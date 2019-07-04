Учимся защищать квартиру от воров на время отпуска: сигнализации, решетки, лайфхаки

Каждый сургутянин задумывается, как обезопасить свою квартиру или дом от воров на время отпуска. Врио заместителя начальника Сургутского отдела вневедомственной охраны Александр Гердюков рассказал СИА-ПРЕСС об устанавливаемых ведомством системах безопасности, их стоимости и способах обезопасить квартиру без сигнализации.
Установка охранной сигнализации
— Какие системы безопасности для квартиры и частного дома может установить вневедомственная охрана?
— Сургутский отдел вневедомственной охраны имеет возможность подключить квартиру либо дом под охрану по четырем каналам связи: телефонная, интернет-линия, радиоканал и GSM-канал (тревожная кнопка).
Первые три системы отличаются от четвертой тем, что это пультовая охрана, то есть охраняется периметр и объем квартиры или дома (окна, двери). Различие между этими системами только в способе передачи сигнала.
А тревожная кнопка — это способ экстренного вызова сотрудников «Росгвардии» с помощью мобильного телефона. Наряд приезжает по месту, где зарегистрирована кнопка тревожной сигнализации при заключении договора. Стоимость охраны 140 рублей в месяц.
— Сколько это будет стоить и как долго подключается сигнализация?
— За оборудование и установку (монтаж) сигнализации на входную и балконную дверь владелец квартиры заплатит от 15 тысяч рублей. Если дополнительно оборудовать извещателями окна в других комнатах, то за каждый датчик будет добавляться 2000-2500 тысячи рублей.
В частном доме стоимость установки оборудования будет выше, потому что окон — уязвимых мест— больше, соответственно на каждую комнату добавляется охранный извещатель.
Сигнализацию можно успеть установить в течение одного дня в квартире и нескольких дней в доме.
Абонентская плата за услуги охраны квартиры составляет 640 рублей в месяц. Имеется возможность приостановления действия договора с сохранением за абонентом зарезервированного пультового номера. Стоимость услуги 150 рублей в месяц.
Иные способы обезопасить квартиру от воров
— Как можно обезопасить квартиру от воров, если человек не хочет или не может поставить сигнализацию?
Для тех, у кого сигнализации нет, есть другие менее затратные способы. Например:
- Если квартира на первом этаже, то необходимо установить металлические решетки на окна.
- В любую квартиру нужно установить металлическую дверь с не менее чем двумя замками. Класс защиты замка лучше выбрать не меньше четвертого — тогда время его взлома составит более 30 минут.
Отмечу, что деревянные двери или китайские двери в новостройках — очень хлипкие и ненадежные. Укрепленность у них очень слабая. На них даже нет смысла устанавливать охранные извещатели.
- На время отпуска рекомендую договориться с родственниками, либо с соседями, чтобы они забирали корреспонденцию из вашего почтового ящика. Если она там будет скапливаться, то воры могут понять, что дома долго никого нет.
- Преступники могут подкладывать печенье под коврик (раздавят или нет), вешать на ручку двери рекламу или вкладывать в щель листовку, чтобы понять, входил ли кто-то в квартиру. Поэтому необходимо кому-то оставить ключи или просить проверять эти моменты.
- Хорошо, если кто-то из знакомых будет имитировать, что в доме живет человек: включать время от времени свет, радио, телевизор.
- В случае, если кто-то из членов семьи потерял ключи, то лучше поменять замки, даже если остались дубликаты ключей.
Однако самый надежный способ — установка охранной сигнализации.
Для справки: В Сургуте под контролем вневедомственной охраны находятся 2 405 квартир. Средний срок прибытия наряда — три минуты.