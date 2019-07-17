Владимир Самборский: «Хорошо, что я не стал мэром Сургута пятнадцать лет назад. Иначе я бы сейчас не давал это интервью»

Во вторник, 16 июля, бизнесмен Владимир Самборский отпраздновал свой юбилей – 70 лет. В связи с этим событием известный сургутский общественник и предприниматель, проживший в городе 50 лет, в интервью корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал о принятии решений, благотворительности, девяностых и участии в выборах главы города.

— Почему переехали в Сургут?

— Я с отличием закончил нефтяной техникум в городе Дрогобыч Львовской области в 1986 году. Поработал бригадиром на заводе и решил переехать в Сибирь, потому что был молодой, и дома не видел никаких перспектив. Тогда в прессе очень много писали о нефтяных провинциях, как о будущем страны. И я, влекомый двумя побудительными мотивами: романтикой Сибири и желанием заработать на «Москвич» — подумал, что годик-полтора поработаю, заработаю денег на машину и вернусь на Украину. И эти полтора года превратились в 50 лет. Я приехал в Сургут 28 августа 1969 года. Тогда это был небольшой поселок — 12 или 15 тысяч населения, с дощатыми тротуарами. Для меня все было очень необычно – абсолютное отсутствие архитектуры, убогие черные дома. И это после величественных зданий в готическом стиле, оставшихся после Австро-Венгрии и Польши на территории Западной Украины, откуда я приехал.

Но я задержался в Сургуте на всю жизнь. У меня здесь родился сын и три внука. С городом у меня связано очень многое, ведь две трети жизни я прожил в Сургуте.

— Как решали, куда пойти работать?

— Я даже не слышал про существование Сургута. Во Львовском обкоме ЛКСМУ мне, выпускнику нефтяного техникума, дали путевку на предприятия легкой промышленности. Это потом уже, после мытарств я устроился в КГРБ — контору глубокого разведочного бурения. Это одна из тех организаций, на базе которых был позже организован «Сургутнефтегаз». Я работал по специальности: сначала помощником дизелиста, потом стал расти, занял должность оператора первой в Советском Союзе установки по отогреву оснований буровых зимой и тушению пожаров.

— Что толкнуло пойти в бизнес?

— Когда на эту тему заходит разговор, я рассказываю о своем первом предпринимательском опыте. Бизнесом я занялся в пять лет. Я провел детство в Житомирской области, городе Бердичеве. Этот город — пересечение многих торговых путей. Когда дождь вымывал из земли жетоны и монеты, я их собирал, чистил и обменивал на наклейки спичечных коробков, их в свою очередь на марки, а марки на открытки. Это не был денежный бизнес, но я был предпринимателем — предпринимал осмысленные действия (смеется — прим. авт.).

Бизнес, которым я начал заниматься серьезно, был в 1986 году. Начало перестройки, принятие закона о кооперации. Работая заместителем начальника управления в ТПЭУС-6, я организовал предприятие — занялся ремонтом дорог. Первый объект, как сейчас помню, асфальтирование 284 метров дороги и строительство забора 585 метров.

В 1990 году открылась Сургутская товарно-сырьевая биржа. Это была немыслимая по советским временам организация, где можно было открыто, на глазах у всех покупать что-то за одну цену и тут же продавать за другую. Я был брокером, открыл свое индивидуальное частное предприятие «БрокСам» — брокерская контора Самборского. Там, на бирже я довольно успешно совершал сделки. Самая крупная, которую я провел, была почти на один миллион долларов. Я купил и продал партию нефти. Это были совершенно безумные по тем временам деньги. К великому сожалению (или к счастью) я их так и не увидел — сделка сорвалась, а разбирательства длились более года и, закончились безрезультатно. Но то ощущение победы запомнилось навсегда.

В 1992 году я ушел с государевой службы и с этого момента начал пробовать себя во многих направлениях бизнеса. Какие-то из них не развились и умерли, но какие-то стали успешны, и я до сих пор в бизнесе. На вопрос: кто вы? Я люблю отвечать: I am making money man — человек, делающий деньги. Мне нравится этот термин. Из многих предприятий, что у меня было — это общепит, продовольственный магазин, потом я построил небольшой нефтеперерабатывающий завод, занимался строительством офисных зданий, построил два жилых дома. Сегодня у меня есть два оздоровительных центра, сдаю площади в аренду.

