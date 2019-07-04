«Предприниматели Сургута не готовы брать подростков на работу — мало работают, много рисков»

Ежегодно в Сургуте предоставляется 1400 мест для трудоустройства молодежи и большая часть из них — 900 — летом. Но спрос превышает предложение, поэтому дети вынуждены занимать очередь на крыльце МАУ «Наше время», занимающегося распределением вакансий, чуть ли не с пяти утра. О трудностях трудоустройства молодежи корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил начальником отдела молодежной политики Евгением Лаптевым.

— Почему в Сургуте создается так мало рабочих мест для детей?

— Это финансово емкая нагрузка на город. В год только на оплату труда подростков выделяется 20 млн рублей. Плюс другие расходы. В прошлом году у нас была достаточно критическая ситуация. Указом президента был кратно повышен минимальный размер оплаты труда, а из-за того, что бюджет был запланирован намного раньше, у нас могло упасть число трудоустроенных почти на 400 человек. Но мы получили дополнительное финансирование.

Если бы из бюджета выделяли больше средств, мы бы создавали больше рабочих мест.

— С какими трудностями вы сталкиваетесь при трудоустройстве молодежи?

— Есть ряд сложностей, которые связаны с организацией работы для ребенка. Например, мы формируем бригады, за каждой закрепляется ответственный человек, который следит за безопасностью детей, выполнением работы. Это тоже своего рода ограничитель, так как специалистов не всегда хватает.

Также важно понимать, что «Наше время» в приоритетном порядке трудоустраивает на квотируемые места детей из льготных категорий: с инвалидностью, проблемных или из многодетных семей. 20-25 процентов мест уходит на них.

Многие предприятия в Сургуте не готовы брать несовершеннолетнего ребенка на работу из-за больших рисков. Во-первых, это не профессиональный человек, во-вторых есть множество ограничений: в работе не должна присутствовать физическая нагрузка, рабочее время не должно превышать два часа, за работодателем ведет особый присмотр трудовая инспекция и так далее.

Поэтому бизнесменам проще взять на работу одного совершеннолетнего человека, чем трех детей.

— У нас сезонные рабочие места предоставлены иностранцам. Например, стрижка газонов. Почему эту работу нельзя отдать детям?

— Потому что такие виды работ небезопасны для ребенка. Имеется много условий, чтобы подростка устроить на работу. Это должен быть легкий труд. Под ним подразумевается, например, уборка помещений, глажка, благоустройство территорий, влажная уборка. Косить траву, работать вдоль дорог, даже стирать в прачечных машинах — несовершеннолетним нельзя.

— Рассматривается ли вариант создания электронной записи на трудоустройство?

— Да, мы сейчас серьезно занялись этим вопросом. Ведем переговоры с МФЦ города. Насколько быстро решим эту проблему, я пока не знаю. Постараемся приложить максимум усилий. Надеюсь уже в августе появится электронная очередь. Если нет, то на следующий год точно.

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