​В администрации Сургута рассказали, почему в городе устанавливают черные заборы

Сургутяне продолжают обсуждать дизайн заборов, которые устанавливают вдоль дорог. Сейчас в городе можно увидеть черные, зеленые, розовые (или как их называют «поросячие») ограждения, а также живые изгороди. О тонкостях установки заборов в Сургуте корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Константин Карпеткин.

— Есть ли места, где администрация обязана устанавливать заборы?

— Есть нерегулируемые пешеходные переходы — от них в каждую сторону должны быть установлены ограждения. Это требования ГОСТа, за их несоблюдение можно получить штраф или предписание ГИБДД.

— Кто выбирает дизайн ограждений?

— Ну, вот эти заборы (перекрашенные в зеленый цвет — прим. авт.) установлены в городе уже лет 15-20. Единственное, что изменилось — это цвет, после приезда блогера из Москвы (Ильи Варламова — прим. авт.), которому что-то не понравилось в этих заборчиках «поросячего» цвета. Из-за этого выбрали зеленый цвет. Он более практичный — на зеленом не так видна ржавчина, как на розовом. Мы покрасили, посмотрели, вроде приемлемо — всем понравилось, и глава города тоже рекомендовал использовать его.

— Какие заборы устанавливают сейчас?

— Черные пластиковые заборы. По-хорошему все заборы нужно заменить на пластиковые, потому что они дешевле при закупке, монтаже и эксплуатации. Погонный метр пластикового забора стоит восемь тысяч рублей с установкой, а металлического — порядка 11 тысяч рублей. А еще пластиковый забор не надо красить каждый год, только мыть.

Кроме того, железо гнется в случае ДТП, допустим, и выглядит этот покореженный забор потом некрасиво и небезопасно.

— Почему был выбран черный цвет?

— Мы общались с заводами-изготовителями ограждений и специалистами из других городов, которые также эксплуатируют эти заборы — все сходятся во мнении, что черный цвет самый удобный. Другие цвета просто выгорают.

— Все ли установленные в городе заборы стоят по ГОСТу?

— Ежегодно мы снимаем ограждения там, где они не нужны — переставляем их или убираем на склад.