Сейчас я в основном трачу время и силы на общественную работу и благотворительность. Иногда я шучу, что работаю Матерью Терезой на полставки. Я советник губернатора Югры, председатель региональной национально – культурной автономии «Украинцы Югры», поэтому многие приходят ко мне за помощью.

— Кому следует помогать?

— Это очень важный и непростой вопрос. Я всегда в силу особенностей воспитания, генетической наследственности и происхождения не ждал, чтобы люди приходили и просили у меня помощи, а старался действовать на опережение. Речь идет о посильной помощи. Например, повышении зарплаты, как одном из наиболее важных для людей факторе.

Но мой неугомонный характер десять лет назад свел меня с интереснейшим человеком, писателем, врачом-психиатром Михаилом Литваком. Он сказал мне: «Никогда не оказывай благодеяние, если тебя об этом не попросят». Я задумался, ведь это полностью противоречит моей практике. И я придумал историю в подтверждение его мысли: родились трое детей в одном подъезде, выучились, пути их разошлись, один стал богатым предпринимателем, а двое других — простые работяги. Собрались они однажды на рыбалке, а время — это восьмидесятые годы, и один говорит другому: «Знаешь, в соседней организации продают машину, а мне не хватает 50 тысяч рублей». Третий, который стоял крепко на ногах, предлагает ему помочь, достает недостающую сумму, мол, заработаешь — отдашь. И вот радостный и благодарный парень покупает машину, выезжает из ворот и тут же попадает под «Камаз» — машина всмятку, не застрахована, а у самого перелом позвоночника. Через полгода выезжает он на инвалидном кресле из больницы и думает: морда богатая, не дал бы мне денег своих, был бы я жив-здоров. А в той же ситуации, если бы парень сам денег просил, то и ответственность за все последствия чувствовал на себе. Поэтому нужно помогать только тому, кто просит помощи.

Возвращаясь к вопросу — деньги нужно давать тем, кто в них нуждается. Но это не ответ, а отговорка. Как определить степень искренности? Тут все зависит от интуиции, от опыта, от внутреннего состояния.

И я, такой вот умный в разговорах — в жизни полный наив. Я зачастую даю деньги тем, кто приходит и просит, потому что мое эмоциональное превалирует над рациональным.

И это мой большой недостаток, из-за которого за последние лет двадцать я потерял много денег, доверяясь людям непорядочным, проще говоря мошенникам.

У меня на днях был случай, на улице Ленина ко мне подошла молодая девушка с ребенком и попросила денег на еду. По косвенным признакам — пьет. Я предложил купить продуктов ей и ребенку — она отказалась. Я взял за руку ребенка, зашел в магазин, купил ему конфет. А потом подумал: а, может у девушки тремор из-за проблем с неврологией, я ведь не врач, и не вправе ставить диагноз. Это очень непростой вопрос — кому давать деньги?

Например, стоит ли оказывать материальную поддержку арабам в Секторе Газа?

— Наверное, да.

— Конечно же, нет. Рядом живут израильтяне, которые выращивают редиску на камнях и продают всему миру, и в том числе в Сургут.. И почему одни — побирушки, а вторые —мощнейшее интеллектуальное и экономическое государство мира?

А нужно ли посылать гуманитарную помощь в провинцию Дарфур, Южный Судан? Мы два умника с тобой сидим, рассуждаем, а за это время там умерло три ребенка от голода.

Конечно, нужно срочно помогать, а потом необходимо анализировать, почему это происходит, и кто виноват.

Нет конкретного ответа — кому оказывать помощь, но в любом случае лучше дать денег алкоголичке, чем не давать никогда и никому.

— Какими были девяностые?

