​Бездомным собакам купят новые будки, для уборки за домашними — установят специальные урны

Региональное общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу» не так давно победило в конкурсе на получение гранта губернатора. Средства от выигрыша ОД потратит на установку урн для уборки за собаками. Кроме этого организация запустила крауд-проект по сбору денег на будки для собак, а также планирует поездку по муниципалитетам округа для выстраивания диалога между общественными движениями зоозащиты и администрациями городов. О подробностях корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказала председатель организации Александра Нуриева.

— Вы получили грант губернатора на установку урн для уборки за собаками. Почему вы выбрали в качестве цели устранение именно этой проблемы?

— Потому что она лежит на поверхности. Сейчас, куда не взгляни в социальных сетях, у нас везде будут комментарии о том, что в городе плохо обстоят дела с уборкой за собаками. Не первый год проводится акция «Чистый газон», кроме того, мы участвовали в конкурсе социальной рекламы «Простые правила». Благодаря этому в парке «За Саймой» стоят таблички «Не заставляй свою собаку краснеть!», эти же плакаты мы планируем поставить рядом с новыми урнами.

Существует мнение: «Зачем устанавливать специальные урны, если можно воспользоваться обычной?» Несомненно, можно. Однако собачники очень часто на вопрос «Почему не убрали за своим питомцем?» отвечают, что выкидывать некуда: специальные контейнеры ведь отсутствуют. Поэтому прежде чем начать что-то требовать, нужно сначала создать условия. Так и появился наш проект. Хотя по большому счету, если человек хочет убрать за своей собакой, он найдет способ и сохранит чистоту города.

— На каком этапе на данный момент находится установка урн?

— Сейчас у нас идет процесс подписания договора. Полагаю, что во второй половине августа начнем установку. Кстати, все места под урны определены совместно с управлением лесопаркового хозяйства.

— Расскажите о крауд-проекте по сбору денег на будки для собак?

— Сейчас у нас проходит ряд подготовительных работ. Бездомных собак много, а мест для их содержания нет. Поэтому мы планируем построить новые вольеры и установить будки на одном из двух наших участках. В нашей группе уже есть несколько постов на этот счет. Мы сейчас работаем над тем, чтобы просто ввести людей в курс дела, прорабатываем различные варианты вознаграждения за пожертвование: значок, магнит, футболка, к тому же опрашиваем людей на значимые для нас темы. Сейчас очень важно качественно провести подготовительную работу, чтобы крауд-проект был успешным.

— Организация планирует поездку по муниципалитетам округа. Какие города вы планируете посетить. Какую цель вы преследуете?

— Во-первых, это выстраивание диалога между общественными организациями зоозащиты и городскими администрациями, которые занимаются проблемой бездомных животных в конкретном муниципалитете. Очень часто чиновники считают, что зоозащитники — это какие-то безумные люди, которые постоянно что-то требуют, с другой стороны, у общественников не всегда есть понимание возможностей администрации. К тому же, мы все-таки ждем появление утвержденных методических рекомендаций к ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными», ряд положений которого вступает с первого января 2020 года. Хочется более четкого понимания, как по этому закону можно будет жить. Существует много вопросов по этому поводу. Например, создание приютов. У нас в Югре вообще нет ни одного приюта, за исключением нескольких небольших частных приютов. Что будет после первого января 2020 года ни чиновники, ни общественники, ни ветеринарные службы не понимают, потому что не прописана конкретика. Поездка будет осуществлена в ближайшие города: Нижневартовск, Ханты- Мансийск, Югорск. Это основные точки, где можно собрать общественников.

— Насколько исполняется закон о чипировании животных в нашем городе?

— Исполняется он очень плохо, поскольку пока никого не привлекали к ответственности за нарушение правил регистрации. Информационная компания была, но она действовала не очень активно. Есть один нюанс. Хозяин может чипировать своего питомца в любой ветклинике. Но у нас есть такое понятие, как база ветеринарной службы. К сожалению, не налажен обмен данными между частными клиниками и бюджетным упреждением ветеринарного центра. Животные, зарегистрированные в частной клинике, не будут числиться в общей базе данных. Эта проблема связана с законом о защите персональных данных, и ее еще предстоит урегулировать. Решения данного вопроса обозначено в срок до первого октября 2019. Мы находимся в ожидании, как и сами владельцы животных.

Справка: Закон о чипировании животных ориентирован на создание единой базы данных домашних питомцев. С помощью полой иглы под кожу вводят маленькое устройство. Далее сканирование у ветеринара показывает идентификационный код, по которому в единой базе данных предоставляется вся требуемая информация о животном.