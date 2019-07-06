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В том-то и дело, что проект – для людей. Чтобы им было хорошо!

Руководитель Творческого центра «Сойка» Кристина Серебрякова – о подъездах, социальных проектах, выдающихся художниках, людях и командной работе

Все свои ресурсы на благо города – так можно сказать про Кристину Серебрякову – художника по призванию и по профессии, и просто неравнодушного жителя Сургута. Уже два года художники «Сойки» украшают картинами на этническую тематику технические сооружения в разных микрорайонах города, в рамках проекта «Музей под открытым небом».

Расскажите вашу историю с проектом.

Вначале я просто решила разрисовывать подъезд, в подарок маме. Но очень большое количество людей останавливались и предлагали еще места, просили: «Вот у нас там есть трансформаторная будка есть, а у нас торец дома некрасивый» и так далее. Я получила такой большой отклик, что поняла – нужно идти дальше. И я задумалась, как этот социальный проект продвигать дальше, как получить финансирование, чтобы рисовать не только там, где этого хотят, но и где самые старые и обшарпанные районы. Мы начали выходить на грант, причем городской не получили, а президентский обеспечил поддержку. А до грантов нам помогали депутаты, особенно Алексей Кучин – он был первым, кому понравились наши работы.

Как вы считаете, почему именно этот проект достоин воплощения? Что он принесет для города?

В первую очередь проект украшает и облагораживает город, и, конечно, поднимает уровень культуры жителей города, которые почти не знают наших выдающихся художников и их произведения. Таким образом, когда мы реализуем этот проект и берем за основу знаменитые картины Васнецова, Шишкина, Левитана, мы воссоздаем эти работы в нашем городе, на стенах. Мы берем за основу живопись, чтобы солнце светило, широкие поля, наши красивые леса, Сибирские елочки, ягоды. Это классика, всегда приятно смотреть на природу.

Для чего вы этим занимаетесь? Деньги, слава, самовыражение?

Мы – художники, всегда питаемся энергией людей, их положительными эмоциями. Это дороже любых денег. Ты понимаешь, что делаешь город лучше и не только для себя. Этим могут наслаждаться очень многие. Иногда жители сами придумывали тематику, и мы всегда к ним прислушиваемся, очень часто согласовываем эскизы. Приходим на место и показываем, что можем нарисовать и они выбирают. В том-то и дело, что проект – для людей. Чтобы им было хорошо.

Расскажите о команде, которая задействована в исполнении данного проекта.

Люди у нас все профессионалы, мало того, что с образованием, они действительно умеют это делать. Вместе работаем уже четыре года, с некоторыми художниками учились вместе в художественной школе. Коллективно мы проводим мозговой штурм, обсуждаем эскизы. Один в поле не войн – это точно, мы - настоящая команда и я очень этому рада. Это бесценно. Один человек не сможет сделать такую работу.

Напомним, что проект «Музей под открытым небом» был разработан командой АНО «Интеллектуальный клуб» для конкурса президентских грантов, за сезон 2018 года картины украсили 12 мест в Сургуте, а в 2019 к ним присоединятся еще 14.


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Сегодня в 18:04, просмотров: 259, комментариев: 0


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В том-то и дело, что проект – для людей. Чтобы им было хорошо!

В том-то и дело, что проект – для людей. Чтобы им было хорошо!
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