— Я часто вспоминаю это время и думаю: было проще или сложнее? С точки зрения организации было несопоставимо проще. Все то, что сейчас является нормой — коррупционные схемы, бюрократические проволочки — тогда только зарождалось. Раньше тоже были взятки, но незначительные по объему, и служили стимулом убыстрить решение проблемы. Но тогда были ростки свободы, вера в то, что все наладится, что у нас будет, как в цивилизованном мире.

Что касается криминала, да, время было жуткое ведь еще в первый день, как я приехал в Сургут, мне уголовник нанес три ножевых ранения, я чудом выжил. Что же тогда говорить о девяностых. Бизнес был криминализован максимально. Но так сложились обстоятельства, я так себя поставил, что был одним из немногих, кто никогда и никому не платил. Я был местным и знал всех. Ни у одного в голове не укладывалось, что можно прийти к Самборскому и сказать: «Плати за крышу.».

Был случай анекдотический, его участники живы — один в Москве в «Лукойле», один все еще в Сургуте. Пришли ко мне эти двое парней, среднего уровня, долго мялись. И один говорит: «Трофимыч, ну ты ж понимаешь, какая сложная ситуация в городе, криминалитет». Я смекнул, и давай спрашивать, что они предлагают. Другой отвечает: «Ну, крышу». Я им объясняю, мол только ремонт кровли закончили, где ж вы раньше были? Они открыто сказать не могли, а я дурочку дальше гоню. Я их спрашиваю, если ко мне придет Анатолий Павлович Темников, а это был один из самых авторитетных в Сургуте, мне вам что ли звонить? Сейчас он уже закончил свою жизнь в тюрьме, а тогда у нас тут ворья много было: девять воров в законе, я всех знал, но никому и никогда не платил за так называемую «крышу». В общем, я парням объяснил, что это я могу им крышу сделать и пообещал никому про эту ситуацию не рассказывать, чтобы над ними не смеялись – пришли Самборского крышевать.

Я — человек готовый к компромиссам, но до черты — дальше нет, никогда, скорее потеряю все. Я не сдавался, не кланялся, не лизоблюдничал ни перед кем. Особенно это проявлялось в моем противостоянии с властью Сургута.

Сложно однозначно говорить о девяностых, но ведь именно тогда появились все наши олигархи. Я рассказал с юмором про один эпизод, но на самом деле было много разных проблем, убивали из-за ларька, киоска. Рассказывая о себе, я могу сказать, что прошел это время с достоинством, хотя и переживаний, и страхов было предостаточно.

Но самое грустное сейчас: никто на вопрос: «Как дела?» — не отвечает: супер, отлично! Вот и вся разница с, так называемыми, лихими девяностым. Казалось бы, власть укрепилась, все хорошо, а кайфа, драйва от бизнеса нет. Нет и уверенности в улучшении ситуации – никакой. А тогда у предпринимателей — горели глаза, они верили в успех, в развитие своего бизнеса. Сейчас – прозябание и неверие ни во что и никому.

Вот в Америке двое бездомных при встрече говорят, что у них дела на миллион долларов. Армия спасения дает им по миске супа в день, и они знают, что еду не отнимут. А олигархи в России при встрече говорят, что дела у них — «так, потихоньку». Потому что знают, что все, что имеешь можно потерять в одну секунду. Пример — Евтушенков владелец «Башнефти» — два месяца домашнего ареста и компания уже не его, а «Роснефти». Гарантий нет ни у кого. Никаких. Это лишь один из тысяч и тысяч примеров.

— В России?

— А где же? Естественно. Вернее, это противоестественно, то, что зачастую происходит у нас.

— Возникала ли мысль все бросить, продать и уехать куда-нибудь?

— Я сначала назову самую страшную цифру, которую знаю, а потом отвечу на вопрос. По Росстату, в России ежегодно исчезает город Нефтеюганск. То есть 110-120 тысяч молодых людей в возрасте 25 – 45 лет ежегодно уезжают из страны заграницу. Они уезжают не из-за голода или отсутствия работы, а потому что задыхаются от реалий. Наша страна цивилизационно отличается от западных отсутствием двух базисных моментов: у нас никогда не было свободы и частной собственности, да и сейчас люди не уверены, что возможно сохранить собственность, что ее не отнимут.

