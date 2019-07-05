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Любой может создать полезную для общества вещь

Студент СурГУ Савелий Сазонов – о проекте для слабовидящих, который получил федеральную поддержку

Фото: Д. Панченко
Фото: Д. Панченко

Из года в год программа Фонда содействия инновациям «УМНИК» отбирает лучшие идеи молодых ученых и исследователей для помощи в дальнейшей разработке. Первокурсник из Сургутского государственного университета Савелий Сазонов не побоялся принять участие и выиграл грант на развитие своего проекта. Как это было? Об этом молодой ученый рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС.

— Савелий, расскажите, что послужило толчком к созданию программного обеспечения для слабовидящих?

— Меня навело на эту мысль наблюдение за тем, как было трудно слабовидящим переходить дорогу. Я читал в газете, что люди с плохим зрением ориентируются по звуку мотора, определяя, остановилась машина или нет. Однако для многих ориентироваться на пешеходных переходах все еще остается проблемой.

— Каковы были первые шаги? С какими сложностями вы столкнулись?

— Сначала была идея. Потом, в 11 классе, я решил поучаствовать в конкурсе «Шаг в будущее» и представить идею уже в виде полноценного проекта. Первой сложностью оказался проигрыш в конкурсе. Жюри сильно раскритиковали мою задумку, поэтому я решил, что проект нереализуем.

— Какая была рабочая обстановка?

— Рабочая обстановка была не очень напряженная. Сложнее всего было проверять свою работу ошибки и исправлять их, тяжело доводить алгоритм до идеала.

— В чем заключается разработка?

— Это будет карта на подобии 2ГИС, на которой будет указаны все светофоры и регулируемые пешеходные переходы. Все команды и подсказки будут осуществляться голосом, что упростит пользование программой. Для безопасного перехода через дорогу слабовидящий может направить устройство на светофор, программа через камеры будет считывать данные и предупредит, когда можно будет идти.

— Где, когда и как будет внедряться ваш проект?

— Внедряться будет примерно через два года, уже тогда будет создан первый прототип. Условия пользования грантом таковы, что через два года я должен предоставить демоверсию.

— Как связано участие в конкурсе с той специальностью, которую вы получаете в СурГУ?

— Я учусь на кафедре информационной системы и технологий. Если говорить простым языком, мой профиль – программирование и внедрение различных систем во все сферы нашей жизни. Участие и разработка стали хорошей практикой для меня и подтолкнули к изучению новых языков программирования.

— От кого поступило предложение поучаствовать в конкурсе?

— Предложение поступило от преподавателя с кафедры информатики и вычислительной техники, с ним мы впервые познакомились на «Шаге в будущее». Несмотря на мой проигрыш, преподаватель посоветовал принять участие в следующем году. Когда я поступил в СурГУ, мы встретились вновь. Педагог уже знал мой потенциал и рассказал мне об «УМНИКе».

— Какова была конкуренция? Вы были уверены в своей победе?

— Конкуренция была высокой. Финалистами, в большинстве своем, оказались магистрантами, аспирантами и научными руководителями – довольно взрослые и серьезные люди. Как оказалось позже, я был единственным первокурсником за всю историю конкурса, который попал в эту программу. Были большие сомнения в том, что я выиграю, так как моя идея была лишь на бумаге.

— То есть тестовой модели не было изначально?

— Нет. Я просто объяснил принцип работы и планы на будущее, в этот раз члены жюри высоко оценили мою задумку и дали мне шанс.

— Какую оценку вы бы поставили своему выступлению?

— Четыре по пятибалльной шкале. Первое время я немного волновался, но вскоре сумел взять себя в руки.

— Какие были первые мысли после победы?

— Был шок. Я не мог поверить, что меня оценили лучше, чем моих старших конкурентов. Это повышало значимость моего проекта. Я понял, что любой может создать полезную для общества вещь.

— По вашему мнению, в чем секрет вашего успеха?

— Весь секрет в упорстве и целеустремленности. Нельзя бросать идею на этапе зародыша.

— А желание бросить было?

— Да. После первого конкурса я думал, что моя идея вряд ли пригодится кому-то в будущем.

— Какой совет вы можете дать другим молодым ученым и исследователям?

— Не бросайте свои проекты на начальных этапах. На старте разработки самое сложное – это производственный ад и негативные мысли о бесполезности изобретения. Нужно участвовать в разных конкурсах, чтобы получить практику и критику со стороны жюри.


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Сегодня в 08:49, просмотров: 286, комментариев: 0


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