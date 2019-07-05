​Диакон Антоний: «Большинство участников общественных слушаний в Нижневартовске выступили за строительство храма»

Жители Нижневартовска переживают за свою безопасность. В 8А мкрн города начинается строительство храма, которое, по словам вартовчан, может привести к обрушению близлежащих жилых домов.

О том, безопасно ли строительство церкви и как религиозная организация относится к недовольству со стороны жителей, корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии диакон Антоний Долгушин.

— Когда началось строительство? На каком этапе находится сейчас?

— На данный момент проект храма проходит этап согласования необходимой документации для получения разрешения на строительство объекта. Планировалось воздвигнуть храм в 2018 году и приурочить к 110-летию со дня освящения первого храма в юртах Вартовских в честь преподобного Сергия Радонежского.

Так что строящийся храм в честь преподобного Сергия Радонежского будет иметь не только духовное, но и историческое значение для Нижневартовска. К осени планируются закончить работу по согласованию необходимой документации и приступить к строительству.

— Как было принято решение о строительстве храма на данной территории?

— Решение о строительстве храма было представлено на общественных слушаниях, которые два раза организовала администрация города. Первые публичные слушания состоялись в январе 2018 года. В них приняли участие девять человек. Вторые публичные слушания были проведены в сентябре того же года, присутствовало 517 человек. Формат проведения публичных слушаний не предусматривал голосования, сбора и подсчета голосов, граждане выражали свое мнение в свободной форме. По итогам устного обсуждения большинство присутствующих выступило за строительство храма. Кроме этого, поступили предложения и возражения в письменном виде. Представителям администрации было представлено коллективное обращение, содержащее 2045 подписей о согласии с внесением изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска в части квартала «А» с целью строительства Православного храма. И представлено шесть возражений против. Вся документация о проведении публичных слушаний опубликована на официальном сайте администрации города Нижневартовска.

— Безопасно ли строительство храма на этой территории?

— Храм – это такой же строительный объект, как и другие культурные, социальные и жилые здания. Прежде чем приступить к строительству, проект храма проходит все согласования государственных служб, которые выдают разрешение на строительство. В этом случае учитываются все нюансы, в том числе и безопасность строящегося объекта.

На данный момент проект храма проходит этап согласования необходимой документации для получения разрешения на строительство объекта. Но уже были проведены исследования грунта, и другие замеры, которые показали, что строительство храма на этом месте допустимо и не угрожает жизни населения.

— Какова стоимость строительства проекта?

— В православной Церкви храмы строятся на средства благотворителей и частные пожертвования, нет заранее фиксированного бюджета, который запланирован на строительство того или иного храма.

— В курсе ли епархия недовольства со стороны жителей города идеей строительства храма?

— В адрес Ханты-Мансийской митрополии не поступало никаких недовольств со стороны жителей города. Итоги общественных слушаний показали, что большинство горожан не против строительства храма.

— Жители планируют подавать в суд на епархию из-за строительства храма. Как организация к этому относится?

— На данный момент Ханты-Мансийская митрополия никаких судебных разбирательств не ведет и не получала никаких исковых заявлений.