Ты можешь себе представить такую ситуацию в США: газопровод был проложен, условно, 40 лет назад, а рядом с ним проходят дачи, которые построили 35 лет назад. И вдруг дачи нужно сносить. Владельцы их стали бы миллионерами все до единого в США. А у нас – снос. Выкинут и все дела. В лучшем случае дадут компенсацию, по 100 тысяч рублей. Хотя, и это вряд ли.

Прим. авт.: речь о конфликте сургутских дачников с «Газпромом». Сейчас на участки сургутян, расположенные в зоне минимальных расстояний магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут», выдано 92 исполнительных листа о сносе незаконно возведенных строений.

Я очень много путешествовал и не доехал только до Австралии и Новой Зеландии, но они у меня запланированы. Исходя из того, что я много разного повидал, я не вижу ни малейших перспектив изменения ситуации в России, в том числе в бизнесе. Желание бросить все, продать за бесценок и уехать, возникало, наверное, сотни раз. Каждый раз, когда идиотизм и безразличие властей доводили меня до предела, у меня появлялось такое желание. Моя жена потратила два года, чтобы узаконить пристройку на своей территории, ей пришлось пройти этот бюрократический ад. Любого уровня чиновник для себя, любимого (или для кого-то, но за деньги) решил бы эту проблему за неделю.

В эти моменты хочется все бросить, но потом ты выматюкался, плюнул и продолжаешь жить. На то много объяснений. Главное — это привычка. Для меня нет проблем в коммуникации, я хорошо знаю четыре языка и найду, чем заняться в любой точке мира — создам общественную организацию «Земляки Сибири», например. Но привыкаешь к тапочкам, еде, даче, рыбалке, грибам, людям. У меня нет той острой необходимости, которая бы заставила меня уехать, поэтому я и не уезжаю. А когда ты молод, и видишь, что в этом мерзком, лживом пространстве тебе жить всю жизнь — ты уезжаешь. Это протест. Если бы мне было сейчас 50 лет — я бы тоже уехал, как это сделали миллионы наших сограждан.

Мы отстали от Запада на века. Первый в России университет открылся на 272 года позже, чем на Западе. И этот факт не надо ни выпячивать, ни скрывать, нужно принять его как данность и сказать: да, ну и что? Зато у нас земля огромная, рыбы - море и есть будущее, где мы сможем работать. И нужно работать: начинать с изменения всего того негативного, что мешает нам развиваться. А вот тут-то главная загогулина, как однажды ляпнул первый президент России Борис Ельцин.

Еще меня сдерживало отсутствие свободных денег. Я все средства всегда направлял на осуществление своих проектов. Не будешь же переезжать с пятьюдесятью тысячами долларов в кармане.

Есть еще один важный фактор — это осознание того, кто ты есть. Каким бы остроумным, эрудированным и востребованным ты ни был в Сургуте, на острове Тенерифе, например, ты никто. Тебе понадобится очень много лет и усилий, чтобы добиться успеха. А времени — то уже очень немного осталось. И тратить его на обустройство, не хочется. Хочется просто жить.

— Когда задумывались о переезде, куда думали съезжать?

— Если бы я переезжал, я бы выбрал место, где все или родное, как у нас или похоже. Это Украина, Греция, Кипр, Болгария, Грузия. Я с трудом представляю себе жизнь в центральной Европе, потому что я человек, зараженный бациллой воли, а там жесткая регламентация во всем: цвет и высота травы на газонах, разрешения на рыбалку, запрет на сбор грибов. Мне было бы сложно перестраиваться, привыкать.

— Что можно считать главным плюсом Сургута, а что его неизменным минусом?

— Думаю, минус в Сургуте один-единственный — это климат. И дело не в суровости, а в продолжительности зимнего времени. Если бы не погода, я бы никогда не подумал даже переезжать. Я смягчаю это тремя отпусками в год по 15-20 дней, продлевая себе лето.

А главный плюс для меня в том, что это город развивающийся, несмотря на все недостатки. За 50 лет Сургут из забытого богом поселка превратился в крупный город, а по значению для страны он, думаю, входит в пятерку, если не в тройку.

