Учимся защищать квартиру от воров на время отпуска: сигнализации, решетки, лайфхаки

Каждый сургутянин задумывается, как обезопасить свою квартиру или дом от воров на время отпуска. Врио заместителя начальника Сургутского отдела вневедомственной охраны Александр Гердюков рассказал СИА-ПРЕСС об устанавливаемых ведомством системах безопасности, их стоимости и способах обезопасить квартиру без сигнализации.

Установка охранной сигнализации

— Какие системы безопасности для квартиры и частного дома может установить вневедомственная охрана?

— Сургутский отдел вневедомственной охраны имеет возможность подключить квартиру либо дом под охрану по четырем каналам связи: телефонная, интернет-линия, радиоканал и GSM-канал (тревожная кнопка).

Первые три системы отличаются от четвертой тем, что это пультовая охрана, то есть охраняется периметр и объем квартиры или дома (окна, двери). Различие между этими системами только в способе передачи сигнала.

А тревожная кнопка — это способ экстренного вызова сотрудников «Росгвардии» с помощью мобильного телефона. Наряд приезжает по месту, где зарегистрирована кнопка тревожной сигнализации при заключении договора. Стоимость охраны 140 рублей в месяц.

— Сколько это будет стоить и как долго подключается сигнализация?

— За оборудование и установку (монтаж) сигнализации на входную и балконную дверь владелец квартиры заплатит от 15 тысяч рублей. Если дополнительно оборудовать извещателями окна в других комнатах, то за каждый датчик будет добавляться 2000-2500 тысячи рублей.

В частном доме стоимость установки оборудования будет выше, потому что окон — уязвимых мест— больше, соответственно на каждую комнату добавляется охранный извещатель.

Сигнализацию можно успеть установить в течение одного дня в квартире и нескольких дней в доме.

Абонентская плата за услуги охраны квартиры составляет 640 рублей в месяц. Имеется возможность приостановления действия договора с сохранением за абонентом зарезервированного пультового номера. Стоимость услуги 150 рублей в месяц.

Иные способы обезопасить квартиру от воров

— Как можно обезопасить квартиру от воров, если человек не хочет или не может поставить сигнализацию?

Для тех, у кого сигнализации нет, есть другие менее затратные способы. Например:

Если квартира на первом этаже, то необходимо установить металлические решетки на окна.

В любую квартиру нужно установить металлическую дверь с не менее чем двумя замками. Класс защиты замка лучше выбрать не меньше четвертого — тогда время его взлома составит более 30 минут.

Отмечу, что деревянные двери или китайские двери в новостройках — очень хлипкие и ненадежные. Укрепленность у них очень слабая. На них даже нет смысла устанавливать охранные извещатели.

На время отпуска рекомендую договориться с родственниками, либо с соседями, чтобы они забирали корреспонденцию из вашего почтового ящика. Если она там будет скапливаться, то воры могут понять, что дома долго никого нет.

Преступники могут подкладывать печенье под коврик (раздавят или нет), вешать на ручку двери рекламу или вкладывать в щель листовку, чтобы понять, входил ли кто-то в квартиру. Поэтому необходимо кому-то оставить ключи или просить проверять эти моменты.

Хорошо, если кто-то из знакомых будет имитировать, что в доме живет человек: включать время от времени свет, радио, телевизор.

В случае, если кто-то из членов семьи потерял ключи, то лучше поменять замки, даже если остались дубликаты ключей.

Однако самый надежный способ — установка охранной сигнализации.

Для справки: В Сургуте под контролем вневедомственной охраны находятся 2 405 квартир. Средний срок прибытия наряда — три минуты.