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​Ирина Урванцева: «Показанные в фильме «Отвакцинированные» события не подтверждены документами, поэтому трудно назвать его документальным»

Главврач Окружного кардиоцентра — о киноленте «Vaxxed», которую рекламирует сургутский автобус, а также о работе с сомневающимися в прививках родителями в Югре

В Сургуте курсирует рейсовый автобус с рекламой антинаучного фильма «Отвакцинированные» («Vaxxed»). Кинолента повествует о якобы имеющемся заговоре медицинских организаций, с целью сокрыть информацию о связи прививок и детского аутизма. На фотографии видно, что баннер размещен на заднем стекле сургутского маршрута № 8.

О своем отношении к фильму и борьбе с антипрививочной кампанией в Югре в интервью корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала депутат окружной думы, главный врач Окружного кардиологического диспансера, член региональной рабочей группы по вакцинации Ирина Урванцева.

­— Как следует относиться к подобным фильмам и почему они становятся популярными?

— Фильм выпущен в 2016 году в Америке. Я впервые о нем узнала от вашей редакции и посмотрела с точки зрения врача. Если говорить о моей личной оценке, то показанные в фильме события не подтверждены документами, поэтому трудно назвать его документальным. Возможно, это версия, взгляд, личная эмоция сценариста и режиссера. Большая часть фильма посвящена разоблачениям тех или иных американских бизнес-компаний с использованием всем известных манипулятивных технологий. Американский автор фильма критикует работу американских структур. Что там у них происходило в 2016 году на самом деле? Не могу комментировать это.

— Какие меры можно предпринять для того, чтобы антипрививочные настроения не распространялись?

— Каждый современный человек должен знать, что грозит ему, его семье, особенно ребенку, в случае принятия решения об отказе от прививки.

И каждый человек несет личную ответственность за свое здоровье и здоровье своей семьи, так как здоровье – это категория экономическая, поскольку болеть гораздо дороже выходит, чем не болеть. Конечно, очень много зависит от врачей, и не меньше от средств массовой информации, которые преподносят различные точки зрения на вопрос вакцинации. Прежде чем включаться в подобные кампании и поддаваться протестным настроениям, необходимо изучить вопрос, проконсультироваться с компетентными экспертами, ознакомиться со статистикой и реальной ситуацией.

— Обсуждаются ли подобные вещи в рамках рабочей группы по вакцинации?

— Рабочая группа по данному вопросу создана по инициативе депутатов думы Югры. Первое заседание прошло в мае в Нижневартовске в режиме онлайн с участием представителей родительского сообщества, где было принято решение провести встречи в Сургуте и Ханты-Мансийске. В «круглом столе» в Сургуте в составе рабочей группы приняли участие приглашенные интересующиеся этой темой родители из Сургута, Нефтеюганска, Сургутского и Нефтеюганского районов. Всего в обсуждении темы приняли участие около 70 человек.

Абсолютно все вопросы и предложения родителей были услышаны. На большую часть этих вопросов компетентные эксперты дали ответы. Часть вопросов и предложений, поступивших от родительского сообщества, требует дополнительной работы, так как они действительно очень серьезные. В их решении задействованы разные уровни компетенции и ответственности. Эти рекомендации направлены губернатору автономного округа и в Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре. То есть, в работе задействованы все уровни. В настоящее время все собранные предложения проходят юридическую экспертизу. Уверена, что рабочая группа, членами которой также выступают и представители родительской общественности, выработает необходимые ответы. Следующее заседание рабочей группы намечено провести в сентябре, после получения юридических и промежуточных экспертных оценок. По мере поступления результатов будет организовано широкое информирование, в том числе и вашего средства массовой информации.

Вы в рамках своей работы часто сталкиваетесь с отказом пациентов от вакцинации?

— В Окружном кардиологическом диспансере оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Прикрепленное население отсутствует. Вакцинирование пациентов осуществляется в поликлиниках по месту жительства. В ОКД иммунизация работников проходит в плановом порядке. Практически все медицинские работники кардиодиспансера имеют прививки в соответствии с санитарным законодательством против инфекционных заболеваний: гепатита В, дифтерии, кори, краснухи, кроме имеющих медицинские отводы.

Я хочу пожелать жителям Югры, взрослым и детям крепкого здоровья. И прежде чем принять отрицательное решение, изучите его последствия.

Почитайте подробнее про автобус, который в Сургуте рекламирует скандальный фильм «Vaxxed», и что об этом думает известный врач и популяризатор науки Алексей Водовозов.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 304, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 11:15
Ну так в России и заявления Путина трудно назвать документальными. Демократия.

Простой Смертный
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Сегодня в 11:33
Я не против прививок, я за их прозрачность.
Например, вакцина от гриппа, их много видов разные по составу и произведены в разных странах. Мне предлагают прививку от гриппа, но почти никогда не говорят название вакцины, её состав и производителя, почему?
Ещё мне кажется странным гуманитарная помощь вакцинами в Россию из стран гейропии и из пендосии.
По каждой вакцине, перед прививкой должен быть ликбез, нет пояснений нет прививки.
И хватит уже пугать нас:
"— Каждый современный человек должен знать, что грозит ему, его семье, особенно ребенку, в случае принятия решения об отказе от прививки"
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:44
Вот молодец. Травись совковым средневековым мертиолятом (посмотри в неправославном пиндосском инете) вместо нормальных мировых вакцин. С колен встанешь, напиши
Александр Данилов
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Сегодня в 11:59
Проведите и обнародуйте исследование, по какой причине сотни сургутских детей стали аутистами!? Выкладывайте на сайте названия вакцин и их состав, и докажите, что в них нет формальдегидов или ртути, влияющих на возникновение аутизма у детей!? Откажитесь от запугивания и тотального прессования в школах и садах родителей и детей, которые временно отказались от прививок. Приведите примеры, когда отсутствие прививок повлияло на вспышку того или иного заболевания. И, наконец, покажите по ТВ, как детям и внукам медиков делают эти самые прививки. Возможно, тогда противники прививок подумают, стоит ли рискнуть самым дорогим в их жизни ради выполнения планов и пополнения бюджетов медучреждений.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:36
Если че, я все прививки делаю. После изучения состава вакцины. И мнения в профессиональном сообществе

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