Здесь я состоялся как личность. Еще для меня плюс, что в Сургуте я многих знаю и меня многие знают, в любой момент на улице меня могут остановить и поговорить о чем-либо важном для человека, а в моем возрасте общение – это позитив, который придает дополнительный стимул: значит, ты еще кому-то нужен и твое мнение важно и интересно для человека.

— Как вы воспринимаете сегодня свое поражение на выборах главы Сургута, зная, какая судьба постигла многих мэров, причем не только оппозиционных, но и вполне лояльных?

— Когда я принял решение баллотироваться на должность мэра, у меня в действительности не было намерения стать мэром. У меня была совершенно иная цель — воспользоваться трибуной и рассказать о тех несообразностях, нелепостях и идиотизме, препятствующих развитию города, о которых я знал потому, что видел процессы изнутри и со стороны одновременно, поскольку был осведомленным человеком. У меня было много конкретных предложений: о развитии набережной от речпорта и рыбозавода до Заячьего острова — это должна быть зона рекреации. Это все было в графическом плане. Я делал много разного рода предложений в те годы. Думал, если буду об этом говорить, и люди узнают, они потом будут требовать, задавать вопросы, и настаивать на исполнении этих идей от власти.

Главной моей целью было донести до людей примеры этих глупостей коррупционной составляющей, которые при Сидорове (глава Сургута с 1990 по 2010 год — прим. авт.), приобрели системный характер, о чем он сам с ухмылкой говорил в узком кругу через два-три месяца после назначения нового главы ДАИГ, что, мол, откат вырос с 10% до 15%. Разработана была система: почти за все надо было отстегнуть бакшиш. Справедливости ради, хочу сказать, что это был процесс обоюдный — предпринимателю проще дать денег, чтобы побыстрее получить результат, но его обвинять в этом как-то глупо. Если бы эту работу делали быстро, то не надо было бы платить мзду. Чиновники создавали условия, при которых эта процедура тянулась долго — ты давал деньги, и она ускорялась.

В результате своей избирательной кампании, встреч с людьми, поездок по городу и предприятиям, я увидел абсолютную поддержку себя, своих идей и предложений. То есть, я себя не видел в роли мэра вначале, а потом задумался. Когда был назначен второй тур, как мне потом рассказывали, мой приятель — заместитель главы города на тот момент, будучи в полуобмороке, сказал: если Самборский станет мэром, то он половину пересажает, а половину уволит. Там был шок и обморок. Они знали мой характер: знали, что я никогда не давал взятки, и что (о ужас!) я не тупой. Это как же можно с таким мэром работать. А еще у сына газета, это же катастрофа. Да сын еще пользуется поддержкой Собянина и Рокецкого. Просто жуть!

Теперь, по прошествии 15 лет, я могу сказать абсолютно четко: если бы выборы были честными — большинство людей выбрало бы меня. В этом нет ни малейшего сомнения. Ко мне потом приходили люди с муниципальных предприятий, и рассказывали, что их просто заставляли голосовать за действующего мэра – Сидорова.

Но, к счастью, я не стал мэром. Почему? Потому, что гарантированно я сегодня не давал бы это интервью. Мне был бы отпущен срок от полугода до года. Варианта только два: либо убили, либо посадили. Если мэра Мегиона посадили за нецелевое расходование бюджетных средств на сумму аж в 48 тысяч рублей, то понятно, что было бы со мной при моем характере. А ведь он всего лишь несколько раз огрызнулся на совещании у губернатора и подчеркнул, что его выбрали люди и он работает для людей.

— Если бы у вас сегодняшнего была возможность отправить сообщение себе 25-летнему, вы бы посоветовал себе сделать все иначе?

— Непростой вопрос. Я совершал много ошибок, но никогда не совершал осознанных подлостей и бесчестных поступков. Я не врал людям, не обманывал, старался держать слово — старался жить по совести. Как у меня получилось? Об этом судить людям по моим поступкам. Хотя сегодня с высоты прожитых лет многое видится по-другому и многое я, возможно, сделал бы иначе.