свою привлекательность. На бирже есть условное разделение: «голубые фишки», самые ликвидные акции, потом первый эшелон, второй и так далее. На сегодняшний день Utair где-то в четвертом эшелоне. Очень низкая ликвидность, малый интерес инвесторов.

– Но продать свою долю Сургутнефтегаз может? Или отдать банкам-кредиторам?

– Не могу точно сказать, какой долей владеет Сургутнефтегаз в Utair, но отвечу так. Скорее всего, банки-кредиторы уже сейчас имеют определенное юридическое право так или иначе влиять на деятельность Utair, в силу того, что он перед ними задолжал, попав под контрольные возможности кредиторов.

– Внешнее управление?

– Нет, до внешнего управления еще не дошло. Просто, когда Utair получал кредиты, а он получал очень большие суммы, то в кредитном договоре обязательно должны были прописываться условия. Например, в случае, если Utair по тем или иным причинам ухудшил показатели, то банки имеют право влиять на финансовую жизнь компании. На языке финансовой деятельность это называется «срабатывание ковенант» — обязательных условий, прописанных в кредитных договорах. Эти условия как раз и срабатывают в тех случаях, когда у должника появляются трудности. Но нельзя сказать, что из-за этого Сургутнефтегаз захочет избавиться от своей доли в авиаперевозчике.

– Это будет невыгодно для Сургутнефтегаза?

– Может быть, даже и невыгодно. Сегодня акции авиакомпании на рынке сильно недооценены и продавать сейчас по низкой цене – это как-то не по-хозяйски. С другой стороны, проведя анализ Utair, Сургутнефтегаз, возможно, решит получить хоть что-то, чем ничего.

«Это не та история, которая может вызывать переезд в другой город»

– Что может означать избавление от профильных активов? Например, переезд в другой города?

– Реализация непрофильных активов оказывает практически нулевое влияния на такой вопрос. Это не та история, которая может вызывать переезд в другой город.

– На стоимость акций продажа непрофильных активов оказывает какое-то влияние?

– В данном случае существенного влияния это не окажет. Основным драйвером стоимости акций Сургутнефегаза являются другие факторы, например, дивидендная привлекательность, вызванная, в том числе, девальвацией рубля и ростом стоимости нефти. В годовом отчете, конечно, важную роль играет прибыль, но на нее самое большое влияние оказывает прямая деятельность самой компании. Доля от работы страхового общества – практически малозаметна на этом фоне. Хотя зачастую бывает так, что продажа непрофильного актива повышает стоимость материнской компании. Но не в этом случае.